La collection Time Capsule est composée de vêtements et d'accessoires personnalisés qui évoquent la façon dont les appareils mobiles peuvent contribuer à améliorer et à influencer le style vestimentaire. Légèreté de la conception 3D, appareil photo Waterdrop, couleur irisée de l'appareil : George Sully, Hayley Elsaesser et Beurd ont su donner vie aux principales caractéristiques du téléphone intelligent, en fusionnant le leadership technologique de LG et leur propre style. Chaque pièce de la collection, minutieusement conçue à l'aune de l'appareil, peut facilement s'intégrer dans un look moderne de tous les jours.

« Le LG VELVETMC 5G n'est pas un téléphone intelligent ordinaire. Il a été conçu pour permettre aux créateurs de tendance d'exprimer à la face du monde ce qui les rend uniques », a expliqué Varun Kalia, chef de la division des communications mobiles chez LG Electronics Canada. « Nous sommes heureux de travailler avec des designers d'avant-garde pour redéfinir la rencontre entre style et technologie. »

Évoquant les lignes fluides et les coins arrondis de la conception légère en arc 3D et de l'appareil photo Waterdrop de LG, le Sully & Son Co. x LG VELVET 5G TECHPAC est un sac à dos élégant, alimenté par batterie, qui évacue l'eau pour protéger vos appareils. Les utilisateurs du téléphone LG VELVETMC 5G peuvent y brancher leur batterie déjà ultrapuissante (dure toute la journée!) pour immortaliser la mode du moment.

Rappelant le style de rue des années 1990, lorsque votre appareil produisait autant d'effet que votre look, l'ensemble d'imprimés vifs conçu par Hayley Elsaesser confère une allure aussi remarquable que la couleur irisée et la brillance du tout nouvel appareil de LG. Et qu'on les retrouve sur les blousons d'aviateur, les t-shirts ou les chapeaux cloches, les motifs signature de Hayley Elsaesser feront sans aucun doute sensation sur Instagram.

Enfin, le survêtement aux multiples couleurs « tie-dye » de Beurd met une fois de plus en valeur la couleur et la conception uniques du LG VELVETMC 5G grâce à un look rétro bien en vogue cette saison. L'ensemble est doté d'une pochette transparente où loger votre appareil, ce qui permet d'intégrer le LG VELVETMC 5G dans le concept vestimentaire.

Pour dévoiler la collection Time Capsule, LG organisera un événement virtuel au cours duquel chaque designer donnera des idées et des conseils sur la façon de créer son propre look emblématique. Pour l'occasion, l'artiste canadien et directeur aux multiples talents Sean Leon offrira une performance spéciale. Au cours de l'événement, qui se déroulera en direct sur la chaîne Instagram de LG le 23 septembre 2020, pour toute mention « J'aime » ou tout commentaire associé à chaque vêtement et accessoire inspiré du LG VELVET, LG fera un don allant de 1 $ à 5 000 $ à l'organisme de bienfaisance choisi par le designer concerné.

Chaque article de la collection Time Capsule sera présenté sur le site Web de chacun des créateurs et mis en vente dès aujourd'hui. Pour en savoir plus sur le LG VELVETMC 5G, suivez le lien suivant : LG.ca/VELVET5G.

À propos de la compagnie de communications mobiles LG Electronics

La compagnie de communications mobiles de LG est un modèle d'innovation dans l'industrie des communications mobiles qui offre des avancées judicieuses qui amélioreront la vie des consommateurs. À titre de chef de file mondiale de la technologie sans fil, elle est l'un des premiers fabricants à lancer un téléphone intelligent 5G sur le marché de la consommation. Fidèle à son riche héritage en ce qui a trait au lancement d'appareils photo haute performance, de sons sophistiqués, d'écrans de qualité supérieure et d'interfaces utilisateurs intuitives dans l'industrie du téléphone intelligent, la compagnie de communications mobiles de LG continue d'offrir différents appareils mobiles aux consommateurs occupés d'aujourd'hui. Pour obtenir plus de renseignements sur les appareils mobiles de LG, visitez le https://www.lg.com/ca_fr/telephones-mobiles.

À propos de LG Electronics Canada inc.

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 54 milliards de dollars US. LG Electronics Canada inc. est composée de cinq divisions opérationnelles : communications mobiles, appareils électroménagers, divertissement pour la maison, solutions commerciales et climatisation commerciale. La société a des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Electronics Canada inc. s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le http://www.lg.com/ca_fr.

SOURCE LG Electronics Canada

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Sara Meikle, LG Electronics Canada inc., 416 575-3678, [email protected]; Jon Koidis, LG-One Canada, 416 433-2332, [email protected]

Liens connexes

http://www.lg.com/ca_en