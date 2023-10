OTTAWA, ON, le 3 oct. 2023 /CNW/ - À l'occasion du 100e anniversaire de naissance du légendaire artiste visuel Jean Paul Riopelle, la Monnaie royale canadienne émet une nouvelle pièce de circulation de 2 $ commémorant l'un des artistes les plus influents du Canada et au monde du milieu du XXe siècle. Au revers de la pièce figure un motif inspiré du 29e tableau de sa fresque monumentale L'Hommage à Rosa Luxemburg : des silhouettes peintes à l'acrylique et à la bombe aérosol, y compris les célèbres oiseaux qui ornent cette pièce. La fresque est surtout composée de représentations symboliques de la vie de M. Riopelle avec sa compagne de longue date, la peintre américaine Joan Mitchell. Cette pièce spéciale célébrant l'immense contribution de Jean Paul Riopelle au patrimoine culturel du Canada entre en circulation aujourd'hui.

La pièce de circulation de 2 $ 2023 commémorant le 100e anniversaire de la naissance de Jean Paul Riopelle (Groupe CNW/Monnaie royale canadienne) (De gauche à droite) Manon Gauthier, directrice de la Fondation Jean Paul Riopelle, Yseult Riopelle, Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne, et Jean-François Bélisle, directeur du Musée des beaux-arts du Canada dévoilent la pièce de circulation de 2 $ commémorant Jean Paul Riopelle au Musée des beaux-arts du Canada le 3 octobre 2023. (Groupe CNW/Monnaie royale canadienne)

« De par les pièces qu'elle émet chaque année, conçues par des artistes venant des quatre coins du pays, la Monnaie royale canadienne crée et contribue à la promotion et au soutien des arts visuels du Canada, déclare Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. À l'occasion du 100e anniversaire de naissance de Jean Paul Riopelle, nous avons le plaisir d'annoncer le lancement d'une pièce de circulation en hommage à l'un des plus grands artistes canadiens. Sa vision et son talent ont influencé une période dynamique en expression artistique mondiale et ses œuvres ont ému de nombreux artistes et amateurs d'art d'ici comme ailleurs. »

L'œuvre figurant au revers de la pièce de circulation de 2 $ 2023 en l'honneur de Jean Paul Riopelle offre un aperçu poignant de L'Hommage à Rosa Luxemburg, chef‑d'œuvre réalisé à l'acrylique et à la bombe aérosol par l'artiste en 1992. L'immense fresque triptyque longue de 40 mètres est composée de 30 différents tableaux riches en motifs naturels et symboliques a été peinte en souvenir de sa compagne de longue date, Joan Mitchell, décédée en 1992. Créée dans l'atelier de l'artiste à L'Ile-aux-Oies, une île située dans l'estuaire du fleuve Saint-Laurent, près de Québec, la série de tableaux se caractérise par l'omniprésence de silhouettes évoquant des oiseaux. Deux d'entre elles, issues du 29e tableau de ce chef-d'œuvre multimédia, figurent au revers et arborent leurs couleurs originales sur la version colorée de la pièce. L'avers de la pièce est à l'effigie de la reine Elizabeth II, selon Susanna Blunt.

« Je considère Jean Paul Riopelle comme l'un des plus grands artistes canadiens de tous les temps et, surtout, un véritable héros culturel, tant ici au Canada qu'à l'échelle internationale. J'admire l'artiste pour son énergie, sa liberté artistique sans compromis et sa profonde révérence pour les majestueux paysages de notre pays. Grâce à cet hommage commémoratif, la Monnaie royale canadienne se joint à la Fondation Riopelle pour ces célébrations sans précédent, qui graveront à jamais sa mémoire dans l'histoire canadienne », a déclaré Michael J. Audain, OC, OBC, président du conseil de la Fondation Jean Paul Riopelle.

Jean Paul Riopelle est né le 7 octobre 1923 à Montréal, au Québec, et est décédé le 12 mars 2002 à L'Isle-aux-Grues. Dès son plus jeune âge, M. Riopelle manifeste un talent exceptionnel pour l'art. Il étudie pendant un certain temps à l'École des Beaux-arts de Montréal avant de s'inscrire à l'École du meuble, d'où il obtient son diplôme en 1945. Pendant cette période, il peint avec les Automatistes, un groupe de peintres célèbres pour leur méthode qui laisse libre cours à la spontanéité et au subconscient. Il déménage à Paris, en France, en 1947 et devient le seul artiste canadien dont les œuvres sont exhibées à la 5e Exposition internationale du surréalisme, qui a lieu à la Galerie Maeght. Il s'agit d'un moment marquant dans l'histoire du surréalisme.

Lors de son bref retour à Montréal en 1948, Jean Paul Riopelle devient signataire du manifeste Refus global, auquel il a apporté sa contribution. Il s'agit d'une contestation rédigée par des artistes et des intellectuels qui dénoncent la fermeture d'esprit et les croyances de l'ordre socioreligieux du Québec. Ce texte servira de tremplin à la Révolution tranquille des années 1960, une période de transformation déterminante dans l'histoire politique du Québec.

Au cours de ses quelque quarante-cinq ans de carrière, ses œuvres seront présentées dans plus de 200 expositions collectives et individuelles dans les capitales artistiques du monde entier (Sao Paulo, Mexico, Venise, New York, Londres et, bien sûr, au Canada). Riopelle a notamment représenté le Canada à la Biennale de Venise en 1962 et on lui a décerné le prix UNESCO. Il a aussi reçu le prix international Guggenheim en 1958 et a été nommé Compagnon de l'Ordre du Canada ainsi que grand officier de l'Ordre national du Québec.

L'influence de Jean Paul Riopelle en tant qu'artiste ne s'explique pas seulement par la beauté de son œuvre, mais aussi par sa résonnance avec plusieurs mouvements d'art importants des XIXe et XXe siècles (automatisme, surréalisme, abstraction lyrique et expressionnisme abstrait), tout en restant unique et visuellement saisissante. Ses réalisations, qui s'étendent sur un large éventail de supports, de la peinture à la sculpture, en passant par la mosaïque et le collage, témoignent toujours de son attachement au monde naturel, qu'il considère non seulement comme un sujet, mais aussi comme une source d'inspiration et un principe directeur dans son art. Outre l'attrait visuel de ses créations, Riopelle a su repousser les limites et rester en tête de certains des mouvements artistiques les plus importants du milieu du XXe siècle, ce qui a grandement contribué à son legs en tant qu'artiste.

Le tirage de la pièce est limité à trois millions d'exemplaires, dont deux millions seront colorés. En circulation dès le 3 octobre 2023, cette nouvelle pièce de 2 $ arrivera dans la petite monnaie des Canadiens et des Canadiennes au fur et à mesure que les banques et les commerces renouvelleront leur stock de pièces.

Il est aussi possible d'acheter un exemplaire de collection des versions colorée et non colorée de la pièce de circulation dans une carte de collection de sept pièces‑souvenirs. Cet ensemble est assorti d'une carte de collection magnifiquement illustrée, qui comprend également un exemplaire en version hors-circulation de chaque pièce de circulation classique 2023, de la pièce de cinq cents à celle de deux dollars.

Voici d'autres articles de collection en hommage à Jean Paul Riopelle :

Des rouleaux spéciaux de 25 pièces hors-circulation colorées et non colorées;

Une pièce de 1 oz en or pur ornée d'une version gravée du motif de la pièce de circulation, frappée dans de l'or pur extrait exclusivement de mines du Québec;

Une pièce de 200 $ au relief exceptionnel ornée d'une représentation du Petit hibou, sculpté par Jean Paul Riopelle en 1970, faite de 2 oz d'or pur extrait exclusivement de mines du Québec.

Il est possible de commander ces articles de collection dès aujourd'hui auprès de la Monnaie en composant le 1-800-267-1871 au Canada ou le 1-800-268-6468 aux États‑Unis, ou en se rendant en ligne au www.monnaie.ca/riopelle. Ils sont également vendus dans la boutique de la Monnaie royale canadienne à Ottawa et à Winnipeg, ainsi que par l'entremise de son réseau mondial de marchands et de distributeurs, y compris les établissements de Postes Canada participants.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle produit des pièces de collection primées, des produits d'investissement de premier ordre ainsi que les prestigieuses médailles pour les honneurs militaires et civils du Canada. En tant qu'affineur certifié « bonne livraison » par la LBMA et la COMEX, la Monnaie offre aussi une gamme complète de services d'affinage de l'or et de l'argent de première qualité. Organisation qui s'efforce de mieux prendre soin de l'environnement, de favoriser des milieux de travail sécuritaires et inclusifs et d'avoir une incidence positive dans les collectivités où elle exerce ses activités, la Monnaie intègre des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance dans tous les aspects de ses activités.

Pour en savoir plus sur la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur LinkedIn, Facebook, et Instagram.

Des images de la pièce de circulation sont accessibles ici.

SOURCE Monnaie royale canadienne

Renseignements: Alex Reeves, Chef principal, Affaires publiques, Monnaie royale canadienne, Téléphone : 613-884-6370, [email protected]