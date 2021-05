NATION CRIE DE FISHER RIVER, MB, le 20 mai 2021 /CNW/ - Travailler en collaboration afin de renouveler les relations de nation à nation et d'honorer les obligations juridiques du Canada à l'égard des Premières Nations est la clé du succès pour réparer les torts du passé et favoriser la réconciliation avec les Premières Nations au Canada.

Aujourd'hui, le chef David Crate et l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont réalisé un pas de plus vers la réconciliation en réglant la revendication particulière de la Nation crie de Fisher River relative à une aliénation de terres en 1896.

Cette revendication particulière de longue date porte sur le rôle du Canada dans l'aliénation de terres mises de côté pour la Nation crie de Fisher River après la signature du Traité no 5, en 1875. Le Canada avait ensuite mis de côté 2 952 acres de terres à des fins agricoles, en 1896, soit moins que ce dont les deux parties avaient initialement convenu.

Le règlement de cette revendication, obtenu par le dialogue et la coopération avec la Nation crie de Fisher River, prévoit une indemnité globale de 15 095 391 $ pour la Première Nation relativement à la perte de ses terres.

Le règlement de cette revendication particulière de longue date aidera le Canada à honorer son obligation juridique de réparer les torts du passé et de renouveler la relation de nation à nation entre le gouvernement du Canada et la Nation crie de Fisher River.

Citations

« Le règlement de revendications particulières de longue date par la voie d'un partenariat collaboratif est une étape importante dans la reconstruction de notre relation de nation à nation avec les Autochtones. Le règlement fructueux de cette revendication particulièrement a été possible grâce au dévouement inébranlable et à la détermination du chef Crate et de la Nation crie de Fisher River. Puisse ce règlement être une étape clé de la réconciliation entre nos deux nations. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Le règlement de cette revendication déposée il y a plus de 30 ans a été possible grâce au travail acharné et au dévouement des représentants à la fois de la Nation crie de Fisher River et du Canada. Après tout ce temps et à l'issue des négociations entre les parties, le chef et le Conseil de la Nation crie de Fisher River espèrent que ce règlement s'inscrit dans ce qui sera une relation prospère et durable entre la Première Nation et le gouvernement du Canada. »

Chef David Crate, Nation crie de Fisher River

Faits saillants

La Nation crie de Fisher River est située à environ à 177 kilomètres au nord de Winnipeg , au Manitoba , et est signataire du Traité n o 5.

Du 1 er avril 2020 au 31 mars 2021, 36 revendications particulières ont été réglées, totalisant plus de 1,7 milliard de dollars en indemnisation.

avril 2020 au 31 mars 2021, 36 revendications particulières ont été réglées, totalisant plus de 1,7 milliard de dollars en indemnisation. Le processus de règlement des revendications particulières contribue à réparer les torts du passé et à trouver une solution aux griefs de longue date des Premières Nations, par la voie de règlements négociés. Le Canada poursuit ses consultations dans le but d'élaborer conjointement la réforme du programme. Afin d'assurer le versement en temps voulu des sommes négociées au titre des revendications particulières, le Fonds de règlement des revendications particulières sera réapprovisionné en 2023-2023, conformément à ce que prévoit le Budget de 2021.

