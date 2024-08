MOOSOMIN FIRST NATION, TERRITOIRE DU TRAITÉ NO 6, SK, le 20 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec les communautés autochtones pour aider à mettre en place des établissements d'enseignement qui offriront aux enfants des programmes et des services de qualité et adaptés à leur culture.

Aujourd'hui, la chef Cheryl Kahpeaysewat de la Moosomin First Nation, ainsi que le conseil, les Aînés, des membres de la communauté et des représentants de SAC ont célébré l'ouverture officielle de la nouvelle école au sein de la communauté, qui accueille les élèves de la maternelle à la 12e année et offre un milieu sûr et enrichi où les élèves peuvent se concentrer sur l'apprentissage.

Située dans le centre de la Saskatchewan, l'école Chief Moosomin est un bâtiment ultramoderne conçu pour refléter fièrement la culture et les traditions de la Moosomin First Nation. Ce nouveau bâtiment offrira plus de 5 000 mètres carrés aux élèves de tous les niveaux, y compris des espaces pour les activités culturelles, l'apprentissage des métiers et un gymnase.

L'école présente une entrée accueillante avec un tipi imposant et une zone de rassemblement en forme de cercle de rochers. Au centre, il y a un espace de rassemblement unique à deux niveaux, de type amphithéâtre, destiné aux élèves et à l'organisation d'événements communautaires. L'espace de rassemblement est le centre de l'école, avec deux pavillons de salles de classe et le gymnase orientés vers l'extérieur.

Grâce à l'aide des gardiens de la langue crie locale, les salles de classe et les couloirs comportent des logos avec des noms, et des expressions historiques significatives dans le dialecte cri local sont peintes sur les murs.

L'école comprend également la salle culturelle Chief Yellow Sky, une salle de classe d'arts industriels, une salle de couture, une salle d'économie familiale, une salle de cosmétologie, une cuisine et une salle de musculation. Construite en face des terrains de sport communautaires, l'installation comprend des aires de jeux ainsi que des aires d'apprentissage en plein air et une zone de stockage.

Depuis 2016, SAC a investi près de 37 millions de dollars dans cet important projet scolaire.

Citations

« Chaque enfant mérite une chance équitable de réussir. Grâce au dévouement et au travail acharné des Aînés et du chef et du conseil de Moosomin, cette nouvelle école aidera les élèves de la Moosomin First Nation à avoir accès à de plus grandes possibilités, leur permettant d'étudier et de s'épanouir, et de devenir la prochaine génération de leaders et de modèles de la communauté des Premières Nations. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Je suis très fier de voir se concrétiser la vision de nos aînés, de nos dirigeants actuels et anciens, et je suis impatient de voir nos jeunes apprendre chez eux, dans une nouvelle école créée spécialement pour eux. La Chief Moosomin School offrira aux élèves un environnement propice à l'apprentissage et servira également de lieu de rassemblement communautaire et d'abri d'urgence. »

Chef Cheryl Kahpeaysewat

Moosomin First Nation

Faits en bref

La Moosomin First Nation est une communauté crie située à environ 30 km au nord de North Battleford , au centre de la Saskatchewan . Elle compte environ 2 112 membres, dont près de 1 300 vivent dans la réserve.

, au centre de la . Elle compte environ 2 112 membres, dont près de 1 300 vivent dans la réserve. La Moosomin First Nation est membre de la Battlefords Agency Tribal Chiefs.

La planification de la nouvelle école a commencé en 2016.

L'école actuelle a été construite en 1974.

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

X : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Facebook : @GCAutochtonesEnSante

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Jennifer Kozelj, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor, [email protected]; Relations avec les médias : Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]