LA NAVETTE ESTIVALE DANS LE VIEUX-TERREBONNE DE RETOUR DÈS LE 17 JUIN

MONTRÉAL, le 17 juin 2022 /CNW Telbec/ - Exo, en collaboration avec la Ville de Terrebonne, est fier d'annoncer le retour pour une deuxième année de sa navette estivale gratuite dans le Vieux-Terrebonne. La navette reliera trois stationnements satellites au Vieux-Terrebonne et sera en service du 17 juin au 2 septembre 2021, les vendredis de 17 h à 23 h et les samedis de 13 h à 23 h.

Le service de navette permettra de désengorger les rues très achalandées du Vieux-Terrebonne durant l'été en offrant un transport rapide et confortable aux visiteurs. La navette effectuera un circuit en continu reliant les stationnements du Centre de l'Avenir, de l'Église Saint-Louis-de-France et du Collège Saint-Sacrement au cœur du Vieux-Terrebonne en seulement 15 minutes.

Le service sera assuré par un minibus, un véhicule confortable parfaitement adapté à la configuration routière du secteur. Des affiches indiquant clairement les sites d'embarquement et de débarquement ont été installées par la Ville de Terrebonne.

« Grâce à la navette, les visiteurs auront la chance de profiter de l'un des patrimoines les plus riches du Québec sans avoir à chercher de stationnement. Nous encourageons les citoyens tout comme les touristes à se stationner en périphérie du Vieux-Terrebonne et à profiter du transport rapide et confortable dans la navette gratuite d'exo », souligne Mathieu Traversy, maire de Terrebonne.

« Grâce à la collaboration de la Ville de Terrebonne, exo a pu mettre en place pour une deuxième année une solution de mobilité efficace pour permettre à encore plus de personnes de visiter cette destination incontournable. Nous sommes heureux de participer à notre manière à la vitalité du Vieux-Terrebonne », déclare Marc Rousseau, directeur exécutif - Exploitation d'exo.

