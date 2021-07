Le casino en ligne s'ajoute à la loterie et au vérificateur de billets dans un guichet unique pratique

TORONTO, le 21 juill. 2021 /CNW/ - La Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) ajoute plus de choix et de commodité à la façon dont les Ontariens « jouent » grâce au lancement de la nouvelle appli d'OLG. L'appli gratuite est facile à utiliser et parfaite pour accéder directement aux jeux, que ce soit au casino en ligne ou à la page des loteries. Mieux encore, la fonction toujours populaire de vérificateur de billets est aussi incluse dans l'appli pour que les joueurs puissent vivre leur moment gagnant où qu'ils se trouvent dans la province. L'appli d'OLG sera lancée pour les appareils Android cette semaine et une version compatible avec iOS suivra peu après.

« OLG.ca est la plate-forme numérique de choix qui jouit de la confiance des Ontariens, et nos joueurs peuvent maintenant avoir la même confiance dans l'appli d'OLG, que ce soit pour faire un dépôt, jouer à leur jeu favori ou vérifier si leurs billets sont gagnants, a déclaré Duncan Hannay, président et chef de la direction d'OLG. Avec plus d'un million de joueurs inscrits sur OLG.ca, nous sommes déterminés à continuer d'offrir aux Ontariens du divertissement par le jeu de classe mondiale tout en montrant la voie en tant que chef de file innovateur dans l'univers numérique. »

Les clients peuvent consulter les renseignements sur les gros lots et accéder au vérificateur de billets de loterie sans se connecter; cependant, ils doivent avoir un compte OLG.ca pour acheter des billets de loterie, jouer aux jeux de casino et faire des dépôts et des retraits dans l'appli. Les utilisateurs de l'appli de loterie actuelle d'OLG sont encouragés à ouvrir un compte OLG.ca, puisque leurs identifiants ne sont pas compatibles avec la nouvelle appli. Les nouveaux joueurs peuvent ouvrir un compte maintenant et recevoir jusqu'à 300 $ au total en fonds bonis pour les jeux de casino.

Les outils du programme primé Jouez sensé d'OLG sont à portée de la main des joueurs dans l'appli afin qu'ils puissent connaître les faits avant de jouer et établir leurs limites pour que le jeu demeure amusant et divertissant. Les joueurs doivent être âgés de 18 ans ou plus pour jouer à la loterie et de 19 ans ou plus pour jouer aux jeux de casino dans l'appli.

La nouvelle appli est une collaboration entre OLG et Bede Gaming; elle est un guichet unique pour acheter des billets de loterie, jouer à de nombreux jeux de casino offerts sur OLG.ca, vérifier les billets achetés en magasin et trouver des renseignements sur les jeux et les gros lots. Bede a fourni la solution numérique pour le nouveau site OLG.ca et la plate-forme lancée par OLG à la fin de 2020, qui compte des centaines de milliers de nouveaux utilisateurs depuis son lancement.

« Le lancement de la nouvelle appli d'OLG est le plus récent d'une série de lancements de produits palpitants pour OLG et Bede. Nous sommes extrêmement fiers de l'appli née de la collaboration avec OLG et nous avons hâte d'offrir aux Ontariens une expérience mobile de première qualité », a ajouté Sarah Hitchcock, vice-présidente principale de Bede Gaming (Amérique du Nord).

OLG continue de croître dans l'univers numérique en tant que société centrée sur sa clientèle, et le lancement de la nouvelle appli d'OLG renforce notre position concurrentielle en améliorant l'accès à nos produits et les interactions avec eux tout en continuant d'assurer que nos innovations restent bien centrées sur les besoins de nos clients. La totalité des recettes provenant d'OLG.ca et de la nouvelle appli d'OLG est réinvestie dans les priorités de la province qui améliorent la qualité de vie de tous les Ontariens.

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l'Ontario. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a versé environ 55 milliards $ à la Province et aux résidents de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement, la prévention et la recherche liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

Tout pour ici -- 100 % des profits d'OLG sont investis en Ontario.

