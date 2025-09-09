La nature et l'environnement au cœur des mots : une 3e édition pour le concours d'écriture de l'Assemblée nationale du Québec

QUÉBEC, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Le concours d'écriture Point-virgule est de retour pour une 3e édition avec un thème toujours d'actualité : l'importance de la nature et de l'environnement chez les jeunes. L'Assemblée nationale invite les élèves du premier cycle du secondaire de l'ensemble du Québec à prendre la plume en français pour partager leurs réflexions sur ce sujet qui concerne leur génération.

Exprimer son opinion tout en célébrant sa langue

Pour cette nouvelle édition de Point-virgule, les jeunes auront à répondre à la question suivante : « Quelle importance accordes-tu à la nature et à l'environnement dans ton quotidien? »

Le concours représente une occasion spéciale, pour les élèves, de s'exprimer sur un enjeu sociétal, de structurer leur pensée et de valoriser la langue française à travers l'écriture.

« L'Assemblée nationale est fière d'offrir aux jeunes cette possibilité de mettre en valeur la langue française en laissant courir sur le papier, avec créativité, leur vision du monde. À travers leurs mots, nous découvrons la richesse de leurs réflexions et la vivacité de leur esprit », a souligné la présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Mme Nathalie Roy.

« La langue française est bien plus qu'un outil de communication : elle est un héritage vivant, un trait d'union entre les générations. Grâce à ce concours, les jeunes donnent forme à leurs idées, les transforment en récits puissants, porteurs de sens et d'avenir », a ajouté M. Frantz Benjamin, vice-président de l'Assemblée nationale, idéateur du concours et écrivain-poète.

3 000 $ en prix pour des élèves et des enseignantes et enseignants

Les 10 autrices et auteurs des meilleurs textes seront honorés au printemps prochain lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale du Québec. Leurs textes seront regroupés dans un recueil qui sera remis à des parlementaires.

Parmi ces jeunes de talent, trois finalistes recevront des bourses totalisant 1 700 $, et leurs enseignantes et enseignants bénéficieront d'un montant destiné à enrichir de livres francophones leur bibliothèque en classe. Les prix, d'une valeur de 3 000 $, sont offerts par la présidence de l'Assemblée nationale du Québec.

La période d'inscription est en cours et se termine le 19 décembre 2025. La date limite pour soumettre un texte est le 2 mars 2026. Le déroulement de Point-virgule est sous la direction de M. Frantz Benjamin.

Tous les détails de ce concours organisé par l'équipe des programmes éducatifs de l'Assemblée nationale se trouvent sur le site Web Par ici la démocratie.

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Source et renseignements : Noémie Laliberté, Conseillère en communication, Assemblée nationale du Québec, Téléphone : 367 995-8753, Courriel : [email protected]