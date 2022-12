OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ET NON CÉDÉ DU PEUPLE ALGONQUIN ANISHINAABEG, ON, le 6 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, les partenaires de la Nishnawbe Aski Nation (NAN) et du gouvernement du Canada se sont réunis pour signer l'entente sur la Table de réinitialisation de l'éducation NAN-Canada. Cet accord marque une étape importante dans le travail de réforme de l'éducation et vers le leadership des Premières Nations à l'égard des systèmes d'éducation des Premières Nations dans la région. Il a été signé mardi par le grand chef Derek Fox, le grand chef adjoint Bobby Narcisse et l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones.





Grâce à la signature de cette entente, les deux parties continueront, en partenariat, d'appuyer les systèmes d'éducation desservant 49 communautés de la Nishnawbe Aski Nation afin d'offrir des services d'éducation sécuritaires, adaptés sur le plan culturel et de grande qualité d'une manière qui respecte les diverses circonstances, les forces et les défis de leurs communautés. L'entente établit la Table de réinitialisation de l'éducation NAN-Canada dont le mandat est d'élaborer une politique et un cadre de financement qui peuvent aider les Premières Nations du territoire NAN à exercer un plus grand contrôle sur leurs systèmes d'éducation.

Les principes directeurs du partenariat entre le NAN et le gouvernement du Canada sont les suivants :

une prise de décision collaborative et transparente

une approche centrée sur l'apprenant

des services et des résultats équitables

un financement équitable, axé sur la communauté et fondé sur des données probantes

des discussions et des décisions adaptées à la culture

Les réunions et les discussions seront également fondées sur l'esprit et l'éthique incarnés dans les sept enseignements sacrés des Anishinaabe.

L'avenir de l'éducation pour les apprenants de la Nishnawbe Aski Nation doit être fondé sur le souvenir, la guérison et la réconciliation pour les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, ainsi que pour tous les survivants des pensionnats, des externats indiens, de la rafle des années 1960 et de Ralph Rowe.

Citations

« Les communautés de la Nishnawbe Aski Nation sont sur la voie d'offrir une éducation conçue et offerte par des Autochtones. Aujourd'hui, nous avons signé le mandat qui guidera notre travail visant à transformer l'éducation des enfants autochtones. Les Premières Nations montrent la voie à suivre pour veiller à ce que leurs systèmes soient adaptés à la culture et créent le meilleur départ possible pour leurs jeunes. Ce changement se fait attendre depuis longtemps et il touchera des vies et des communautés.

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« L'éducation est une priorité et cet accord nous met sur la bonne voie pour aller de l'avant. La Table de réinitialisation de l'éducation est un processus propre à la NAN et elle est appuyée par les décideurs du gouvernement fédéral et les Premières Nations de la NAN qui siègent ensemble. Cela accélérera nos efforts conjoints pour élaborer un programme d'études adapté à la culture qui appuie la santé mentale et le bien-être, offert dans un milieu scolaire sécuritaire et favorable. »

Bobby Narcisse

Grand chef adjoint

« La signature du mandat de la Table de réinitialisation de l'éducation entre la Nishnawbe Aski Nation et le Canada est un autre pas vers notre objectif commun de voir les communautés de la NAN prendre le contrôle de leurs systèmes d'éducation. Cet accord garantira que les travaux et les discussions futurs seront guidés par le souvenir, la guérison et la réconciliation. Félicitations au Grand Chef Derek Fox et au Grand Chef adjoint Bobby Narcisse! »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

Le territoire de la NNA comprend 49 Premières Nations situées dans le territoire du Traité no 9 et dans la partie ontarienne du territoire du Traité no 5, y compris 34 communautés accessibles par avion.

La Table est composée de représentants des deux parties qui connaissent bien les systèmes d'éducation au service des Premières Nations, y compris les Premières Nations NAN, ainsi que les cadres de politique et de financement.

Neuf ententes régionales en matière d'éducation ont été élaborées par le gouvernement du Canada et les partenaires des Premières Nations pour répondre aux besoins et aux priorités de chaque communauté. Ces ententes représentent environ 22 000 étudiants. Des discussions sont en cours avec d'autres communautés des Premières Nations et des organismes d'éducation afin de faire progresser d'autres ententes en matière d'éducation à l'échelle du pays.

Cet accord poursuit l'important travail en cours avec les Premières Nations pour aider à combler l'écart en matière d'éducation entre les Premières Nations et les non-Autochtones au Canada.

L'accord est conforme à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et aux appels à l'action du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada qui demandent au gouvernement du Canada d'offrir une éducation de qualité aux Premières Nations tout en respectant le principe du contrôle de l'éducation des Premières Nations par les Premières Nations. Cette initiative contribue également à la réponse du gouvernement aux appels à la justice du rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Les sept enseignements sacrés :

Dbaadendiziwin (Humilité) pour connaître nos limites et y trouver l'équilibre.

(Humilité) pour connaître nos limites et y trouver l'équilibre.

Aakwa'ode'ewin (Courage) pour aborder nos responsabilités avec intégrité et conviction.

(Courage) pour aborder nos responsabilités avec intégrité et conviction.

Gwekwaadziwin (Honnêteté) pour tromper ni nous-mêmes ni les uns les autres.

(Honnêteté) pour tromper ni nous-mêmes ni les uns les autres.

Nbwaakaawin (Sagesse) pour apprendre et construire une nouvelle façon pour les sept prochaines générations.

(Sagesse) pour apprendre et construire une nouvelle façon pour les sept prochaines générations.

Debwewin (Vérité) pour s'ouvrir au voyage et à la destination.

(Vérité) pour s'ouvrir au voyage et à la destination.

Mnaadendimowin (Respect) pour connaître l'équilibre en nous-mêmes et honorer les besoins des autres.

(Respect) pour connaître l'équilibre en nous-mêmes et honorer les besoins des autres.

Zaagidwin (Amour) pour vivre selon ces enseignements pour soi-même et avec les autres.

