LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE PRÉSENTE SES RÉSULTATS ET SON RENDEMENT POUR LE DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2026

OTTAWA, ON, le 14 août 2026 /CNW/ -- La Monnaie royale canadienne (la « Monnaie ») publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2026. Ceux-ci donnent des renseignements sur ses activités, l'incidence des fluctuations des marchés sur celles-ci ainsi que les attentes de la Société pour les douze prochains mois.

« Notre Ligne des pièces de circulation étrangères continue de dépasser les attentes, tandis que notre secteur des métaux précieux demeure rentable malgré la volatilité persistante au sein du marché », déclare Simon Kamel, président de la Monnaie royale canadienne par intérim. « Ces résultats témoignent de la résilience et de la solidité de notre modèle d'affaires diversifié. »

Pour lire le rapport du deuxième trimestre de 2026 de la Monnaie, rendez-vous au www.monnaie.ca.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle produit des pièces de collection primées, des produits d'investissement de premier ordre ainsi que les prestigieuses médailles pour les honneurs militaires et civils du Canada. En tant qu'affineur certifié « bonne livraison » par la LBMA et la COMEX, la Monnaie offre aussi une gamme complète de services d'affinage de l'or et de l'argent de première qualité. Organisation qui s'efforce de mieux prendre soin de l'environnement, de favoriser des milieux de travail sécuritaires et inclusifs et d'avoir une incidence positive dans les collectivités où elle exerce ses activités, la Monnaie intègre des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance dans tous les aspects de ses activités.

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SOURCE Monnaie royale canadienne (MRC)

Renseignements : Alexandre Reeves, Chef principal, Affaires publiques, Tél. : 613-884-6370, [email protected]