TERRITOIRE DU TRAITÉ 9, ON, le 8 août 2022 /CNW/ - Neskantaga First Nation et Services aux Autochtones Canada

Plus tôt cet été, le 23 juillet, la Neskantaga First Nation a accueilli l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario (FedNOR), au sein de la communauté.

La visite de la ministre coïncidait avec le rassemblement traditionnel de Neskantaga qui a eu lieu du 18 au 21 juillet 2022 et qui comprenait diverses cérémonies, enseignements et activités traditionnelles sur les terres de Landsdowne House, l'ancien emplacement de la communauté. La visite coïncidait également avec le pow-wow de la Neskantaga First Nation, qui a lieu du 22 au 24 juillet 2022. La ministre Hajdu s'est jointe aux membres de la communauté et aux visiteurs pour la cérémonie d'ouverture officielle ainsi que pour d'autres activités tout au long de la journée.

Lors de la visite de l'aréna communautaire, les membres de la communauté ont souligné le besoin d'un soutien continu pour les jeunes de la communauté, y compris une installation polyvalente qui pourrait servir de garderie et de centre d'accueil pour les jeunes. La ministre Hajdu s'est engagée à poursuivre ces discussions importantes et à travailler avec les dirigeants de la communauté pour faire en sorte que les familles de la Neskantaga First Nation puissent avoir accès aux ressources dont elles ont besoin.

Les membres de la communauté et la ministre ont discuté de la façon dont le gouvernement du Canada peut soutenir davantage la Neskantaga First Nation, particulièrement en ce qui a trait à l'avis concernant la qualité de l'eau potable, en vigueur depuis 27 ans, qui a récemment dépassé les 10 000 jours.

La ministre Hajdu a visité quelques-unes des nouvelles infrastructures d'approvisionnement en eau et a rencontré les exploitants communautaires pour comprendre certains des défis actuels en matière de formation et de renforcement des capacités à long terme.

Le Canada et Neskantaga se sont engagés à travailler ensemble pour soutenir les mesures qui aideront à préparer la communauté à lever son avis à long terme sur la qualité de l'eau potable, à renforcer la confiance dans la sécurité de l'approvisionnement en eau et à guérir des impacts d'une génération sans eau potable propre et sûre.

Le Canada aidera la Neskantaga First Nation à financer deux postes d'orienteur en vue d'aider les membres de la communauté à traiter les traumatismes causés par la crise de l'eau à long terme. Ces orienteurs soutiendront les membres de la communauté en les mettant en contact avec des services de soutien en matière de santé, tout en recueillant des commentaires à l'égard d'un programme de bien-être à long terme visant à faire confiance au système d'approvisionnement en eau et conçu à partir de la rétroaction et de l'orientation de la communauté.

Cette proposition s'appuie sur l'engagement commun de la Neskantaga First Nation et du Canada à promouvoir le bien-être holistique des membres de la communauté. Plus tôt en juillet, la Neskantaga First Nation et le Canada ont mis au point les modalités en vue d'une évaluation des infrastructures d'approvisionnement en eau, ainsi que les paramètres d'un rapport d'enquête expliquant comment et pourquoi le projet de modernisation de l'usine de traitement de l'eau a pris plusieurs années de plus que prévu et a considérablement dépassé le budget prévu.

La ministre Hajdu a également annoncé un investissement de 6,6 millions de dollars pour soutenir un projet qui fournira un logement adéquat et très nécessaire aux enseignants et autres professionnels venant dans la communauté. Le nouveau complexe de huit logements permettra non seulement de loger convenablement les enseignants et les professionnels en visite à proximité de l'école, mais aussi de libérer six logements communautaires qui pourront être utilisés par les membres de la communauté.

Services aux Autochtones Canada travaillera avec la communauté pour accélérer le projet afin que les fournitures puissent être livrées pendant la prochaine saison des routes d'hiver. Une fois terminés, ces nouveaux logements attireront des enseignants et des professionnels expérimentés et qualifiés pour répondre aux besoins croissants de la communauté, et faciliteront le recrutement et le maintien en poste.

La visite de la ministre s'est terminée par un festin pendant le rassemblement traditionnel tenu sur les anciennes terres de Landsdowne House, à Neskantaga.

Citations

« La Neskantaga First Nation apprécie le temps qu'a pris la ministre Patty Hajdu pour s'adresser directement aux membres de notre Nation qui font face non seulement à de nombreux états d'urgence, mais aussi à une crise continue de l'eau qui enfreint les droits de la personne. Nous sommes convaincus que sa visite de samedi viendra éclairer les décisions du Canada en ce qui concerne notre communauté alors que nous progressons ensemble vers la guérison et le mieux-être après les traumatismes qui nous ont été infligés après 10 000 jours (et plus) sans eau potable propre et salubre. »

Wayne Moonias, chef de la Neskantaga First Nation

« La Première Nation de Neskantaga a vécu des traumatismes sur plusieurs générations. En plus des réinstallations de la communauté et des attaques contre leur autodétermination, la plupart des membres de la communauté n'ont jamais eu accès à de l'eau potable. La nouvelle usine de traitement de l'eau est en place, mais il reste encore du travail à faire pour assurer aux résidents de Neskantaga un approvisionnement constant et fiable en eau potable. La formation des opérateurs en eau, la mise à l'essai de l'usine et l'amélioration de l'approvisionnement en eau sont tous des éléments importants pour aider les gens à faire confiance à l'eau qui sort des robinets. Je me réjouis à l'idée de travailler avec le chef Moonias pour aider les membres de Neskantaga à bâtir un avenir plus fort et plus sain. »

L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Facebook : @GCAutochtonesEnSante

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Darian Baskatawang, Associé, Olthuis Kleer Townshend LLP, 807-356-2534, [email protected]; Alison Murphy, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]