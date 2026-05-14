VANCOUVER, BC, le 14 mai 2026 /CNW/ - La Coupe du Monde de la FIFA 2026MC/TM débarque au Canada! Pour marquer le coup du plus grand événement sportif sur la planète, lequel promet de ravir des millions d'adeptes du soccer des plus enthousiastes, la Monnaie royale canadienne lance une nouvelle pièce de circulation de 1 $. Pour la première fois de son histoire, la Coupe du Monde de la FIFAMC/TM a trois pays hôtes : elle se déroulera au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Au Canada, les matchs se disputeront à Toronto et Vancouver, y compris les affrontements de l'équipe masculine canadienne. Aujourd'hui, la Monnaie et les responsables de la FIFA étaient sur le terrain du stade BC Place, à Vancouver, pour le dévoilement de la pièce commémorative de circulation de 1 $ - Coupe du Monde de la FIFA 2026MC/TM. Produite en versions colorée et non colorée, cette magnifique pièce commémorative entre en circulation aujourd'hui même, le 14 mai.

« La Coupe du Monde de la FIFA 2026 représente un moment historique pour notre pays, et cette pièce de circulation de 1 $ incarne la fierté et l'unité qui s'accompagne de l'accueil du monde entier au sein de nos communautés, déclare l'honorable François-Philippe Champagne, Ministre des Finances et du Revenu National. Les Canadiens comprennent le pouvoir du sport à nous rassembler, et c'est pourquoi cet événement s'inscrit parfaitement dans la lignée de notre récent investissement de 755 millions de dollars dans le sport -- le plus important en 20 ans. Cette pièce est une façon tangible de célébrer un événement mondial qui générera des retombées économiques et inspirera une nouvelle génération de Canadiens, d'une manière résolument canadienne. »

« La Monnaie royale canadienne est fière d'avoir immortalisé sur des pièces de nombreux grands moments du sport canadien au fil des années. Aujourd'hui, nous sommes ravis de marquer un nouveau jalon en soulignant la tenue des tout premiers matchs du tournoi masculin de la Coupe du Monde de la FIFA au Canada, se réjouit Simon Kamel, président de la Monnaie royale canadienne par intérim. Nous sommes également fiers d'avoir pu confectionner une pièce qui sera source de souvenirs impérissables et que les adeptes d'ici pourront conserver pour se remémorer le moment où les partisans se sont ralliés derrière leur équipe en cette toute première Coupe du Monde en sol canadien. »

Le motif central au revers, œuvre de l'artiste canadien Glen Green, est formé du haut de la mosaïque en forme de feuille d'érable, emblème du Canada pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026MC/TM, mis en valeur par des tons de rouge et d'orangé sur chacune des pièces colorées, en symbole des supporters qui s'unissent pour encourager leurs héros du soccer.

L'emblème officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026TM/MC est gravé à gauche, tandis qu'un ballon de soccer en mouvement figure à droite, au-dessus des inscriptions gravées « Toronto » et « Vancouver », les deux villes hôtes canadiennes. Ces éléments sont encadrés par les inscriptions « FIFA WORLD CUP 26TM/MC » et « COUPE DU MONDE DE LA FIFA 26MC/TM ».

L'avers est à l'effigie de Sa Majesté le roi Charles III, selon l'artiste canadien Steven Rosati.

« Aujourd'hui, nous écrivons un nouveau chapitre de notre histoire avec l'entrée officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 dans la monnaie canadienne », a déclaré Vittorio Montagliani, vice-président de la FIFA et président de la Concacaf. « D'un océan à l'autre, les Canadiens et Canadiennes pourront tenir entre leurs mains cette pièce très spéciale. Ce petit objet est porteur d'une grande histoire. Il symbolise en effet bien plus qu'une compétition : il incarne le rôle tenu par le Canada en tant que pays hôte d'un événement mondial et l'enthousiasme qui nous anime toutes et tous alors que nous nous préparons à accueillir la planète entière cet été. »

Du 11 juin au 19 juillet 2026, Toronto et Vancouver accueilleront un total de 13 matchs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026MC/TM. L'équipe nationale masculine du Canada s'est par ailleurs qualifiée pour le tournoi - ce qui signifie que les adeptes auront la chance de voir leur équipe nationale jouer dans les deux villes.

La nouvelle pièce de circulation commémorative de 1 $, dont le tirage est limité à trois millions d'exemplaires - dont deux millions en version colorée -, entrera en circulation le 14 mai 2026. La pièce arrivera dans la monnaie de la population canadienne au fur et à mesure que les banques et les commerces renouvelleront leur stock de pièces de deux dollars.

Les versions colorée et non colorée sont toutes deux incluses dans un ensemble de cinq pièces comprenant également trois pièces de 25 cents en acier plaqué nickel illustrant les thèmes Le Canada accueille le monde et Le match ainsi que la mascotte officielle de la Coupe du Monde de la FIFAMC/TM. Aucun ensemble n'est identique, puisque l'impression à données variables a généré d'innombrables variations de la palette de couleurs de l'emballage, toutes tirées de la palette officielle de la FIFA.

Des rouleaux spéciaux de 25 pièces sont également offerts - en versions colorée et non colorée -, de même qu'un coffret contenant les deux versions des rouleaux spéciaux ainsi que les deux versions - colorée et non colorée - de la pièce de circulation commémorative.

Plus tôt cette année, la Monnaie a lancé toute une gamme de pièces de collection frappées dans des métaux précieux et célébrant la Coupe du Monde de la FIFA 2026MC/TM. Pour en savoir plus sur ces produits numismatiques méticuleusement ciselés, et pour découvrir des faits intéressants sur la Coupe du Monde de la FIFA 2026MC/TM, rendez-vous au www.monnaie.ca/soccer.

Il est possible de commander les pièces de collection de la Coupe du Monde de la FIFA 2026MC/TM auprès de la Monnaie en composant le 1-800-267-1871 au Canada ou le 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou encore en ligne au www.monnaie.ca. Elles sont également vendues dans les boutiques de la Monnaie royale canadienne, ainsi que par l'intermédiaire de son réseau mondial de marchands et de distributeurs, y compris les établissements de Postes Canada participants.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle produit des pièces de collection primées, des produits d'investissement de premier ordre ainsi que les prestigieuses médailles pour les honneurs militaires et civils du Canada. En tant qu'affineur certifié « bonne livraison » par la LBMA et la COMEX, la Monnaie offre aussi une gamme complète de services d'affinage de l'or et de l'argent de première qualité. Organisation qui s'efforce de mieux prendre soin de l'environnement, de favoriser des milieux de travail sécuritaires et inclusifs et d'avoir une incidence positive dans les collectivités où elle exerce ses activités, la Monnaie intègre des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance dans tous les aspects de ses activités.

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Les images de la pièce sont présentées ici.

SOURCE Monnaie royale canadienne (MRC)

Renseignements : Alex Reeves, Gestionnaire principal, Affaires publiques, Monnaie royale canadienne, Téléphone : 613-884-6370, [email protected]