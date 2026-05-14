OTTAWA, ON, le 12 mai 2026 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne dévoilera une pièce de circulation spéciale de 1 $ célébrant le rôle du Canada en tant que l'un des trois pays hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026MC/TM. Incarnant l'esprit du « beau jeu », cette pièce sera dévoilée sur le terrain du stade de BC Place de Vancouver, un lieu tout indiqué pour donner le coup d'envoi de cette participation historique du Canada à la Coupe du Monde.

Lieu : Stade BC Place

777, boulevard Pacific

Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 4Y8 Date : Le jeudi 14 mai 2026

Arrivée des médias et des personnes invitées : 9 h 30

Nous demandons aux personnes invitées et aux médias de prévoir

suffisamment de temps puisqu'il faudra passer par un contrôle de sécurité au

moment d'entrer dans le stade.

Discours et dévoilement : 10 h Participants: Victor Montagliani, Vice-président de la FIFA et président de la CONCACAF

Phyllis Clark, Présidente du Conseil d'administration de la Monnaie royale canadienne

Simon Kamel, Président par intérim, Monnaie royale canadienne

Peter Montopoli, Chef des opérations du tournoi, Coupe du Monde de la FIFA 2026, Canada

Accès à BC Place Vancouver

Veuillez emprunter l'entrée réservée aux personnes à mobilité réduite. Il s'agit d'une entrée publique menant au niveau 1 de BC Place, située sur Pacific Blvd, juste en dessous de la porte F.

Stationnement

Le stade ne dispose pas de son propre stationnement, mais les visiteurs peuvent se garer à proximité au Parq Casino, situé à quelques minutes à pied du BC Place Vancouver : https://www.parqcasino.com/parking-transport. Le stationnement payant fonctionne selon un tarif au numéro d'immatriculation.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes.

Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle produit des pièces de collection primées, des produits d'investissement de premier ordre ainsi que les prestigieuses médailles pour les honneurs militaires et civils du Canada. En tant qu'affineur certifié « bonne livraison » par la LBMA et la COMEX, la Monnaie offre aussi une gamme complète de services d'affinage de l'or et de l'argent de première qualité. Organisation qui s'efforce de mieux prendre soin de l'environnement, de favoriser des milieux de travail sécuritaires et inclusifs et d'avoir une incidence positive dans les collectivités où elle exerce ses activités, la Monnaie intègre des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance dans tous les aspects de ses activités. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE Monnaie royale canadienne (MRC)

Renseignements : Alexandre Reeves, Chef principal, Affaires publiques, Monnaie royale canadienne, Téléphone : 613-884-6370, [email protected]