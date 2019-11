La Monnaie royale canadienne présente ses résultats et son rendement pour le troisième trimestre de 2019

OTTAWA, le 22 nov. 2019 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne (la « Monnaie ») est heureuse de publier ses résultats financiers pour le troisième trimestre de 2019, qui donnent des renseignements sur ses activités, les marchés qui influent sur celles-ci et ses prévisions pour les 12 prochains mois.

« Encore une fois, nous avons obtenu de solides résultats au dernier trimestre grâce à la résilience de notre équipe, a déclaré Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. La Monnaie continue de démontrer sa capacité d'adaptation tout en jetant les bases d'un avenir prospère ».

Les résultats financiers doivent être lus en parallèle avec le rapport trimestriel de la Monnaie, disponible au www.monnaie.ca. Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

Faits saillants de nature financière et opérationnelle

Le résultat consolidé avant impôts et autres éléments s'établissent à 6,7 millions de dollars pour le trimestre (comparativement à 10,5 millions en 2018).

Les résultats consolidés ont été de 9,5 millions de dollars pour le trimestre (comparativement à 2,8 millions en 2018).

Le produit consolidé est demeuré constant d'un trimestre à l'autre, à 370 millions de dollars :

Les volumes de produits d'investissement en argent ont totalisé 6,6 millions d'onces (comparativement à 4,7 millions d'onces en 2018), tandis que les volumes de produits d'investissement en or ont atteint 96,3 milliers d'onces (comparativement à 156,1 milliers d'onces en 2018).



Les ventes de produits numismatiques surpassent celles de 2018, atteignant 26 millions de dollars (comparativement à 24,5 millions de dollars en 2018), surtout en raison de la hausse des ventes de produits en argent sur mesure.



Le produit de la Ligne des pièces de circulation étrangères a augmenté de 6 % d'un trimestre à l'autre, la production ou l'expédition étant revenue à des niveaux plus normaux de 350 millions de pièces de circulation étrangères et de flans, comparativement à 346 millions de pièces et de flans en 2018.



La production de pièces de circulation canadiennes a totalisé 123 millions de pièces pour le trimestre (comparativement à 102 millions de pièces en 2018).

Les charges d'exploitation trimestrielles ont augmenté de 1,1 million de dollars pour s'établir à 22,2 millions de dollars, par rapport à 21,1 millions de dollars à la même période en 2018. Les charges de personnel ainsi que les coûts liés à la TI et à la consultation ont été plus importants en 2019, principalement pour soutenir le repositionnement de la Ligne des produits numismatiques; les charges de distribution en marketing, quant à elles, ont diminué par rapport à 2018.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie ont grimpé à 103,1 millions de dollars au 28 septembre 2019 (comparativement à 66,4 millions de dollars au 31 décembre 2018). La Monnaie s'attend à verser un dividende au Canada au quatrième trimestre de 2019 à partir de l'excédent par rapport au niveau de trésorerie nécessaire pour soutenir le fonctionnement de la Monnaie.

Résultats consolidés et rendement financier (en millions de dollars canadiens pour les périodes de 13 et de 39 semaines closes le 28 septembre 2019 et le 29 septembre 2018)







Période de 13 semaines close le Période de 39 semaines close le

28 septembre 2019 29 septembre 2018 Écart en $ Écart en % 28 septembre 2019 29 septembre 2018 Écart en $ Écart en % Produits

370,1

370,9

(0,8) -

999,2

972,5

26,7 3 Résultat avant impôts et autres éléments (1)

6,7

10,5

(3,8)



25,8

23,7

2,1 9 Marge des résultats avant impôts et autres éléments

2 %

3 %







3 %

2 %





Résultats de la période

9,5

2,8

6,7 239

22,0

13,5

8,5 63 (1) Un rapprochement des résultats de l'exercice et des résultats avant impôts sur le résultat et autres éléments est présenté à la page 12.



Au

28 sept. 2019 31 déc. 2018 Écart en $ Écart en % Trésorerie et équivalents de trésorerie

103,1

66,4

36,7 55 Stocks

40,4

62,2

(21,8) (35) Immobilisations

174,0

172,8

1,2 1 Total de l'actif

407,4

397,8

9,6 2 Fonds de roulement

131,7

107,5

24,2 23

Pour consulter le rapport du troisième trimestre de 2019 de la Monnaie, rendez-vous au www.monnaie.ca.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. La Monnaie est reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde. Elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur Twitter, Facebook et Instagram.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué sur les résultats renferme des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes de la direction de la Monnaie quant à ses objectifs, ses plans, ses stratégies, sa croissance future, ses résultats d'exploitation, son rendement, ses perspectives commerciales et ses débouchés. Des énoncés prospectifs se reconnaissent généralement par l'emploi de termes ou expressions tels que « projeter », « prévoir », « s'attendre à », « croire », « estimer » et « a l'intention de » et d'autres termes ou expressions analogues. De tels énoncés prospectifs ne constituent pas des faits, mais seulement des estimations de la croissance, des résultats d'exploitation, du rendement, des perspectives commerciales et des débouchés prévus (soit des hypothèses). Bien que la direction juge, à la lumière des informations à sa disposition, que ces hypothèses sont raisonnables, elles pourraient se révéler inexactes. Ces estimations des résultats futurs sont assujetties à plusieurs risques et incertitudes ainsi qu'à divers autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent grandement de ceux attendus. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter, ceux qui figurent à la rubrique Risques d'exploitation présentée dans le compte rendu ainsi qu'à la note 11, Instruments financiers et gestion des risques financiers, des états financiers consolidés audités de l'exercice clos le 31 décembre 2018. Les énoncés prospectifs du présent communiqué sur les résultats sont établis au 20 novembre 2019, et la Monnaie ne s'engage nullement à les mettre à jour publiquement après cette date en raison de nouveaux renseignements, d'événements à venir, de changements de situation ou pour tout autre motif que ce soit.

SOURCE Monnaie royale canadienne

Renseignements: Alex Reeves, Chef principal, Affaires publiques, Tél. : 613-884-6370, reeves@monnaie.ca

Related Links

https://www.mint.ca/