La Monnaie ajoute un effet photoluminescent surprise à la version colorée de la nouvelle pièce

de circulation de 2 $ qui rend hommage à l'emblématique Tour CN du Canada

TORONTO, le 31 mars 2026 /CNW/ - Il y a 50 ans, un projet de tour de télécommunications s'est transformé en merveille architecturale qui a captivé le cœur et l'esprit de gens d'ici et d'ailleurs. L'excellence en ingénierie du Canada a atteint de nouveaux sommets avec la construction de la Tour CN, qui est devenue un symbole emblématique de l'ingéniosité et du savoir-faire nationaux. Nous soulignons son 50e anniversaire avec une nouvelle pièce de circulation de 2 $ qui a été dévoilée au niveau d'observation principal de la tour, un lieu à la hauteur de notre hommage à cet édifice de renom. La version colorée de cette pièce commémorative spéciale est rehaussée d'e détails photoluminescents. Il s'agit de la deuxième pièce canadienne de circulation à mettre en vedette cette technologie novatrice de la Monnaie royale canadienne. La pièce entre en circulation aujourd'hui.

« Depuis un demi-siècle, la Tour CN s'élève comme un monument de renommée mondiale, reconnue aux quatre coins du globe comme le symbole de l'ambition et de l'innovation du Canada. Bien plus qu'une prouesse d'ingénierie, elle fait désormais partie intégrante de notre identité, ayant accueilli des millions de visiteurs au fil des ans, déclare l'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national. Alors que nous célébrons son 50e anniversaire, cette nouvelle pièce de circulation offre aux Canadiens l'occasion de porter avec eux un fragment de cette histoire. »

« La Tour CN est un symbole immuable de fierté, d'innovation et d'excellence en ingénierie canadiennes. À l'occasion de son 50e anniversaire, nous soulignons sa riche histoire et son avenir rempli d'innombrables possibilités », affirme Stéphan Déry, président-directeur général de la Société immobilière du Canada. « La Société immobilière du Canada est fière de s'associer à la Monnaie royale canadienne pour offrir à la population canadienne une occasion d'en apprendre plus au sujet de la Tour CN et son influence durable. »

Dans les années 1960, la ligne d'horizon du centre-ville de Toronto changeait à vue d'œil, ce qui a entraîné des difficultés importantes en matière de transmission radio et télévisuelle. Pour régler la situation, un groupe dévoué d'ingénieurs et de visionnaires canadiens a conçu la Tour CN. En à peine deux ans, plus de 1 500 travailleurs se sont relayés dans des quarts de travail jour et nuit pour achever la structure de béton et la coiffer d'une immense antenne en acier, portant la hauteur de la tour à 553,33 mètres. Cet emblème est donc le fruit de la collaboration, de la détermination et de l'ingéniosité canadiennes. La nouvelle pièce de 2 $ est rehaussée de détails photoluminescents qui reflètent l'esprit novateur qui a donné naissance à la plus haute structure autoportante du Canada.

« La Monnaie entretient une fière tradition pour ce qui est de célébrer les plus grandes réalisations du pays en créant des pièces qui racontent et gravent dans l'histoire les récits de la nation », explique Simon Kamel, président de la Monnaie royale canadienne par intérim. « Depuis 50 ans, la Tour CN se dresse tel un flambeau de la vision, de l'innovation et du savoir-faire canadiens. Elle représente non seulement le pays, mais aussi la ville de Toronto. Nous espérons que notre pièce, qui célèbre un lieu distinctif d'accueil et de rassemblement pour des gens des quatre coins du pays et du monde, plaira à tout le monde et sera une source d'inspiration pour quiconque la trouve dans sa monnaie. »

Le motif au revers, œuvre de l'illustrateur canadien Carl Wiens, marque le 50e anniversaire de l'ouverture officielle de la Tour CN, qui a eu lieu le 26 juin 1976. Le disque central présente la Tour CN surplombant le lac Ontario et la ligne d'horizon actuelle de Toronto, au-dessus de celle de 1976. Lorsque la photoluminescence s'active, on découvre la Tour CN et la ligne d'horizon illuminées dans la nuit. Sur l'anneau extérieur, d'autres silhouettes d'immeubles soulignent cinq décennies de croissance architecturale - de la ligne d'horizon de 1976, à gauche, au paysage urbain de 2026, à droite. L'avers est à l'effigie de Sa Majesté le roi Charles III, selon l'artiste canadien Steven Rosati.

La nouvelle pièce commémorative de 2 $, dont le tirage est limité à trois millions d'exemplaires - un million en version non colorée et deux millions en version colorée -, entrera en circulation le 31 mars. La pièce arrivera dans la monnaie de la population canadienne au fur et à mesure que les banques et les commerces renouvelleront leur stock de pièces de deux dollars.

Il est aussi possible de se procurer une carte de collection de pièces-souvenirs comprenant les deux versions de la pièce de circulation commémorative (colorée et non colorée), présentées dans un emballage-présentoir illustré. Des rouleaux spéciaux de 25 pièces - en versions colorée et non colorée - ainsi qu'un ensemble de rouleaux spéciaux contenant les deux versions des rouleaux spéciaux et deux pièces encapsulées (une de chaque version). Sont également offertes une pièce de collection rectangulaire en argent fin rehaussée d'une technologie activée par la lumière noire et une pièce exclusive en or pur, lesquelles ajoutent leur propre éclat à la célébration.

Il est possible de commander ces articles de collection dès aujourd'hui auprès de la Monnaie en composant le 1-800-267-1871 au Canada ou le 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou en se rendant en ligne au www.monnaie.ca. Ils sont également vendus dans les boutiques de la Monnaie royale canadienne, ainsi que par l'intermédiaire de son réseau mondial de marchands et de distributeurs, y compris les établissements de Postes Canada participants.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur l'histoire et l'importance de la Tour CN au www.monnaie.ca/tourcn50.

Les images de la pièce sont présentées ici.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle produit des pièces de collection primées, des produits d'investissement de premier ordre ainsi que les prestigieuses médailles pour les honneurs militaires et civils du Canada. En tant qu'affineur certifié « bonne livraison » par la LBMA et la COMEX, la Monnaie offre aussi une gamme complète de services d'affinage de l'or et de l'argent de première qualité. Organisation qui s'efforce de mieux prendre soin de l'environnement, de favoriser des milieux de travail sécuritaires et inclusifs et d'avoir une incidence positive dans les collectivités où elle exerce ses activités, la Monnaie intègre des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance dans tous les aspects de ses activités.

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur LinkedIn, Facebook et Instagram.

À propos de la Société immobilière du Canada

La Société immobilière du Canada (SIC) est une société d'État fédérale autofinancée spécialisée dans le développement immobilier et la gestion d'attractions. Depuis 1995, elle contribue à enrichir les collectivités et l'expérience canadienne en mettant en valeur le plein potentiel des propriétés qu'elle possède et exploite à Montréal et partout au Canada. La Société acquiert, transforme et réintègre les terrains excédentaires du gouvernement fédéral dans des collectivités prisées, favorisant ainsi la création de logements. La SIC est également un chef de file reconnu dans la gestion d'attractions touristiques emblématiques, dont la Tour CN et le Parc Downsview à Toronto, ainsi que le Centre des sciences de Montréal et le Vieux-Port de Montréal. La SIC s'efforce d'accroître la valeur économique, sociale et environnementale dans tous ses projets de développement immobilier et ses attractions, et est fière d'avoir généré plus de 1,3 milliard de dollars en retombées économiques pour le gouvernement du Canada depuis sa création.

À propos de la Tour CN

Symbole durable d'innovation, la Tour nationale du Canada inspire et relie la population canadienne. Déterminée à respecter les principes en matière de durabilité, d'accessibilité et d'inclusion, la Tour CN est détenue à perpétuité. Grâce à son exploitation réussie comme attraction touristique la plus importante du Canada, la Tour, autonome et rentable, redonne de la valeur à l'ensemble de la population canadienne et représente pour elle un patrimoine durable. Nous nous dressons bien haut, nous rehaussons chaque occasion et nous célébrons des possibilités infinies, alors que nous accueillons des visiteurs du monde entier à la destination de célébration du Canada. Allez à www.latourcn.ca pour en savoir plus.

SOURCE Monnaie royale canadienne (MRC)

Renseignements : Alex Reeves, Gestionnaire principal, Affaires publiques, Monnaie royale canadienne, Téléphone : 613-884-6370, [email protected]