CALGARY, AB, le 1er août 2023 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne lance une pièce de circulation commémorative de 1 $ en l'honneur d'Elsie MacGill, une Canadienne exceptionnelle qui a fait tomber les barrières en tant qu'ingénieure et grande défenseure des droits des femmes. Précurseure à bien des égards en tant que première femme ayant étudié en génie et ayant pratiqué la profession d'ingénieure, elle a été célébrée pour avoir orchestré la production canadienne du chasseur Hawker Hurricane lors de la Seconde Guerre mondiale. En 1967, son engagement continu en faveur des droits des femmes l'a également amenée à siéger à la Commission royale d'enquête sur la situation de la femme. Cette pièce exceptionnelle honorant l'immense legs d'Elsie MacGill entre en circulation aujourd'hui.

« Avec son dévouement et sa conviction profonde que rien n'était à l'épreuve des femmes, Elsie MacGill a fracassé le plafond de verre pour les Canadiennes souhaitant faire carrière en génie et a contribué de manière historique aux efforts déployés par le Canada pendant la Deuxième Guerre mondiale », a affirmé l'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances. « Je suis vraiment heureuse que cette pièce commémorative célèbre l'héritage d'une remarquable défenseure des droits des femmes et fasse connaître son histoire à une nouvelle génération de Canadiens et Canadiennes. »

« Un des rôles les plus importants des pièces de circulation commémoratives est d'inspirer la population en racontant des histoires de réussites exceptionnelles, explique Marie Lemay, P. ing., Eng., présidente de la Monnaie royale canadienne. Ce qu'Elsie MacGill a accompli en tant qu'ingénieure précurseure de l'aéronautique et en tant que défenseure des droits des femmes a changé la face de son époque et continue d'influencer le monde d'aujourd'hui. Son histoire en est une qui mérite d'être présentée et célébrée sur une pièce de circulation qui passera entre les mains de millions de gens de tous âges partout au pays. »

Le motif figurant au revers de la pièce de circulation de 1 $ 2023 en hommage à Elsie MacGill est une œuvre de l'artiste Claire Watson, de Tofino, en Colombie-Britannique. On y voit Elsie MacGill tenant des rouleaux de plans tandis que vole au-dessus d'elle le Maple Leaf Trainer II qu'elle a conçu. À ses côtés figure également l'un des quelques 1 450 chasseurs canadiens Hawker Hurricane dont elle a dirigé la production à titre d'ingénieure en chef à la Canadian Car and Foundry de Fort William (maintenant Thunder Bay), en Ontario, destinés aux efforts de guerre des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale.

Elle a d'ailleurs été surnommée la « reine des Hurricane » pour cette contribution unique à l'effort de guerre. Son nom, « Elsie MacGill », est gravé en dessous du chasseur. L'avers de la pièce est à l'effigie de la reine Elizabeth II, selon Susanna Blunt.

Elsie MacGill est largement reconnue comme la première Canadienne à décrocher un baccalauréat en génie électrique (Université de Toronto, 1927); la première femme en Amérique du Nord à obtenir une maîtrise en génie aéronautique (Université du Michigan, 1929); la première femme à exercer le métier d'ingénieure au Canada (1938); et la première femme en Amérique du Nord, voire au monde, à concevoir un modèle d'avion (le Maple Leaf Trainer II) dont le prototype serait ensuite fabriqué sous sa direction. Même si sa formation et sa carrière ont été interrompues en 1929 par une forme de polio qui a affecté sa mobilité à jamais, elle a persévéré et atteint l'excellence en aéronautique.

En 1938, Elsie MacGill a d'ailleurs accepté le poste d'ingénieure en chef de l'usine de la Canadian Car and Foundry à Fort William (Thunder Bay), en Ontario, un poste qu'elle a occupé jusqu'en 1943, dans les premières années de la Seconde Guerre mondiale. Durant cette période, elle a joué un rôle clé dans la transformation de l'équipement de l'usine pour la production de plus de 1 450 chasseurs Hawker Hurricane. Elle a modifié les chasseurs pour améliorer leur efficacité en temps hivernal grâce à l'ajout de caractéristiques spéciales comme un train d'atterrissage à skis et un équipement de dégivrage.

« En plus de toutes ses autres réalisations remarquables, elle était une grand-mère fantastique. J'ai passé presque tous les dimanches soir de ma jeunesse avec Elsie et mon grand-père Bill Soulsby, raconte Rohan Soulsby, leur petit-fils. On ne manquait jamais de sujets de conversation intéressants; on parlait de l'actualité au Canada et dans le monde, de la politique aux droits des femmes en passant par l'aviation, la musique et les arts. En plus, elle faisait une délicieuse tarte aux pêches! »

Après la guerre, Elsie MacGill a poursuivi sa carrière en aéronautique, participant à l'élaboration de normes de sécurité internationales en aviation civile. Elle s'est également concentrée de plus en plus sur son travail passionnant comme défenseure majeure et influente des droits des femmes et de l'équité au travail. De 1962 à 1964, elle a occupé le poste de présidente de la Fédération canadienne des Clubs des femmes de carrières commerciales et professionnelles. Ensuite, en 1967, elle a siégé à la Commission royale d'enquête sur la situation de la femme.

« Elsie MacGill voyait loin, que ce soit pour sa carrière d'ingénieure ou ses activités de féministe. Elle cherchait constamment à repousser les limites, décrit Crystal Sisson, biographe d'Elsie MacGill. Les obstacles ne la démoralisaient pas. Elle connaissait la valeur du travail d'équipe et la nécessité d'obtenir le soutien et la coopération de ses collègues sur les deux fronts afin de réaliser les changements escomptés. Elle était convaincue que la population canadienne pouvait travailler main dans la main pour outrepasser les limites sociales et techniques. »

Le tirage de la pièce est limité à trois millions d'exemplaires, dont deux millions seront colorés. En circulation dès le 1er août 2023, cette nouvelle pièce de 1 $ arrivera dans la monnaie de la population canadienne au fur et à mesure que les banques et les commerces renouvelleront leur stock de pièces.

Il est aussi possible d'acheter un exemplaire de collection des versions colorée et non colorée de la pièce de circulation dans une carte de collection de six pièces-souvenirs. Cet ensemble est assorti d'une carte de collection magnifiquement illustrée, qui comprend un exemplaire en version hors-circulation de chaque pièce de circulation classique 2023, de la pièce de cinq cents à celle de un dollar. Voici d'autres articles de collection qui rendent hommage à Elsie MacGill :

Rouleaux spéciaux édition limitée de pièces colorées et non colorées contenant chacun 25 pièces hors-circulation (les rouleaux de pièces non colorées sont disponibles uniquement dans l'ensemble de rouleaux spéciaux)

Carte de collection de pièces-souvenirs comprenant les deux versions de la pièce de circulation commémorative et les versions hors-circulation de nos pièces de circulation classiques 2023 (de la pièce de 5 cents à la pièce de deux dollars)

Il est possible de commander ces articles de collection dès aujourd'hui auprès de la Monnaie en composant le 1-800-267-1871 au Canada ou le 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou en se rendant en ligne au www.monnaie.ca/macgill. Ils sont également vendus dans la boutique de la Monnaie royale canadienne à Ottawa et à Winnipeg, ainsi que par l'entremise de son réseau mondial de marchands et de distributeurs, y compris les établissements de Postes Canada participants.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle produit des pièces de collection primées, des produits d'investissement de premier ordre ainsi que les prestigieuses médailles pour les honneurs militaires et civils du Canada. En tant qu'affineur certifié « bonne livraison » par la LBMA et la COMEX, la Monnaie offre aussi une gamme complète de services d'affinage de l'or et de l'argent de première qualité. Organisation qui s'efforce de mieux prendre soin de l'environnement, de favoriser des milieux de travail sécuritaires et inclusifs et d'avoir une incidence positive dans les collectivités où elle exerce ses activités, la Monnaie intègre des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance dans tous les aspects de ses activités.

Pour en savoir plus sur la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur LinkedIn, Facebook et Instagram.

Vous trouverez des images de la pièce de circulation et des articles de collection ici.

SOURCE Monnaie royale canadienne

Renseignements: Alex Reeves, Chef principal, Affaires publiques, Monnaie royale canadienne, Téléphone : 613-884-6370, [email protected]