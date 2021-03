OTTAWA, ON, le 22 mars 2021 /CNW/ - Marc Miller, le ministre des Services aux Autochtones, accompagné du grand chef Alvin Fiddler et de Christine Elliott, la vice-première ministre et ministre de la Santé de l'Ontario, a fait la déclaration suivante aujourd'hui :

«La Nation Nishnawbe Aski (NNA), le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Ontario demeurent déterminés à travailler ensemble pour privilégier une approche systémique des services de santé sur le territoire de la NNA en soutenant les initiatives de transformation de la santé dirigées par les Premières Nations.

Le 15 mars 2021, nous nous sommes réunis pour réaffirmer notre partenariat stratégique. Cette réunion a également été l'occasion de recentrer notre engagement mutuel sur la transformation de la gestion et de la prestation des services de soins de santé sur le territoire de la NNA afin qu'ils puissent mieux répondre aux besoins distincts des 49 communautés membres des Premières Nations de la NNA.

Principalement axée sur la conception, la création et la gestion durable d'établissements qui soutiennent la prestation de services de soins de santé, l'initiative de transformation du système de santé de la NNA est un effort collaboratif et communautaire qui intéresse les organisations de santé des Premières Nations du territoire de la NNA - l'administration des services de santé des Premières Nations de Sioux, l'autorité sanitaire de la région de Weeneebayko et les conseils tribaux affiliés à la NNA.

La transformation de la santé signifie de rétablir et d'améliorer l'obligation de rendre des comptes, la responsabilité et l'allocation de ressources pour les membres des Premières Nations et passer d'un système de réponse aux crises à un système centré sur le bien-être ainsi que sur les besoins et les priorités de ses communautés.

Nous avons discuté et convenu d'une liste de priorités communes qui peuvent être mises en œuvre en 2021-2022. Nous nous sommes engagés à travailler ensemble à des mesures concrètes pour les faire avancer.

Nous espérons et attendons de notre réunion qu'elle redynamisera le processus de transformation du système de santé de la NNA, qui a connu des retards en raison de la réponse nationale à la COVID-19, et que notre vision commune guidera notre collaboration vers l'accomplissement de cette importante tâche. »

_____________________________

Le grand chef Alvin Fiddler

Nation Nishnawbe Aski

_____________________________

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

_____________________________

L'honorable Christine Elliott

Ministre de la Santé et vice-première ministre de l'Ontario

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Twitter : @Min_ServAutoch

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: les médias peuvent communiquer avec : Adrienne Vaupshas, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Michael Heintzman, Directeur des communications, Nation Nishnawbi Aski, 807-625-4965; Alexandra Hilkene, Bureau de la ministre Elliott, [email protected]; David Jensen, Direction des communications, Ministère de la Santé - Gouvernement de l'Ontario, 416-314-6197, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]

Liens connexes

https://www.aadnc-aandc.gc.ca