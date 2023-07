NORTHWEST ANGLE NO 33, ON, le 4 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la communauté d'Angle Inlet de Northwest Angle No. 33 a organisé des célébrations à la suite de l'achèvement d'une nouvelle station de traitement d'eau pour Angle Inlet. La chef Darlene Comegan et l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, ont annoncé aujourd'hui qu'étant donné que l'usine de traitement de l'eau est terminée, la communauté a pu lever trois avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable.

La nouvelle usine de traitement d'eau centralisée permettra à une centaine d'habitants d'avoir un accès fiable à une eau potable propre et sûre. L'usine répond aux besoins actuels de la communauté et a la capacité de soutenir la croissance future de la population au cours des 20 prochaines années.

Ce projet mené par la communauté comprend la construction d'une usine de traitement de l'eau, la prise d'eau brute et l'amélioration du système de distribution. Services aux Autochtones Canada (SAC) a fourni environ 19 millions de dollars pour le projet afin d'assurer une eau potable de qualité aux résidents de la communauté.

La communauté a embauché des opérateurs certifiés qui assureront la maintenance et l'exploitation de la nouvelle station d'épuration. Le centre de gestion de l'eau potable et des eaux usées, financé par SAC et géré par le Anishinaabeg of Kabapikotawangag Resource Council, forme et encadre d'autres membres de la communauté. Il y a actuellement un opérateur certifié.

L'accès à l'eau potable est un droit inhérent pour tous. Depuis 2015, les Premières Nations, avec le soutien du gouvernement fédéral, ont levé 142 avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable visant des systèmes publics dans les réserves, y compris trois avis levés dans la Northwest Angle no 33 First Nation. Des travaux sont actuellement menés en partenariat avec les Premières Nations en vue de lever les 28 avis restants dans l'ensemble du Canada.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à collaborer avec ses partenaires des Premières Nations pour s'assurer que les fonds et les ressources nécessaires à l'installation et à l'entretien des systèmes de traitement de l'eau dans toutes les communautés des Premières Nations sont disponibles.

Citations

« Aujourd'hui, je suis très fière d'annoncer la levée des avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable dans la communauté de North West Angle No. 33. L'accès à l'eau potable est essentiel pour tous. Bien que nous ayons dû surmonter un certain nombre de difficultés pour achever cette nouvelle usine de traitement de l'eau, ce projet garantit l'accès à une eau potable propre et fiable à notre communauté d'Angle Inlet, aujourd'hui et pour les années à venir. Je tiens à remercier les membres dévoués de notre communauté, l'équipe de projet et toutes les autres personnes qui ont participé à l'avancement de ce projet, pour leur travail acharné et leur soutien dans la réalisation de cet accomplissement majeur. »

Darlene Comegan

Chef de la Northwest Angle No 33 First Nation

« Tout le monde au Canada devrait avoir accès à l'eau potable. Pendant trop longtemps, les gouvernements successifs ont ignoré ce principe et n'ont pas suffisamment investi dans les communautés des Premières Nations. En partenariat avec les communautés et leurs dirigeants, nous faisons ce qu'il faut pour remédier à cette situation et permettre à tous d'avoir accès à de l'eau potable. Grâce à cette nouvelle usine de traitement de l'eau et à d'autres améliorations, trois avis pourront être levés et la communauté aura accès à de l'eau potable propre pour les années à venir. Je remercie sincèrement la chef Darlene Comegan et l'équipe du projet pour leur leadership et leur travail acharné qui ont rendu cette journée possible. Ensemble, nous lèverons tous les avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

La communauté de Northwest Angle No 33 est formée de deux sites géographiques, situées aux bouts opposés du lac des Bois. Angle Inlet, l'emplacement de la nouvelle station d'épuration centralisée, n'est accessible que par voie d'eau, par avion ou par route de glace en hiver. Il est situé au sud-est de Kenora , en Ontario , sur la rive ouest du lac des Bois. Le Dog Paw est situé sur la rive est du lac des Bois et est desservi par une usine de traitement de l'eau existante.

, en , sur la rive ouest du lac des Bois. Le Dog Paw est situé sur la rive est du lac des Bois et est desservi par une usine de traitement de l'eau existante. Des avis concernant la qualité de l'eau potable ont été émis à la station de pompage Elsie Blackhawk et à la station de pompage Est en avril 2011, et à la station de pompage Ouest en février 2016. Les trois avis ont été levés par le chef et le conseil de la communauté à compter du 14 juin 2023.

et à la station de pompage Est en avril à la station de pompage Ouest en février 2016. Les trois avis ont été levés par le chef et le conseil de la communauté à compter du 14 juin 2023. La nouvelle usine de traitement de l'eau centralisée a été construite à Angle Inlet et remplace les trois stations de pompage afin de mieux servir la communauté et de fournir plus efficacement de l'eau propre.

