LA NAVETTE EXO DU SECTEUR D'YOUVILLE - ÎLE SAINT-BERNARD DE RETOUR POUR UNE 3E ANNÉE

CHÂTEAUGUAY, QC, le 2 juin 2023 /CNW/ - La Ville de Châteauguay, exo et Héritage Saint-Bernard sont heureux d'annoncer le retour de la navette saisonnière gratuite du secteur D'Youville - île Saint-Bernard. Du samedi 3 juin au lundi 9 octobre, la navette sera en service de 11 h à 18 h les samedis, dimanches et jours fériés.

Tout comme à l'été 2022, la navette fera le circuit entre le stationnement satellite aménagé à proximité de l'île, à l'intersection de la rue Notre-Dame Nord et du chemin Saint-Bernard, et l'île Saint-Bernard. Le service sera offert en continu et la fréquence sera adaptée en fonction du nombre d'usagers nécessitant un transport. La navette facilitera donc l'accès aux activités et services offerts à l'hôtel Manoir D'Youville, au Bistro La Traite, au Pavillon de l'île, au refuge faunique Marguerite-D'Youville, au centre nautique, au parc de la Commune et au tertre de l'île Saint-Bernard, tout en désengorgeant la circulation dans le quartier.

Aucun horaire ne sera affiché puisque la navette circulera en continu entre les trois points d'embarquement : stationnement satellite, île Saint-Bernard et centre nautique. Les visiteurs peuvent se présenter à tout moment à l'un des arrêts spécialement identifiés, avec l'assurance d'être à destination en quelques minutes. Situé à moins de 1 km du secteur, le stationnement satellite permet d'accueillir environ 100 véhicules additionnels.

« Nous sommes fiers de ramener le service de navette une fois de plus cette année sur l'île Saint-Bernard, particulièrement en cette année festive avec tous les événements organisés pour célébrer le 350e anniversaire de la Ville. Le Grand Splash!, la Fête nautique et l'Écomarché de l'île seront tous des incontournables, et nous voulons permettre au plus grand nombre d'y participer en facilitant l'accès aux sites. Nous aurons de belles activités cet été! », s'enthousiasme Éric Allard, maire de Châteauguay.

« Exo est heureux de renouveler le projet de navette saisonnière vers l'île Saint-Bernard pour cette troisième année toute spéciale. Il est important pour nous de développer des solutions de mobilité qui répondent véritablement aux besoins en déplacement des citoyens et des visiteurs du territoire que nous desservons et de contribuer à notre façon au succès de ce 350e anniversaire. », déclare Marc Rousseau, directeur exécutif - Exploitation.

« Encore une fois cette année, c'est avec bonheur que nous collaborons avec les différents partenaires afin de déployer le service de navette dans le secteur de l'île Saint-Bernard. Les infrastructures d'accueil étant très limitées sur l'île, cette solution est tout indiquée pour répondre au besoin croissant de la population d'accéder à des attraits comme le lac Saint-Louis et l'île Saint-Bernard. », exprime Marie-Hélène Dorais, directrice générale d'Héritage Saint-Bernard.

En 2022, l'île Saint-Bernard a accueilli près de 290 000 visiteurs, preuve que le site est un incontournable du milieu culturel et touristique régional.

Tous les détails sur le service de navette sont disponibles sur le site web de la Ville de Châteauguay au ville.chateauguay.qc.ca/navette-dyouville.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Son réseau compte 5 lignes de trains, 235 lignes d'autobus et 85 lignes de transport collectif par automobile.

SOURCE exo

Renseignements: Source : Direction des communications et des relations publiques, [email protected], 5, boulevard D'Youville, Châteauguay (Qc) J6J 2P8, 450 698-3105, Web : ville.chateauguay.qc.ca; Information : Jean-Maxime St-Hilaire, Relations médias, 514 287-2464, poste 4057, [email protected]