La nouvelle bouteille de Kavalan : un bouchon en forme de couronne pour un whisky royal

Cette nouvelle édition spéciale de Kavalan est déjà en vente à Taïwan et sera distribuée dans quelques pays en 2020. Le whisky est un mélange élégant de notes caramélisées riches et onctueuses et d'arômes intenses et sucrés de fruits noirs.

Kavalan refuse de révéler dans quel fût exactement cet extraordinaire whisky savoureux a été vieilli; la distillerie se contente de dire qu'il s'agit d'un fût de vin rouge très exclusif et de renommée mondiale.

Le chef de la direction, M. YT Lee, a déclaré que le whisky « 40th Anniversary Limited Edition » est multidimensionnel, complexe et tout en profondeur, comme le seul autre whisky qui porte le nom de l'entreprise, le « King Car Conductor ».

« Je suis honoré de faire partie du parcours que mon père a entrepris il y a quatre décennies. King Car a toujours visé la meilleure qualité. Ce souci de l'excellence est notre marque de commerce et demeurera notre priorité », affirme M. YT Lee.

Le maître distillateur Ian Chang a affirmé qu'il a créé un whisky digne d'un moment très important de l'histoire de l'entreprise.

« Le whisky a été vieilli dans un fût de vin rouge dont il n'existe que très peu d'exemplaires, ce qui donne au whisky un caractère majestueux, riche et intense qui évoque des notes distinctes de petits fruits et de caramel onctueux », affirme M. Chang.

M. Chang explique que l'étiquette illustre la montagne Snow Mountain, qui est la source d'eau de Kavalan; il s'agit d'un hommage au comté de Yilan, lieu d'origine de Kavalan et du chef de la direction, M. TT Lee.

La forme harmonieuse et robuste de la bouteille exprime l'élégance et la force. Son bouchon en forme de couronne est orné de cristaux Swarovski® de renommée mondiale. Le coffret en cuir et en bois est un symbole de persistance, de durabilité et d'harmonie avec la nature.

Le whisky « King Car 40th Anniversary » est accompagné d'un verre en cristal et est limité à 10 000 exemplaires dans le monde.

King Car 40th Anniversary

Notes de dégustation :

Couleur : rouge-brun

Nez : dense et puissant, présentant de riches notes de vin rouge aux accents de cabernet sauvignon foncé, de fraises, de bleuets, d'épices et de chêne fumé.

Bouche : onctueuse, accents de petits fruits et de caramel, touches d'épices, en particulier le poivre, clou de girofle et tabac, le tout enrobé d'un caractère digne des grands vins.

Finale : longue et sensuelle, produisant un délicat mélange de fruits distingués et d'épices délicates.

À propos de King Car Group

Établie par M. Tien-tsai Lee en 1979, la marque King Car est un nom bien connu dans l'industrie de l'alimentation et des boissons qui représente la norme d'excellence à Taïwan. Ce conglomérat familial compte 40 ans d'expérience et se compose de plusieurs divisions : King Car Food Industrial; King Car Cultural & Educational Foundation; King Car Biotechnology (Orchid Cultivation Center, Aquaculture Division et Afforestation Park); Mr. Brown Coffee; Kavalan Whisky Distillery; Buckskin Beer ainsi que des restaurants et des bars (deux établissements Beerhouses, le restaurant Buckskin Yakiniku, Buckskin Taproom et Kavalan Whisky Bar). King Car est dirigée par le fils de M. TT Lee, le chef de direction M. Yu-ting Lee, qui s'assure que le groupe demeure fidèle à ses origines de Yilan, rende hommage à son magnifique environnement naturel et respecte la vision de M. TT Lee. La mission de King Car est d'offrir la paix d'esprit aux clients en proposant une marque fiable et en s'engageant à offrir des produits de grande qualité qui aident les gens de tous les horizons à vivre pleinement leur vie.

Personne-ressource :

Kellie Du

+886-2-2365-6551, poste 6800

kellie@kingcar.com.tw

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1025353/King_Car_40th_Anniversary.jpg

SOURCE Kavalan