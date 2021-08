OTTAWA, ON, le 9 août 2021 /CNW/ - Pour faire progresser la réconciliation avec les Premières Nations au Canada, il est essentiel de travailler en collaboration pour renouveler la relation de nation à nation fondée sur l'affirmation des droits, le respect, la coopération et le partenariat.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada et la Nation des Siksika ont atteint un jalon important sur le chemin de la réconciliation par la signature d'un protocole d'entente. Celui-ci guidera les parties alors qu'elles vont de l'avant ensemble en tant que partenaires du traité pour renouveler leur relation de nation à nation fondée sur les priorités communautaires.

En vertu de ce protocole d'entente élaboré en collaboration, les parties travailleront ensemble pour trouver de nouvelles façons de faire avancer la vision de la Nation des Siksika pour une plus grande autodétermination au profit de sa communauté. Le protocole d'entente énonce les prochaines étapes du processus et les sujets des discussions exploratoires entre les parties.

L'objectif est de collaborer dans un esprit de respect mutuel et de coopération en vue de conclure des ententes pratiques et axées sur l'avenir pour renforcer la relation découlant du traité, mettre en œuvre le droit à l'autodétermination de la Nation des Siksika et faire progresser la vision et les priorités des Siksika. Les parties s'engagent aussi à collaborer en vue d'établir une nouvelle relation financière pour aider à promouvoir le bien-être culturel, économique et social de leurs enfants, de leurs familles et de leurs communautés.

Citations

« Nous nous réjouissons à l'idée d'élaborer avec le Canada une nouvelle entente financière qui respectera l'esprit et l'intention véritables du traité et qui permettra de traiter de nombreuses questions qui ont longtemps été sous-financées ou passées sous silence. Nous travaillerons ensemble, de nation à nation, pour élaborer des conditions mutuellement acceptables et prendre des mesures en vue d'obtenir un mandat de négociation officiel, ce qui permettra de jeter les bases sur lesquelles la Nation des Siksika pourra édifier son succès futur. »

Nioksskaistamik, chef Ouray Crowfoot

Nation Siksika

« L'étape d'aujourd'hui est importante pour renouveler notre relation fondée sur le traité avec la Nation des Siksika. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude et mes sincères félicitations au chef Ouray Crowfoot et au Conseil pour leur leadership et leur dévouement. Le protocole d'entente ouvre la voie à des discussions visant à faire progresser le droit à l'autodétermination de la Nation des Siksika, les services de police et la sécurité communautaire, la préservation de la langue et de la culture ainsi que l'éducation et la formation. Nous sommes fiers de travailler en partenariat avec la communauté des Siksika pour faire progresser ses priorités dans son cheminement vers l'autodétermination. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., P.C., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Nation des Siksika

