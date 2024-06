XENI GWET'IN (NEMIAH VALLEY), BC AND TŜILHQOT'IN NATION, BC, le 26 juin 2024 /CNW/ - C'est aujourd'hui le 10e anniversaire du jugement historique de la Cour suprême du Canada, connu sous le nom de décision Tŝilhqot'in, qui a mené à la première déclaration de toute l'histoire du Canada de l'existence d'un titre ancestral, donnant lieu à la reconnaissance de la Nation des Tŝilhqot'in comme propriétaire d'une partie de son territoire traditionnel à l'intérieur de la Colombie-Britannique.

Le premier ministre Justin Trudeau a assisté à la célébration sur les terres visées par le titre où ont été reconnus des Aînés et d'autres Tŝilhqot'in qui ont courageusement témoigné lors du procès dans l'affaire du titre et des droits. L'honorable Gary Anandasangaree (ministre des Relations Couronne-Autochtones), l'honorable Patty Hajdu (ministre des Services aux Autochtones) et l'honorable Arif Virani (ministre de la Justice et procureur général du Canada), ainsi que l'honorable Murray Rankin (ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation de la Colombie-Britannique), l'honorable Josie Osborne (ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Innovation à faibles émissions de carbone de la Colombie-Britannique), l'honorable George Heyman (ministre de l'Environnement et de la Stratégie en matière de changement climatique de la Colombie-Britannique) et de nombreux autres dignitaires, dirigeants autochtones et alliés, ont également participé à la cérémonie.

Dans le cadre de leur engagement à l'égard des progrès, la Nation des Tŝilhqot'in, le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique ont signé un renouvellement de cinq ans de l'Entente sur la voie à suivre Gwets'en Nilt'I.

Initialement signé en août 2019 entre le Canada, la Colombie-Britannique et la Nation des Tŝilhqot'in, l'accord, le premier du genre, engage les parties à apporter des « changements transformateurs » dans la vie des peuples et des communautés tŝilhqot'in, ainsi que dans leurs relations avec le gouvernement. Grâce à cet accord, la Nation des Tŝilhqot'in a fait d'importants progrès dans son édification en tant que nation en travaillant continuellement à améliorer tous les aspects de la vie des communautés tŝilhqot'in, notamment au moyen d'initiatives de gouvernance comme le Ts'iqi Dechen Jedilhtan (Conseil des femmes), de la gestion des urgences dirigée par les Autochtones, de la construction de nouveaux logements et de rénovations dans toutes les communautés, de programmes forestiers et de pêche de classe mondiale, de programmes de soutien communautaire et familial et de mesures visant à redonner aux communautés la compétence en ce qui concerne les enfants et les familles tŝilhqot'in.

En plus du nouveau financement fourni par le Canada et la Colombie-Britannique à la Nation des Tŝilhqot'in, l'entente confirme l'engagement des parties à faire progresser la réconciliation et à bâtir un avenir prospère fondé sur le respect mutuel, la reconnaissance des droits et un véritable partenariat. Ensemble, nous continuons de tracer la voie vers une société plus inclusive et équitable pour toutes les personnes qui vivent au Canada.

Citations

« Aujourd'hui, nous marquons le 10e anniversaire de la décision historique Tsilhqot'in, un moment charnière de l'histoire canadienne qui a affirmé le titre ancestral et reconnu la souveraineté de la Nation des Tsilhqot'in sur son territoire traditionnel. Cet anniversaire souligne notre engagement indéfectible envers la réconciliation et le partenariat avec tous les peuples autochtones. Le renouvellement de l'Entente sur la voie à suivre Gwets'en Nilt'I témoigne de notre volonté collective de bâtir un avenir fondé sur le respect mutuel, les droits, la reconnaissance et la prospérité pour tous les Canadiens et Canadiennes. De concert avec la Nation des Tŝilhqot'in et la province de la Colombie-Britannique, nous traçons la voie vers la réussite partagée pour toutes les générations. »

Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Dix ans après la décision historique rendue dans l'affaire Tŝilhqot'in, nous continuons de travailler avec les Aînés et les dirigeants pour trouver, en Colombie-Britannique, une nouvelle voie à suivre fondée sur la réconciliation, le respect et la reconnaissance des droits. La Colombie-Britannique est déterminée à établir progressivement une relation de gouvernement à gouvernement de plus en plus étroite avec la Nation des Tŝilhqot'in, car nous constatons encore et toujours que la marée montante soulève tous les bateaux. »

L'honorable David Eby

Premier ministre de la Colombie-Britannique

« Alors que nous célébrons le 10e anniversaire de la décision historique de la Cour suprême qui a confirmé les titres ancestraux de la Nation des Tŝilhqot'in, nous célébrons une décennie de résilience et de progrès continus. Cette décision majeure a aidé les Tŝilhqot'in à exercer leurs droits et leur autonomie sur leur territoire traditionnel. Grâce à l'Entente sur la voie à suivre Gwets'en Nilt'i ainsi qu'à une collaboration continue entre la Nation des Tŝilhqot'in, la Colombie-Britannique et le Canada, nous avons atteint des jalons importants dans la relation de nation à nation en ce qui a trait à la gouvernance, à la gestion des terres, à la préservation culturelle et au développement communautaire. Toutes nos félicitations en ce dixième anniversaire. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« La décision Tŝilhqot'in aide la Nation à récupérer la propriété de ses terres ainsi que les pouvoirs et la gouvernance connexes, y compris sur les services à l'enfance et à la famille. Elle a facilité un changement transformateur et a permis à la communauté de reprendre son avenir en main. Je me réjouis de parvenir à un accord de contribution afin que les enfants puissent grandir au sein de leur communauté, immergés dans leur culture et entourés de leurs proches. C'est essentiel pour que chaque enfant ait une chance équitable de réussir. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor

« Aujourd'hui, à l'occasion du dixième anniversaire de la décision de la Cour suprême du Canada, la Nation des Tŝilhqot'in, la Colombie-Britannique et le Canada continuent de prendre des mesures pour mettre en œuvre la décision en renouvelant l'Entente sur la voie à suivre Gwets'en Nilt'i. Lorsque les enfants sont en sécurité et pris en charge au sein de la communauté, lorsque les parents ont accès à de la formation et à des emplois intéressants, lorsque la langue tsilqot'in est parlée et que nous avons de solides relations de gouvernement à gouvernement, la situation profite à tous. »

L'honorable Murray Rankin

Ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation de la Colombie-Britannique

« La décision historique dans l'affaire Tŝilhqot'in a créé un précédent qui a changé les processus de consultation et de mobilisation de notre gouvernement et façonné bon nombre de nos initiatives et politiques. Si nous célébrons une étape importante aujourd'hui, nous savons aussi qu'il reste encore beaucoup à faire dans ce travail générationnel. Notre gouvernement demeure déterminé à poursuivre son partenariat avec les dirigeants des Tŝilhqot'in afin de répondre aux griefs de longue date concernant les opérations minières et de faire en sorte de protéger les intérêts des Premières Nations, au bénéfice de l'ensemble de la population de la Colombie-Britannique. »

L'honorable Josie Osborne

Ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Énergie, des Mines et de l'Innovation à faible émission de carbone de la Colombie-Britannique

« Depuis 2014, les communautés des Tŝilhqot'in sont à la table pour éclairer et façonner les décisions qui ont des répercussions sur elles et sur leurs territoires ancestraux. Elles travaillent notamment sur des plans d'utilisation des terres pour les Tsilhqot'in Nen (terres, eaux et ressources), qui protègent les terres à titre déclaré. L'Entente sur la voie à suivre comprend un engagement des parties à travailler de concert pour soutenir des collaborations solides en matière d'intendance. Notre gouvernement provincial reconnaît et applaudit ce travail de transformation. »

L'honorable George Heyman

Ministre de l'Environnement et de la Stratégie en matière de changement climatique de la Colombie-Britannique

« Ce jour souligne le changement en territoire autochtone. Nous sommes les premiers à avoir peuplé ce territoire, et il s'agit du premier cas à le reconnaître pleinement sur le terrain sous la forme d'un titre. Notre cas donne de l'espoir aux peuples autochtones à l'échelle nationale et internationale. La Nation a collaboré avec le Canada et la Colombie-Britannique pour obtenir le respect et la reconnaissance du rôle qu'elle joue au sein de ce pays dans la détermination de son avenir. »

Nits'ilʔin (chef) Joe Alphonse, O.B.C., LL.D., (hon.)

Président du Conseil tribal, gouvernement national des Tŝilhqot'in

« Nous sommes ici aujourd'hui pour poursuivre le combat de nos chefs de guerre qui ont été pendus à tort après la guerre de Chilcotin en 1864. Notre peuple, notre mode de vie et notre langue nous unissent en tant que Nation. Notre travail n'est pas terminé. Chaque jour, nous renforçons notre Nation pour surmonter les répercussions de la colonisation dans nos communautés et défendre le pouvoir de notre culture et de notre mode de vie. La décision dans l'affaire Tsilhqot'in et l'Entente sur la voie à suivre Gwets'en Nilt'i ont permis à notre peuple de se concentrer sur la guérison et d'améliorer la vie de nos familles et de nos communautés. »

Nits'ilʔin Otis Guichon

Vice-président, gouvernement national des Tŝilhqot'in

« Le 26 juin 2014 a été le jour où l'on a finalement reconnu la propriété de nos terres en tant que peuples autochtones. Dix ans plus tard, nous réfléchissons à la lutte et aux sacrifices qui ont jalonné notre parcours [vers cette reconnaissance]. Nos Aînés ont témoigné dans un système judiciaire étranger et dans une langue étrangère. Ils ont été contre-interrogés à maintes reprises, mais au bout de compte, la force de la connaissance des Aînés - de notre vérité - était inébranlable. Cette force nous accompagne toujours aujourd'hui alors que nous célébrons en tant que Nation et pays l'incidence que la décision dans l'affaire Tsilhqot'in a eue sur les droits et les titres autochtones. »

Nits'ilʔin Roger William

Xeni Gwet'in Nits'ilʔin

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

X (Twitter) : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Nikki Berreth, Gouvernement national des Tŝilhqot'in, 250-302-3979, [email protected]; Relations avec les médias, Ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation de la Colombie-Britannique, 250-893-2028; Matthieu Perrotin, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]; Jennifer Kozelj, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor, [email protected]