XUZHOU, Chine, 25 octobre 2024 /CNW/ -- XCMG Machinery (SHE: 000425) a présenté une neuvième saison de XCMG Apprentice couronnée de succès. Vingt-trois XCMGers provenant de neuf régions d'outre-mer de XCMG et de 17 pays ont pris part à l'expérience immersive et au programme de formation novateur sur une période de huit jours.

La neuvième saison de XCMG Apprentice réunit des talents mondiaux dans le cadre du tournoi « One XCMG ». (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

Conformément à l'orientation stratégique du groupe, qui consiste à bâtir une grappe de fabrication de pointe de calibre mondial intelligente, verte, axée sur le service et internationale, les apprentis de cette année ont participé au tournoi « One XCMG » en cinq équipes qui comprenait une formation professionnelle, une visite des usines intelligentes de fabrication d'équipement d'origine et des expériences interactives axées sur les produits.

« One XCMG concerne l'intégration profonde des stratégies de développement international et d'acquisition de talents de XCMG, ainsi qu'une pratique clé du projet numéro un du président du CA, une réforme axée sur la révolution intelligente, la transformation numérique et la connexion mondiale, a déclaré Li Zhi, directeur général adjoint du siège social mondial de XCMG. Le programme XCMG Apprentice crée des ponts qui relient la Chine et le monde; grâce à cette plateforme, de plus en plus de talents internationaux ont la chance de se joindre à la grande famille de XCMG et de contribuer à l'internationalisation de XCMG et à l'essor de l'industrie des machines de construction. »

Lancée en 2016, la série XCMG Apprentice est devenue une campagne mondiale primordiale pour permettre à XCMG d'établir des liens avec le monde, de mettre en valeur l'industrie manufacturière de pointe de la Chine et de promouvoir la culture chinoise. À ce jour, le programme a attiré un auditoire de 300 millions de personnes dans plus de 90 pays et régions. Non seulement la série XCMG Apprentice rassemble les talents mondiaux de l'entreprise, mais elle sert également de plateforme pour mettre en valeur l'industrie chinoise des machines de construction.

Adam Alt, de la région de l'Amérique du Nord de XCMG, a souligné que la participation au programme d'apprentissage de XCMG est une expérience formidable. Il a grandement apprécié les activités, les visites d'usine et le fait de connaître les régions dans le cadre de ce parcours qui n'arrive qu'une fois dans une vie.

Entre-temps, pour combler nos besoins en matière de talents dans sept régions clés du monde, dont l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Océanie, l'Asie de l'Ouest et l'Afrique du Nord, nous publions sur notre plateforme LinkedIn des renseignements sur des offres d'emploi couvrant des postes de direction des TI, de direction des ventes, de direction des services techniques. Nous cherchons également à pourvoir des postes dans le domaine du marketing et dans d'autres secteurs de services. Les personnes à la recherche d'un emploi peuvent taper « XCMG Group » dans leur moteur de recherche pour voir les postes disponibles et soumettre leur curriculum vitæ.

À l'avenir, XCMG continuera d'offrir plus d'occasions de promouvoir la croissance et le perfectionnement des talents mondiaux.

