Le Nitsilʔin-Qi (le conseil des chefs de la Nation Tŝilhqot'in), l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre fédérale des Services aux Autochtones, et l'honorable Jodie Wickens, ministre de l'Enfance et du Développement familial de la Colombie-Britannique, sont fiers d'annoncer la signature d'un amendement à l'accord de coordination avec la Nation Tŝilhqot'in, qui s'appuie sur des engagements antérieurs et renforce la compétence de la Nation en matière de services à l'enfance et à la famille, conformément à la loi Tŝilhqot'in, à leurs valeurs et leurs traditions.

Dans le cadre de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuit et des Métis, un accord de coordination assorti d'une entente financière d'un an, a été annoncé le 9 mai 2025, ouvrant la voie à une solution qui respecte le droit inhérent de la Nation Tŝilhqot'in de prendre soin de ses enfants et de préserver leurs liens avec leur famille, leur communauté et leur culture en tant que peuple Tŝilhqot'in. Le 1er avril 2025, la Nation Tŝilhqot'in a adopté sa propre loi pour les enfants et les familles - Tŝilhqot'in ʔEsqax Sutsel Jeniyax (« Les enfants Tŝilhqot'in : grandir d'une bonne manière ») comme fondement d'un nouveau modèle de soins pour les enfants.

Cet amendement à l'accord de coordination prolonge l'entente financière de quatre ans, pour une durée totale de cinq ans, période pendant laquelle la Nation Tŝilhqot'in maintiendra ses services et mettra en place des mécanismes plus solides pour l'autonomie gouvernementale, l'imputabilité, la résolution de conflits, les programmes de prévention et la continuité culturelle.

Cette année, le Canada a fourni un financement de 35,2 millions de dollars pour la phase initiale de l'exercice de la compétence de la Nation Tŝilhqot'in. Afin d'aider la Nation à passer de cette phase initiale à un exercice durable et à plus long terme de sa compétence sur les services à l'enfance et à la famille, le Canada fournira un financement de base de 18 824 069 $ par an (ajusté annuellement en fonction de l'inflation et de la croissance de la population). De plus, le Canada fournira 132 millions de dollars pour répondre aux besoins en matière d'infrastructure pour les programmes destinés aux enfants et aux familles dans les six communautés qui composent la Nation Tŝilhqot'in. La province de la Colombie-Britannique verse 766 222 $ par an, en plus des augmentations liées au coût de la vie, pour soutenir la compétence de la Nation Tŝilhqot'in.

L'annonce d'aujourd'hui représente un engagement mutuel à élargir la gamme de mesures de soutien offerte aux enfants, aux jeunes et aux familles en vertu de la loi Tŝilhqot'in, notamment, en matière de guérison, de bien-être et de culture, afin de préserver l'unité familiale.

Ce travail important contribue à la réconciliation et l'amélioration des relations de nation à nation, alors que nous nous efforçons tous d'obtenir de meilleurs résultats, de réduire le nombre d'enfants pris en charge, de renforcer la continuité culturelle, de favoriser la guérison et de réduire les traumatismes intergénérationnels. Grâce au renouvellement des services à l'enfance et à la famille dirigés par les Autochtones, nous travaillons ensemble à renforcer le bien-être des enfants et des familles autochtones, aujourd'hui et pour les générations à venir.

« Le système de protection de l'enfance n'a jamais fonctionné pour notre peuple. Nous savons comment prendre soin de nos familles et de nos enfants. Cela fait partie intégrante de nos enseignements et de notre identité en tant que peuple Tŝilhqot'in. Aujourd'hui, nous nous réunissons en tant que partenaires, unis et entourés de la joie et des rires de nos familles, pour honorer nos enfants, nos lois et nos enseignements Tŝilhqot'in. Nous félicitons nos partenaires fédéraux et provinciaux d'avoir reconnu notre compétence inhérente en tant que peuple Tŝilhqot'in pour prendre soin de nos familles et de nos enfants. Aujourd'hui, nous montrons ensemble au monde entier qu'un avenir meilleur est possible pour ces enfants et les générations à venir. »

Nits'ilʔin Otis Guichon

Chef de tribu, gouvernement national des Tŝilhqot'in

« C'est une nouvelle ère et un jour historique pour notre Nation. Nous sommes ici réunis pour célébrer et défendre la compétence des Tŝilhqot'in, la loi Tŝilhqot'in et un modèle de prise en charge de nos enfants qui découle de notre culture et de nos valeurs en tant que peuple autochtone. Nous vivons selon nos enseignements traditionnels et nos droits humains en vertu de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et de la Convention relative aux droits de l'enfant. Nous sommes une Nation en voie de guérison et aujourd'hui, nous sommes fiers de nous tenir aux côtés de nos partenaires pour célébrer cet accord - c'est une guérison pour notre peuple, et surtout pour nos enfants et les générations futures. »

Nits'ilʔin Francis Laceese

Chef adjoint de tribu, gouvernement national des Tŝilhqot'in

« Cet accord de coordination réaffirme que les Premières Nations ont toujours détenu le droit inhérent de prendre soin de leurs enfants. Ce qui évolue, c'est la reconnaissance, les ressources et les partenariats nécessaires pour faire respecter ce droit. Pour la Nation Tŝilhqot'in, cet accord apporte la stabilité et la capacité nécessaires pour offrir des soins ancrés dans ses propres lois, valeurs et traditions, garantissant ainsi que les enfants grandissent avec des liens culturels, un sentiment d'appartenance et une guérison collective tout au long de leur parcours. »

L'honorable Mandy Gull-Masty

Ministre des Services aux Autochtones

« Ce fut un immense honneur de participer à la célébration de la signature de cet accord de coordination historique entre la Nation Tŝilhqot'in, la province et le Canada. En ancrant les services à l'enfance et à la famille sur les enseignements, les traditions et les valeurs des Tŝilhqot'in, cet accord aide les enfants et les jeunes de la Nation à s'épanouir dans leurs communautés. Il s'agit d'un exemple éloquent de ce que nous pouvons accomplir ensemble et d'un pas important vers la réconciliation. »

L'honorable Jodie Wickens

Ministre de l'Enfance et du Développement familial de la Colombie-Britannique

Cette année, le Canada a fourni un financement de 35,2 millions de dollars pour la prestation de services de prévention, de gouvernance, de résolution de conflits, d'orientation communautaire et de soutien post-majorité dans la phase initiale de l'exercice de la compétence des Tŝilhqot'in. La province de la Colombie-Britannique a fournie 766 222 $ pour soutenir la compétence des Tŝilhqot'in.

Pour la plupart des Autochtones, les services à l'enfance et à la famille sont fournis en vertu des mesures législatives de la province ou du territoire où résident les enfants et les familles.

Le 1 er janvier 2020, la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuit et des Métis est entrée en vigueur. Elle affirme le droit inhérent des peuples autochtones à l'autonomie gouvernementale en matière de services à l'enfance et à la famille. Elle permet aux communautés autochtones d'exercer leur compétence en matière de services à l'enfance et à la famille et définit les principes applicables, à l'échelle nationale, en ce qui concerne la prestation de services à l'enfance et à la famille aux enfants autochtones.

janvier 2020, la est entrée en vigueur. Elle affirme le droit inhérent des peuples autochtones à l'autonomie gouvernementale en matière de services à l'enfance et à la famille. Elle permet aux communautés autochtones d'exercer leur compétence en matière de services à l'enfance et à la famille et définit les principes applicables, à l'échelle nationale, en ce qui concerne la prestation de services à l'enfance et à la famille aux enfants autochtones. En novembre 2020, le gouvernement fédéral s'était engagé à verser plus de 542 millions de dollars pour favoriser la participation des Premières Nations, des Inuit et des Métis dans l'élaboration conjointe du processus de mise en œuvre de la Loi et pour aider les communautés et les groupes autochtones à renforcer leur capacité à mettre en place leurs propres systèmes de services à l'enfance et à la famille.

et pour aider les communautés et les groupes autochtones à renforcer leur capacité à mettre en place leurs propres systèmes de services à l'enfance et à la famille. Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 73,6 millions de dollars, et 87,3 millions de dollars dans le budget de 2022, ainsi que 1,8 milliard de dollars sur 11 ans, à compter de 2023-2024, afin d'aider les communautés à exercer leur compétence en vertu de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuit et des Métis .

. L'Indigenous Self-Government in Child and Family Services Amendment Act de la Colombie-Britannique a été adoptée le 25 novembre 2022, faisant de la province la première au Canada à reconnaître expressément le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale des communautés autochtones, y compris la compétence en matière de services à l'enfance et à la famille.

de la Colombie-Britannique a été adoptée le 25 novembre 2022, faisant de la province la première au Canada à reconnaître expressément le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale des communautés autochtones, y compris la compétence en matière de services à l'enfance et à la famille. Il s'agit du 5e accord de coordination en Colombie-Britannique et du 15e au Canada.

