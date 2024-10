OTTAWA, ON, le 30 oct. 2024 /CNW/ - Découvrez les effets durables du service militaire sur les personnes qui ont servi et leurs proches, grâce à une nouvelle et puissante exposition d'histoire orale en ligne, Leur histoire : témoignages de militaires du Canada et de leurs proches. À travers 50 clips captivants tirés d'une collection de plus de 200 entretiens, cette exposition et ressource en ligne dévoile des récits souvent négligés et offre des réflexions personnelles sur la façon dont les conflits ont façonné la vie et l'héritage d'individus, de collectivités et du Canada dans son ensemble.

« Leur histoire met en lumière l'impact continu du service militaire et combien il peut être profond, intime et d'une grande portée, a déclaré James Whitham, directeur général du Musée canadien de la guerre. Cette exposition en ligne, ainsi que l'ensemble de la collection, constituera un outil de recherche et d'enseignement important pour les générations actuelles et futures. »

En mettant l'accent sur la vie après le service, cette ressource en ligne ouvre une fenêtre sur « l'histoire cachée » de l'expérience des ex-militaires et aide le public à se connecter aux récits au moyen d'entretiens personnels et révélateurs. Avec une portée allant du service militaire de la Seconde Guerre mondiale à nos jours, ces clips vidéos et audios sélectionnés couvrent des conflits comme la guerre de Corée, les missions de maintien de la paix, la guerre en Afghanistan et bien d'autres encore. Le public peut effectuer une recherche par conflit ou par expérience militaire, ou choisir l'un des 12 thèmes proposés, qui vont de la transition vers la vie civile à la nostalgie, en passant par le Souvenir et les réflexions sur les liens de parenté et l'identité. Il est également possible d'explorer des perspectives spécifiques ou de découvrir la collection au moyen de listes de lecture.

Pour les pédagogues, le module numérique comprend une section de ressources dédiées, conçue pour susciter des conversations et encourager des recherches plus approfondies en classe et à la maison. Les outils comprennent des aperçus historiques, une activité pour les élèves sur la façon d'analyser les entretiens d'histoire orale et un outil d'enseignement pour faciliter les conversations sur l'histoire difficile. Des ressources supplémentaires seront ajoutées à l'avenir, y compris des outils d'enseignement basés sur des objets, des conseils pour mener vos propres entretiens d'histoire orale et d'autres sommaires historiques.

Leur histoire : témoignages de militaires du Canada et de leurs proches est généreusement soutenu par la famille A. Britton Smith; la Fondation Azrieli; Arthur B.C. Drache, C.M., c. r. et Judy Young Drache; La Légion royale canadienne; la Fondation nationale Légion; Les Amis du Musée canadien de la guerre; la Fondation Crabtree; Robert Stollery, en l'honneur de son service pendant la Seconde Guerre mondiale; le colonel (retr.) Stanley A. Milner, O. C., A.O.E., M.S.M., C.D., LL.D.; et des personnes de partout au Canada.

Découvrez l'exposition en ligne à museedelaguerre.ca/leur-histoire.

Le Musée canadien de la guerre est le musée national d'histoire militaire du Canada. Sa mission est de promouvoir la compréhension de l'histoire militaire du Canada dans ses dimensions personnelles, nationales et internationales. Le travail du Musée canadien de la guerre est rendu possible en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Canada.

