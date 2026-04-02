OTTAWA, ON, le 2 avril 2026 /CNW/ - À l'heure où Artemis II marque le retour de la première mission lunaire habitée depuis la fin du programme Apollo, en 1972, la Monnaie royale canadienne lance la pièce de 20 $ en argent fin 2026 - Mission lunaire. Prenant vie sous la lumière noire, cette pièce colorée en argent pur à 99,99 % rend également hommage à la première mission lunaire à laquelle participe le Canada, de même qu'à l'astronaute Jeremy Hansen, de l'Agence spatiale canadienne (ASC), qui sera le premier Canadien à faire le tour de la Lune.

Le motif au revers, œuvre de l'artiste canadienne Pandora Young, souligne la participation du Canada à la mission internationale Artemis II menée par la NASA. On y voit le portrait d'un astronaute de l'Agence spatiale canadienne vêtu de la combinaison Orion dans l'espace et une vue agrandie de la Lune en arrière-plan. La coloration sélective donne vie à la combinaison spatiale Orion orange et bleu de l'astronaute; sur sa poitrine, on aperçoit un écusson de l'Aviation royale canadienne, au-dessus de celui de l'ASC. Le drapeau du Canada est également visible sur son épaule gauche. Sous l'effet de la lumière noire, la Lune s'illumine tandis que la célèbre vue de la Terre depuis l'espace est reflétée dans la visière de l'astronaute. L'avers est à l'effigie de Sa Majesté le roi Charles III, selon l'artiste canadien Steven Rosati.

À titre de spécialiste de mission, le colonel Hansen passera 10 jours à bord du vaisseau spatial Orion de la NASA, en compagnie du commandant Reid Wiseman, du pilote Victor Glover et de la spécialiste de mission Christina Koch. En mettant à l'essai tous les systèmes de l'astronef Orion, pour la première fois avec un équipage à bord, et en effectuant un passage près de la Lune, leur mission inaugurera une nouvelle ère d'exploration de la surface lunaire.

Il s'agira du premier vol dans l'espace pour le colonel Hansen. Grâce à ce baptême spatial, le Canada devient aussi le seul pays à l'exception des États-Unis à avoir voyagé dans l'espace lointain.

La pièce de 20 $ en argent fin 2026 - Mission lunaire, dont le tirage mondial est limité à 7 500 exemplaires, est vendue au prix de 279,95 $. Pour commander cette nouvelle pièce de collection, il suffit de communiquer avec la Monnaie royale canadienne au 1-800-267-1871 (Canada) ou au 1-800-268-6468 (États-Unis), ou de visiter le site www.monnaie.ca. Vous la trouverez également dans les boutiques de la Monnaie royale canadienne à Ottawa et à Winnipeg, dans les établissements participants de Postes Canada et dans le réseau mondial de marchands et de distributeurs de la Monnaie.

Vous trouverez des images de la pièce ici.

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SOURCE Monnaie royale canadienne (MRC)

Renseignements : Monnaie royale canadienne, Alex Reeves, Gestionnaire principal, Affaires publiques, 613-884-6370, [email protected]