La Monnaie royale canadienne lance une pièce de collection en argent pour souligner le 50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles

Le motif au revers, œuvre de l'artiste Joel Kimmel, illustre en rouge vif deux feuilles d'érable ainsi que les extraits bien connus de l'hymne national « DES PLUS BRILLANTS EXPLOITS » et « WITH GLOWING HEARTS », et porte la double date « 1969-2019 ». L'arrière-plan comporte un motif de feuilles d'érable concentriques gravées au laser et dont la taille diminue progressivement vers le centre de la pièce.

« Il y a 50 ans, le projet de loi sur les langues officielles voyait le jour afin de nous aider à réaliser notre rêve d'une société forte et unie dans laquelle les anglophones et les francophones coexistent et construisent un pays qui reflète et respecte les valeurs canadiennes, a expliqué la ministre Joly. Cette nouvelle pièce de collection, en l'honneur du 50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles, célèbre la dualité linguistique qui nous définit en tant que Canadiens. »

Le motif central inclut également des inscriptions bilingues soulignant le 50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles. Toujours sur ce même thème, et grâce à une technologie novatrice, les paroles intégrales de la version bilingue de notre hymne national sont microgravées le long du cordon de la pièce. L'avers est à l'effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth II, selon Susanna Blunt.

« La Loi sur les langues officielles, adoptée il y a un demi-siècle, s'inscrit jusqu'à ce jour dans un vaste mouvement, celui de la reconnaissance des droits linguistiques des Canadiens, ajoute Raymond Théberge, le commissaire aux langues officielles. La dualité linguistique au Canada représente un puissant symbole d'ouverture, d'empathie et de respect. »

Cette pièce au tirage mondial limité à 15 000 exemplaires sera lancée en septembre 2019 et se vendra au prix de détail de 49,95 $ CA. Vous trouverez des images de la pièce ici.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le site www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Monnaie royale canadienne

Renseignements: Alex Reeves, Chef principal, Affaires publiques, Téléphone : 613-884-6370, reeves@monnaie.ca

Related Links

https://www.mint.ca/