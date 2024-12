Le cancer de l'endomètre est le cancer gynécologique le plus fréquent, et son incidence n'a cessé d'augmenter au cours des vingt dernières années [i] . De 20 à 29 % environ de tous les cancers de l'endomètre sont associés à une déficience du SRM ou à une IMS élevée, et les patientes font face à d'importants besoins non comblés et obtiennent de piètres résultats à long terme avec le traitement de référence actuel [ii] .

. De 20 à 29 % environ de tous les cancers de l'endomètre sont associés à une déficience du SRM ou à une IMS élevée, et les patientes font face à d'importants besoins non comblés et obtiennent de piètres résultats à long terme avec le traitement de référence actuel . La Nouvelle-Écosse ayant la fréquence de cancer la plus élevée au Canada [iii], il s'agit d'une étape importante dans l'accès des Néo-Écossaises à une importante option de traitement.

MISSISSAUGA, ON, le 5 déc. 2024 /CNW/ - GSK a annoncé aujourd'hui que la Nouvelle-Écosse est devenue la première province dont le régime public rembourse Jemperli (dostarlimab pour injection) en association avec le carboplatine et le paclitaxel pour le traitement des patientes adultes atteintes d'un cancer de l'endomètre primitif à un stade avancé ou récidivant associé à une déficience du système de réparation des mésappariements (SRM) ou à une instabilité microsatellitaire (IMS) élevée. GSK félicite le gouvernement de la Nouvelle-Écosse d'avoir accordé un accès rapide à Jemperli aux patientes atteintes d'un cancer de l'endomètre.

Logo de Jemperli (Groupe CNW/GlaxoSmithKline Inc.)

« Le cancer de l'endomètre est souvent détecté à un stade précoce et curable. Pour les personnes atteintes d'un cancer plus avancé, les options thérapeutiques sont plus limitées. Avec davantage d'options thérapeutiques, nous pouvons choisir celle qui est la plus bénéfique pour l'individu », a déclaré la Dre Katharina Kieser, responsable provinciale de l'oncologie gynécologique à l'Université Dalhousie. « L'accès public à des nouveaux traitements cliniques est essentiel pour améliorer le parcours de soins contre le cancer des patients. Cette annonce représente une étape cruciale et positive pour les patientes atteintes d'un cancer de l'endomètre en Nouvelle-Écosse. »

En novembre 2023, Jemperli a été approuvé par Santé Canada comme option de traitement en association avec le carboplatine et le paclitaxel pour les patientes adultes atteintes d'un cancer de l'endomètre primitif à un stade avancé ou récidivant associé à une déficience du SRM ou à une IMS élevée qui sont candidates à un traitement à action générale. Jemperli est le seul traitement d'immuno-oncologie approuvé chez cette population de patientes en association avec la chimiothérapie au Canada.

« Les taux de cancer étant en augmentation dans toute la province, il s'agit d'une annonce importante de la part du gouvernement de la Nouvelle-Écosse, qui donne la priorité à l'accès public aux traitements innovants contre le cancer comme le Jemperli », a affirmé Filomena Servidio-Italiano, Présidente et directrice générale, Réseau d'informations et soutien pour le cancer colorectal (RISCC). « Au RISCC, nous plaidons sans relâche pour un accès égal et opportun à des thérapies efficaces afin d'améliorer les résultats pour les patients atteints de cancer, et nous espérons que les autres provinces emboîteront le pas à la Nouvelle-Écosse en priorisant les besoins en matière de cancer à travers le pays. Le RISCC se consacre à l'amélioration de la longévité et de la qualité de vie de tous les patients atteints de cancer au Canada. »

« Nous félicitons le gouvernement de la Nouvelle-Écosse pour le rôle de pionnier qu'il a joué en devenant la première province ou le premier territoire au Canada dont le régime public rembourse Jemperli pour le traitement des patientes atteintes d'un cancer de l'endomètre qui en ont besoin », a mentionné Sridhar Venkatesh, président et directeur général, GSK Canada. « Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec d'autres gouvernements provinciaux et territoriaux pour rendre Jemperli accessible à toutes les Canadiennes qui en ont besoin. »

À propos du cancer de l'endomètre

Le cancer de l'endomètre est l'un des cancers gynécologiques les plus fréquents dans les pays développés[i]v, et environ 8 100 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année au Canadav. Environ 15 à 20 % des personnes atteintes d'un cancer de l'endomètre présentent un stade avancé de la maladie au moment du diagnosticvi vii. On estime que de 20 à 29 % de tous les cancers de l'endomètre présentent une déficience du SRM ou une IMS élevée[ii]. La chimiothérapie est actuellement le traitement de référence pour la majorité des patientes atteintes de cancer de l'endomètre primitif à un stade avancé ou récidivant, et de nombreuses patientes finissent par connaître une progression de la maladieviii.

À propos de Jemperli

Jemperli est un anticorps bloquant le récepteur 1 de mort cellulaire programmée (PD-1) qui se lie au récepteur PD-1 et bloque son interaction avec les ligands PD-L1 et PD-L2 de PD-1. Au Canada, Jemperli (dostarlimab pour injection) est indiqué en association avec le carboplatine et le paclitaxel pour le traitement des patientes adultes atteintes d'un cancer de l'endomètre primitif à un stade avancé ou récidivant associé à une déficience du système de réparation des mésappariements (SRM) ou à une instabilité microsatellitaire (IMS) élevée qui sont candidates à un traitement à action générale, et en monothérapie pour le traitement des patientes adultes atteintes d'un cancer de l'endomètre récidivant ou à un stade avancé associé à une déficience du SRM ou à une IMS élevée, qui a évolué pendant ou après une chimiothérapie antérieure à base de platine. Santé Canada a aussi accepté d'examiner une indication élargie de Jemperli pour le traitement du cancer de l'endomètre primitif à un stade avancé.

Veuillez consulter la monographie de produit sur le site www.gsk.ca pour obtenir des renseignements complets sur l'innocuité. Vous pouvez également vous procurer la monographie du produit en composant le 1-800-387-7374.

L'oncologie gynécologique chez GSK

GSK s'est engagée à maximiser la survie des patients grâce à des médicaments prometteurs, en mettant l'accent sur les percées en oncologie, y compris les cancers gynécologiques, certains des cancers les plus courants qui touchent les femmes. Nous nous concentrons sur le développement de nouveaux médicaments aux modes d'action différents, utilisés à la fois en monothérapie et en association pour traiter divers cancers, y compris le cancer de l'ovaire et le cancer de l'endomètre. Notre approche unique en matière de recherche et de développement fait appel à la létalité synthétique et à l'immuno-oncologie pour cibler des protéines et des biomarqueurs précis des cancers de l'ovaire et de l'endomètre, ce qui nous permet de développer des traitements ciblés.

À propos de GSK

Nous sommes une société biopharmaceutique mondiale dont la raison d'être est de réunir la science, la technologie et le talent, car ensemble, il est possible de prendre une longueur d'avance sur la maladie. Pour en savoir plus, consultez le site www.gsk.ca.

Références

______________________

[i] Endometrial Cancer Awareness. (2021). La Société d'oncologie gynécologique du Canada. https://gyneoncology.ca/fr/endometrial-cancer-awareness/. [ii] Cerner Enviza CancerMPact® [Treatment Architecture]. Disponible au www.cancermpact.com. Consulté le 14 avril 2023. [iii] Comité consultatif des statistiques canadiennes sur le cancer en collaboration avec la Société canadienne du cancer, Statistique Canada et l'Agence de la santé publique du Canada. Statistiques canadiennes sur le cancer 2023. Toronto (Ontario) : Société canadienne du cancer, 2023. Disponible au : cancer.ca/Canadian-Cancer-Statistics-2023-FR. Novembre 2023. [iv] Faizan U, Muppidi V. Uterine Cancer. [Mis à jour le 5 septembre 2022]. Dans : StatPearls [Internet]. Treasure Island (Floride) : StatPearls Publishing; janvier 2022. Disponible au : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK562313/. [v] Lee, S. (n.d.). Statistiques canadiennes sur le cancer. Société canadienne du cancer. https://cancer.ca/fr/research/cancer-statistics/canadian-cancer-statistics. [vi] Cerner Enviza CancerMPact® Patient Metrics 2022. CMP:CancerMPact® [Patient Metrics], Cerner Enviza. Disponible au www.cancermpact.com. Consulté en février 2024. [vii] CancerMPact® [Treatment Architecture], Cerner Enviza. Disponible au www.cancermpact.com. Consulté en février 2024. [viii] Halla K. Emerging Treatment Options for Advanced or Recurrent Endometrial Cancer. J Adv Pract Oncol. Janvier 2022;13(1):45-59. doi: 10.6004/jadpro.2022.13.1.4. Publication électronique 1er février 2022. PMID: 35173988; PMCID: PMC8805805.

SOURCE GlaxoSmithKline Inc.

Demandes de renseignements des médias auprès de GSK : 1-855-593-6274