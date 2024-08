LA NORWAY HOUSE CREE NATION, TERRITOIRE VISÉ PAR LE TRAITÉ 5, MB, le 6 août 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, la Norway House Cree Nation a célébré l'ouverture officielle du Centre d'excellence en santé Kinosew Sipi Nanatawiwekamik (Na-Na-Ta-We-Way-Ka-Mik).

Le Centre d'excellence en santé Kinosew Sipi Nanatawiwekamik est le plus grand centre de santé de l'histoire du Manitoba qui sera sous le contrôle des Premières Nations, offrant aux membres de la communauté un accès à une gamme complète de services de santé près de chez eux.

Le Centre d'excellence en santé Kinosew Sipi Nanatawiwekamik est un établissement de santé entièrement intégré de 157,9 millions de dollars, 9 470 mètres carrés, qui offre des soins d'urgence, des soins aux malades hospitalisés et des soins palliatifs, de la dialyse, de la réadaptation ainsi que des programmes et des services communautaires de diagnostic aux résidents de la Norway House Norway House Cree Nation et de la région environnante.

Citations

« Les soins de santé et le bien-être ont toujours été une priorité pour nos dirigeants, et l'achèvement du Centre d'excellence en santé Kinosew Sipi Nanatawiwekamik témoigne de notre engagement à répondre aux besoins de notre population en matière de soins de santé. Au cours des dernières années, d'innombrables personnes ont consacré leur temps, leur énergie et leur expertise à faire de cette vision une réalité. Cela comprenait la création de JNR Construction, une coentreprise dirigée par NHCN qui a procuré des avantages économiques à notre nation grâce à des possibilités de formation et à des emplois pour nos membres. Nous reconnaissons et estimons profondément le travail acharné de tous nos partenaires et l'engagement de Services aux Autochtones Canada à faire de ce projet de pointe une réalité. »

Chef Larson Anderson

Norway House Cree Nation

« C'est un grand jour pour la Norway House Cree Nation et je la félicite pour cette grande ouverture. Ce nouveau centre de santé permettra aux gens de Norway House et des environs d'obtenir les soins médicaux dont ils ont besoin, ici, dans leur communauté. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

La Nation crie de Norway House obtient un engagement de 100 M$ du gouvernement du Canada pour bâtir un centre d'excellence en santé

obtient un engagement de 100 M$ du gouvernement du pour bâtir un centre d'excellence en santé La Norway House Cree Nation est située à 450 kilomètres au nord de Winnipeg et compte une population dans la réserve de 6 730 personnes et une population totale de 9 095 personnes.

Liens connexes

Norway House Cree Nation (en anglais seulement)

Norway House Cree Nation Health Centre of Excellence (en anglais seulement)

Les infrastructures dans les communautés autochtones

Carte interactive : Investir dans l'infrastructure communautaire autochtone

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

X : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Facebook : @GCAutochtonesEnSante

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Chef Larson Anderson, Norway House Cree Nation, 1-204-301-1997 Ou Debbie Burka, Directrice, Politiques et planification, Norway House Cree Nation, 1-204-232-7034; Jennifer Kozelj, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]