LA MRC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD SE DOTE D'UN CONSEILLER SCIENTIFIQUE EN CHEF EN PARTENARIAT AVEC L'ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE (ÉTS)

SAINT-JÉRÔME, QC, le 19 août 2026 /CNW/ -- La MRC de La Rivière-du-Nord annonce la nomination du professeur Diego Ramirez Cardona, de l'École de technologie supérieure (ÉTS), à titre de conseiller scientifique en chef de l'organisation. Cette nomination marque le début d'une collaboration durable entre la MRC et cet établissement d'enseignement supérieur reconnu pour ses activités de recherche et de formation en génie.

Éric Bosco, directeur exécutif des affaires étudiantes et de l'entrepreneuriat à l'ÉTS et Directeur général d'AdapT, Rémi Barbeau, maire de St-Jérôme, Xavier-Antoine Lalande, préfet de la MRC de La Rivière-du-Nord et maire de Saint-Colomban, Diego Ramirez Cardona, professeur à l’ÉTS, membre d’AdapT et conseiller scientifique en chef de la MRC de La Rivière-du-Nord, Isabelle Poulin, mairesse de Saint-Hippolyte, Paul Germain, maire de Prévost, Guy Lamothe, maire de Sainte-Sophie

Cette initiative s'inscrit dans la foulée de l'appel lancé en septembre 2021 par le Scientifique en chef du Québec de l'époque, Rémi Quirion, invitant les universitaires à soutenir les municipalités face à des enjeux de plus en plus complexes. La MRC de La Rivière-du-Nord souhaite ainsi fonder ses décisions actuelles et futures sur les conseils d'experts scientifiques et sur des données probantes, tout en déployant une culture scientifique et d'innovation au sein de son conseil, de ses municipalités et de son organisation.

« Nous sommes fiers et fières d'annoncer cette nomination qui fait suite à des discussions concernant la mise sur pied d'un partenariat concret et durable entre la MRC et l'ÉTS, dans une perspective de transfert de connaissances et d'innovation appliquée au bénéfice du territoire. Ce sera un plaisir pour nous de travailler avec Monsieur Ramirez Cardona afin de propulser nos projets stratégiques. », souligne le préfet de la MRC de La Rivière-du-Nord, Xavier-Antoine Lalande.

À titre de conseiller scientifique en chef, le professeur Ramirez Cardona accompagnera la MRC dans le développement de plusieurs dossiers stratégiques, notamment en matière de transport innovant, d'écomatériaux et de mobilité. Il sera également disponible pour accompagner les cinq municipalités de la MRC qui souhaitent bénéficier de son expertise, notamment en matière d'infrastructures durables.

« C'est avec enthousiasme que j'accueille ce mandat. J'aurai la chance d'apporter aux élus et à l'administration un éclairage scientifique neutre et rigoureux, et identifier les bons experts de l'écosystème de recherche québécois pour travailler aux solutions. C'est ce pont entre la recherche et le territoire qui, je crois, fera vraiment la différence. », ajoute le Professeur Diego Ramirez Cardona, conseiller scientifique en chef, MRC de La Rivière-du-Nord.

À propos de la MRC de La Rivière-du-Nord

La Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord comprend les villes et municipalités de Prévost, Saint-Colomban, Saint-Hippolyte, Saint-Jérôme et Sainte-Sophie. La MRC est la référence auprès des citoyens et des citoyennes ainsi qu'auprès des entreprises pour un développement régional audacieux.

À propos de l'ÉTS

Spécialisée dans l'enseignement universitaire et la recherche appliquée en génie et en technologie, l'ÉTS est la première faculté de génie au Québec et la deuxième en importance au Canada. Son modèle d'enseignement coopératif et sa cinquantaine de clubs scientifiques et de regroupements étudiants poussent sa communauté engagée à entreprendre et à innover pour avoir un effet marquant sur le développement technologique de la société. L'ÉTS entretient des liens uniques et privilégiés avec le milieu des affaires et l'industrie : 70 % de ses activités de recherche sont menées avec et pour les entreprises au Québec, au Canada et à l'international ; elle a su s'imposer comme une actrice incontournable du cycle d'innovation, notamment en mettant sur pied le Centech, classé dans le palmarès des dix incubateurs les plus performants au monde.

SOURCE École de Technologie Supérieure

Renseignements : Kim Lambert, Conseillère main-d'œuvre et entrepreneuriat -- volet communication, Tél. : 450 436-9321, poste 3230, [email protected]