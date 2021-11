Les commentaires des membres de Costco se reflètent dans bon nombre des nouveaux avantages

TORONTO, le 25 nov. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, la Banque CIBC a fait part de renseignements sur le produit et de mises à jour liées à l'échéancier de la nouvelle carte CIBC Costco MastercardMD, faisant suite à l'annonce plus tôt cette année selon laquelle la Banque CIBC deviendra l'émetteur exclusif des cartes de crédit Costco au Canada. Lancée en mars 2022, la carte offrira de nouvelles caractéristiques et de nouveaux avantages intéressants aux membres, notamment plus de remises en argent, une nouvelle couverture et des plans de paiement flexibles.

« Notre priorité absolue est d'offrir une carte de crédit novatrice qui augmente la valeur obtenue par les membres de Costco, dont bon nombre sont nouveaux à notre banque. Nous sommes impatients d'accueillir ces membres au sein de notre banque grâce à une carte qui offre des primes plus avantageuses, comme des caractéristiques de remise en argent améliorées, une nouvelle couverture et la possibilité de payer des achats importants chez Costco à des taux spéciaux moins élevés, a commenté Diane Ferri, première vice-présidente, Produits de cartes à la Banque CIBC.

La carte CIBC Costco Mastercard offre de précieux avantages fondés sur les commentaires des membres de Costco, notamment les nouvelles caractéristiques suivantes :

Plus de remises en argent sur les achats effectués sur le site Costco.ca et dans les stations-service de Costco :





Nouvelle remise en argent de 2 % sur les achats effectués sur le site Costco.ca, jusqu'à concurrence de 8 000 $ (1 % par la suite).







Remise en argent de 3 % dans les stations-service de Costco et de 2 % dans les autres stations-service, sur la première tranche de 5 000 $ d'achats d'essence (1 % par la suite).





Remise en argent complète de 1 % sur tous les achats effectués partout où la carte Mastercard est acceptée, y compris en entrepôt chez Costco.





L'assurance pour appareils mobiles et d'autres protections offertes dans la gamme de cartes de crédit CIBC seront incluses avec la carte CIBC Costco Mastercard.





Des plans de paiement flexibles par l'intermédiaire de MonTempo CIBCMC, partout. Les achats admissibles effectués auprès de Costco en entrepôt et sur le site Costco.ca peuvent être remboursés par versements assortis de taux d'intérêt spéciaux pour les membres et sans frais de mise en place.

De plus, les titulaires de carte continueront de recevoir une remise en argent de 3 % dans les restaurants et de ne payer aucuns frais annuels.

Renseignements sur le changement de carte

Au début de mars 2022, les comptes de carte de crédit comarquée Costco Mastercard actuels admissibles seront automatiquement transférés à la Banque CIBC, et les titulaires de carte commenceront à obtenir les nouveaux avantages de remise en argent et à profiter des autres caractéristiques de la Banque CIBC à ce moment-là. Les titulaires de carte peuvent continuer d'utiliser leur carte de crédit comarquée Costco actuelle jusqu'à l'arrivée de leur nouvelle carte de la Banque CIBC (avant le 31 août 2022). Les limites de crédit et les paiements préautorisés auprès des marchands actuels demeureront également les mêmes.

Les titulaires de carte pourront aussi s'inscrire à Services bancaires mobiles CIBC en mars pour gérer leurs paiements, consulter leurs relevés, vérifier leur solde de remise en argent et obtenir d'autres renseignements sur leurs comptes. Les membres continueront de recevoir leur remise en argent sous la forme d'un chèque-cadeau en janvier de chaque année.

Au cours des prochaines semaines, nous enverrons aux titulaires de carte admissibles actuels une communication directe contenant de plus amples renseignements, notamment sur les taux d'intérêt, les avantages et la façon de s'inscrire à Services bancaires mobiles CIBC.

« Nous nous sommes engagés à offrir une transition facile et une excellente expérience client aux titulaires de carte de crédit Costco actuels, a ajouté Mme Ferri. Nous avons écouté les membres de Costco et avons adapté notre offre pour leur donner les avantages qui leur tiennent à cœur. »

« La nouvelle carte CIBC Costco Mastercard offre à nos membres plus de ce qu'ils recherchent. Nous nous sommes concentrés sur l'augmentation des remises en argent et des avantages afin d'offrir continuellement plus de valeur à nos membres », a déclaré Pierre Riel, vice-président principal et directeur national, Costco Canada.

« Nous avons une solide relation avec nos membres, et il est important que nous récompensions leur fidélité. Le partenariat entre cette carte de crédit comarquée CIBC de premier plan et nos primes liées au statut de membre Exécutif continue de donner aux membres une autre raison de venir chez Costco », a souligné Joe Portera, vice-président à la direction, chef de l'exploitation, Divisions de l'Est et du Canada et chef de la diversité, Costco.

Les membres de Costco qui souhaitent faire une demande pour la nouvelle carte CIBC Costco Mastercard pourront le faire directement par l'intermédiaire des entrepôts Costco, de Costco.ca ou de CIBC.com/francais à compter de mars 2022. De plus amples renseignements pour les titulaires de carte de crédit comarquée Costco actuels et sur la nouvelle carte CIBC Costco Mastercard sont offerts en ligne sur le site cibc.com/costco-fr.

