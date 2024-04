La mort de Normand Meunier ne doit pas être en vain : une enquête indépendante s'impose

MONTRÉAL, le 12 avril 2024 /CNW/ - Moelle épinière et motricité Québec (MÉMO-Qc) ainsi que Sylvie Brosseau, conjointe de Normand Meunier, demandent au gouvernement du Québec qu'une enquête indépendante soit menée afin d'identifier les failles flagrantes dans le réseau de la santé qui ont mené à une fin tragique pour monsieur Meunier, homme tétraplégique dont l'histoire vient d'être rendue publique.

En janvier dernier, monsieur Meunier s'est rendu à l'urgence de l'hôpital de Saint-Jérôme pour traiter un virus respiratoire. Après cinq jours passés dans des conditions déplorables et parce qu'il n'a jamais reçu les soins de prévention nécessaires pour sa condition, il est sorti de l'hôpital avec une plaie de pression majeure au fessier qui l'a mené à la mort. Il est décédé le 29 mars après avoir reçu l'aide médicale à mourir.

Walter Zelaya, directeur général de MÉMO-Qc, et madame Brosseau demandent également une rencontre avec le ministre de la Santé, Christian Dubé, pour lui faire part directement des lacunes dans le continuum de soins qui ont mené au décès de Normand Meunier, et que subissent malheureusement un trop grand nombre de personnes en situation de handicap. Ils espèrent que le cas de Normand soit le dernier à survenir au Québec pour ces raisons.

Pour MÉMO-Qc, il est clair qu'une enquête interne menée par le CISSS des Laurentides sera insuffisante pour faire véritablement la lumière sur les événements. Notamment en considérant que depuis des années, à maintes reprises, MÉMO-Qc a exprimé aux diverses autorités du réseau de la santé les manques importants dans plusieurs régions du Québec quant à l'accès aux mesures de prévention, aux traitements et aux suivis pour les personnes handicapées, et plus particulièrement pour les milliers de concitoyens et concitoyennes qui vivent avec des plaies de pression sans recevoir les soins appropriés. Il est regrettable qu'il faille que mort survienne et que celle-ci soit rendue publique par les médias pour que les autorités du réseau de la santé tendent l'oreille. Depuis plusieurs années, nous leur demandons d'agir rapidement afin de rétablir le continuum de services qui a été endommagé depuis les dernières réformes en santé. C'est d'autant plus déplorable que le Québec possède une expertise en prévention et en traitement des plaies de pression et qu'il existe des protocoles connus et de l'équipement approprié.

Les négligences de ce type ne surviennent pas seulement à l'hôpital de Saint-Jérôme, mais sont fréquentes dans de nombreuses régions du Québec. N'attendons pas que d'autres drames surviennent. Améliorer de façon tangible l'offre de services et la qualité des soins prodigués aux personnes en situation de handicap serait une manière d'honorer la mémoire de Normand Meunier.

Moelle épinière et motricité Québec (MÉMO-Qc) est un organisme à but non lucratif qui existe depuis 1946. Sa mission est de favoriser l'autonomie et améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap. L'organisme intervient pour faciliter l'intégration sociale des personnes ayant une lésion à la moelle épinière, faire la promotion de leurs droits et soutenir la recherche. Il vise également le développement de l'employabilité des personnes ayant des limitations physiques et neurologiques.

