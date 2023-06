OTTAWA, ON, le 8 juin 2023 /CNW/ - La guerre et le jeu ont une longue histoire et maintiennent un lien étroit. La guerre a façonné les jeux auxquels les gens jouent, et les militaires ont utilisé les jeux pour le recrutement, la planification et l'entrainement. Jeux de guerre, la toute nouvelle exposition réalisée par le Musée canadien de la guerre, explore l'importance des jeux dans l'entrainement et la stratégie militaires, ainsi que l'incidence des conflits sur les jeux dans la culture populaire.

« Ce n'est pas d'hier que les jeux et la guerre présentent des liens étroits, a déclaré Dean F. Oliver, vice-président par intérim et directeur général du Musée canadien de la guerre. Nous espérons que cette exposition permettra au public de mieux comprendre ce que sont les jeux de guerre, et qu'elle l'aidera à saisir que ceux-ci sont à la fois un loisir populaire et une activité professionnelle ayant une incidence sur le monde réel. »

En cinq zones chronologiques, Jeux de guerre présente les grandes tendances dans l'évolution des jeux de guerre. Les deux premières zones couvrent une période allant de l'Antiquité aux guerres mondiales. Elles sont suivies d'une exploration du jeu à l'époque de la guerre froide et de l'influence des guerres en Irak et en Afghanistan. La dernière zone met l'accent sur les défis actuels des jeux de guerre.

Les objets présentés vont d'un vase en céramique vieux de 2 500 ans, représentant les héros grecs de la guerre de Troie, à des jeux et supports contemporains. Des jeux rares provenant de pays du monde entier, tels que le jeu de guerre sur table Dunn-Kempf mis au point pour l'armée américaine, sont exposés aux côtés de jeux plus connus tels que les échecs, Donjons et Dragons, et Missile Command. L'exposition comprend également des jeux plus contemporains, tels que Les colons de Catane, This War of Mine (une simulation de survie de la population dans une zone de guerre), et Enterre-moi, mon amour, un jeu mobile qui invite les gens à suivre le périple d'une réfugiée de la Syrie, ravagée par la guerre, jusqu'à l'Europe.

Les expériences interactives de Jeux de guerre offrent au public l'occasion de jouer à des jeux. L'exposition présente également des perspectives qui donnent à réfléchir de la part d'ex-militaires et de gens qui évoluent dans les domaines du jeu professionnel, de la conception et de la recherche, qui permettent de mieux saisir l'importance et les répercussions sociales des jeux. Tout le monde - des adeptes aux gens passionnés d'histoire militaire et plus encore - trouvera des objets fascinants à examiner et à manipuler, voire peut-être des jeux auxquels jouer.

L'exposition ouvre ses portes au public demain et sera présentée jusqu'au 31 décembre 2023. Pour plus de renseignements, visitez museedelaguerre/jeuxdeguerre.

Le Musée canadien de la guerre est le musée national d'histoire militaire du Canada. Sa mission est de faire comprendre au grand public l'histoire militaire du Canada dans ses dimensions individuelles, nationales et internationales. Le travail du Musée canadien de la guerre est rendu possible en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Canada.

