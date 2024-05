NAICATCHEWENIN FIRST NATION, TERRITOIRE DU TRAITÉ 3, ON, le 9 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et la province de l'Ontario s'efforcent de renouveler les relations entre la Couronne et les peuples autochtones au Canada en se fondant sur l'affirmation des droits, le respect, la coopération et le partenariat.

Aujourd'hui, Wayne Smith, chef de la Naicatchewenin First Nation, Jaime Battiste, secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones, et l'honorable Greg Rickford, ministre des Affaires autochtones de l'Ontario, ont annoncé le règlement d'une négociation tripartite entre la Naicatchewenin First Nation, le gouvernement du Canada et la province de l'Ontario concernant la revendication relative à l'inondation de Naicatchewenin. Ce règlement permettra à la Naicatchewenin First Nation de recevoir une indemnité de 21 815 877 $, le Canada versant 11 807 068 $ et l'Ontario 10 008 809 $.

Ce règlement marque un progrès vers la réparation des torts historiques et le renouvellement des relations avec la Naicatchewenin First Nation.

La demande a été déposée en réponse à la construction du barrage Fort Frances-International Falls sur la rivière Rainy en 1905, qui a provoqué l'inondation des terres de réserve de la Naicatchewenin First Nation. Les inondations continuent aujourd'hui à avoir un impact sur les terres de la réserve. Le respect des obligations juridiques du Canada et l'indemnisation adéquate de la Naicatchewenin First Nation pour conduite illégale sont des éléments fondamentaux pour faire progresser la réconciliation au Canada et rétablir la confiance avec les communautés autochtones.

« Je tiens à souligner le travail acharné et la détermination des dirigeants actuels et passés de la Naicatchewenin First Nation, ainsi que des techniciens, qui ont réussi à obtenir ce que nous estimons être une indemnisation équitable pour les dommages historiques causés par la construction du barrage Fort Frances-International Falls en 1905, qui a inondé nos terres ancestrales.

Les efforts déployés par le gouvernement pour honorer son obligation légale constituent une étape positive vers la réparation des torts historiques et la réconciliation avec notre nation.

Nous ne pouvons pas dédommager les ancêtres qui ont subi physiquement et mentalement les effets de cette action initiale, mais nous continuerons à investir dans nos jeunes, nos Aînés et les membres de notre bande dans le but constant d'améliorer les conditions de vie des membres de notre nation. »

Chef Wayne Smith

Naicatchewenin First Nation

« J'espère que cet accord de règlement symbolisera la volonté du Canada de renouveler ses relations avec la Naicatchewenin First Nation. Dans ce cas, le Canada n'a pas protégé les terres de réserve sur lesquelles les gens comptaient. Dans d'autres cas, le Canada n'a pas été un bon partenaire dans le cadre du traité. Il reste beaucoup de travail à faire, mais en célébrant ce pas dans la bonne direction, nous réaffirmons également nos efforts pour établir la confiance avec les membres de la Naicatchewenin First Nation. »

Jaime Battiste

Secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones

« L'Ontario est fier de travailler en partenariat avec la Naicatchewenin First Nation et d'autres communautés des Premières Nations pour faire progresser la réconciliation, renforcer les relations et construire l'Ontario ensemble. L'accord, conclu à l'issue de négociations équitables, respectueuses et significatives, améliorera le bien-être social et économique de la communauté et apportera une plus grande prospérité à la région environnante. »

L'honorable Greg Rickford

Ministre des Affaires autochtones de l'Ontario et député provincial de Kenora-Rainy River

Faits en bref

Naicatchewenin First Nation est située sur le lac Rainy, à 60 kilomètres au nord-ouest de Fort Frances , en Ontario , dans le Traité 3. La communauté compte environ 600 membres.

, en , dans le Traité 3. La communauté compte environ 600 membres. La Naicatchewenin First Nation a présenté une demande d'indemnisation pour inondation au Canada et à l' Ontario en 1996. L' Ontario a accepté de négocier en 2003 et le Canada en 2009.

en 1996. L' a accepté de négocier en le Canada en 2009. Le 21 septembre 2023, les membres de la Naicatchewenin First Nation ont tenu un vote de ratification pour approuver l'accord de règlement. À la suite de la ratification de l'accord de règlement, le chef et le conseil de la Naicatchewenin First Nation ont signé l'accord de règlement le 29 septembre 2023. Le ministre Rickford a signé l'accord de règlement au nom de l' Ontario le 17 octobre 2023, et le ministre Anandasangaree a signé l'accord de règlement au nom du Canada le 10 janvier 2024.

le 17 octobre le ministre Anandasangaree a signé l'accord de règlement au nom du Canada le 10 janvier 2024. Du 1er janvier 2016 au 31 mars 2024, 297 revendications ont été réglées par le Canada pour une indemnité de près de 11,1 milliards de dollars. Depuis le début du Programme des revendications particulières en 1973 jusqu'au 31 mars 2024, 702 revendications totalisant 14,9 milliards de dollars d'indemnités ont été réglées par la voie de négociations.

L' Ontario règle des revendications avec les communautés autochtones depuis 1983. À ce jour, 65 revendications territoriales et autres accords ont été conclus. Apprenez-en plus sur les revendications territoriales en Ontario (lien ci-dessous).

