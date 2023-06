LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE SOULIGNE LA JOURNÉE NATIONALE DES PEUPLES AUTOCHTONES AVEC UNE NOUVELLE PIÈCE DE CIRCULATION COMMÉMORATIVE DE 2 $

OTTAWA, ON, le 20 juin 2023 /CNW/ - À la veille du solstice d'été, une journée de grande importance pour les peuples inuits, métis et des Premières Nations du Canada, la Monnaie royale canadienne honore la richesse et la diversité de leur héritage culturel avec la pièce de circulation commémorative de 2 $ - Célébrons la Journée nationale des peuples autochtones. Pour la toute première fois, trois artistes ont collaboré à un même motif au revers d'une pièce de circulation canadienne. Ensemble, elles ont fusionné leurs visions personnelles de leur culture respective afin de créer une perspective unique de l'héritage des Inuits, des Métis et des Premières Nations que tous les habitants du Canada peuvent honorer et célébrer à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones. Cette pièce inspirante sera mise en circulation le 21 juin 2023.

La pièce de circulation commémorative de 2 $ de la Monnaie royale canadienne – Célébrons la Journée nationale des peuples autochtones (Groupe CNW/Monnaie royale canadienne)

« Depuis 1996, la Journée nationale des peuples autochtones est l'occasion de souligner de célébrer les peuples inuits, métis et des Premières », souligne l'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances. « Notre gouvernement est fier de rendre hommage à l'histoire, à l'art, aux traditions et à la diversité culturelle des peuples autochtones alors que nous continuons ensemble de progresser sur la voie de la réconciliation. »

« Nous avons comme priorité de créer des pièces dont l'histoire reflète la diversité et l'inclusion. Il est donc fondamental pour nous de raconter des récits autochtones », explique Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. « Nous sommes ravis d'avoir pu collaborer avec des artistes des communautés inuites, métisses et des Premières Nations sur une seule et même pièce de circulation, qui incitera des millions de personnes à découvrir les merveilleuses connaissances et expériences que l'on célèbre en cette Journée nationale des peuples autochtones. »

L'œuvre au revers de la pièce de circulation de 2 $ 2023 - Célébrons la Journée nationale des peuples autochtones réunit le travail de trois artistes féminines, qui représentent les communautés inuites, métisses et des Premières Nations du Canada : Megan Currie de la Première Nation d'English River, Myrna Pokiak (Agnaviak) de la région désignée des Inuvialuit, et Jennine Krauchi de la communauté métisse de la rivière Rouge. C'est la première fois que plusieurs artistes collaborent à la conception d'un même motif sur une pièce de monnaie canadienne. Pour découvrir la démarche artistique et les choix symboliques des artistes dans leurs propres mots, visitez le : www.monnaie.ca/jnpa.

« Bien que chaque pièce de 2 $ ne mesure que 28 millimètres de diamètre, elle aura une immense incidence sur les peuples autochtones et sur toute la population canadienne d'aujourd'hui et de demain. Félicitations à Myrna, à Megan et à Jennine pour leur contribution inoubliable à l'histoire du Canada », souligne Natan Obed, président de l'Inuit Tapiriit Kanatami. « L'harmonie est au cœur de tout ce que nous faisons à l'Inuit Tapiriit Kanatami; nous espérons que toutes les personnes habitant le Canada se sentiront unies à nous à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones et dans notre célébration de ces trois artistes, de nos cultures et de nos patrimoines distincts, et qu'elles se joindront à nous afin d'assurer un meilleur avenir pour nos enfants. »

« La Journée nationale des peuples autochtones est l'occasion de célébrer et d'honorer la diversité culturelle des Métis, des Inuits et des Premières Nations. Cette nouvelle pièce conçue par des artistes autochtones reconnaît et célèbre magnifiquement nos cultures respectives », déclare Cassidy Caron, présidente du Ralliement national des Métis. « La nation métisse est riche de nombreux récits, et en cette Journée nationale des peuples autochtones, j'encourage la population canadienne à s'arrêter pour en apprendre davantage au sujet de la culture métisse. »

« La vérité et la réconciliation doivent nécessairement inclure la réconciliation économique », explique la chef nationale RoseAnne Archibald. « C'est un point que j'ai soulevé dans mes conversations avec nos partenaires fédéraux canadiens, avec les États membres des Nations Unies ainsi qu'avec Sa Majesté le roi Charles III. Les Premières Nations doivent cheminer de la pauvreté intergénérationnelle vers la richesse et la prospérité multigénérationnelles. Meegwetch à la Monnaie royale canadienne d'avoir posé ce geste symbolique qui commémore notre partenariat sur le chemin de la guérison avec cette inspirante nouvelle pièce de 2 $. »

Cette nouvelle pièce de circulation de 2 $ a un tirage limité à trois millions d'exemplaires, dont deux millions seront colorés, et sera mise en circulation le 21 juin pour coïncider avec la Journée nationale des peuples autochtones. Elle arrivera dans la petite monnaie de la population canadienne au fur et à mesure que les banques et les commerces renouvelleront leur stock de pièces de 2 $.

Il est aussi possible d'acheter un exemplaire de collection des versions colorée et non colorée de la pièce de circulation dans une carte de collection de six pièces-souvenirs. Cet ensemble est assorti d'une carte de collection magnifiquement illustrée, qui comprend un exemplaire en version hors-circulation de chaque pièce de circulation classique 2023, de la pièce de cinq cents à celle de un dollar. Voici d'autres articles de la collection Célébrons la Journée nationale des peuples autochtones :

Rouleaux spéciaux de 25 pièces de circulation de deux dollars, en versions colorée et non colorée;

Ensemble de rouleaux spéciaux comprenant un rouleau de pièces colorées et un rouleau de pièces non colorées;

Une version de 1 oz en argent fin ornée du motif de la pièce de circulation.

Il est possible de commander ces articles de collection dès aujourd'hui auprès de la Monnaie en composant le 1-800-267-1871 au Canada ou le 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou en se rendant en ligne au www.monnaie.ca/jnpa. Ils sont également vendus dans la boutique de la Monnaie royale canadienne à Winnipeg, ainsi que par l'entremise de son réseau mondial de marchands et de distributeurs, y compris les établissements de Postes Canada participants.

