La Monnaie royale canadienne et la United States Mint font équipe pour lancer l'ensemble conjoint de pièces fiers emblèmes de deux pays

OTTAWA , le 25 juin 2019 /CNW/ - En l'honneur de la longue coexistence pacifique exceptionnelle du Canada et des États-Unis, la Monnaie royale canadienne est heureuse d'annoncer le lancement de l'ensemble de deux pièces édition limitée Fiers emblèmes de deux pays, créé en partenariat avec la United States Mint. Le public pourra se procurer cet ensemble, qui présente les reproductions numismatiques des motifs réputés figurant sur des pièces d'investissement canadiennes et américaines, à partir du 3 juillet 2019.

L'ensemble 2019 de deux pièces édition limitée Fiers emblèmes de deux pays (Groupe CNW/Monnaie royale canadienne)

« La feuille d'érable et l'aigle sont les fiers symboles de nos pays avoisinants, qui évoluent et prospèrent ensemble depuis plus de 150 ans », a déclaré Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. « Nous sommes fiers de voir les motifs emblématiques de nos pièces d'investissement Feuille d'érable en argent et American Eagle en argent réunis dans cet inspirant nouvel ensemble, qui célèbre le lien spécial qui unit le Canada et les États-Unis. »

L'ensemble présente une version numismatique spéciale d'une pièce Feuille d'érable en argent au fini épreuve numismatique modifié, ainsi qu'une pièce American Eagle de une once en argent de la United States Mint au fini épreuve numismatique inverse accentué. Ces deux finis constituent une première pour ces pièces.

Le revers de la pièce Feuille d'érable en argent présente le motif classique de la feuille d'érable à sucre signée Walter Ott, créé initialement en 1979. Cet emblème de la famille des pièces d'investissement Feuille d'érable de la Monnaie repose sur un arrière-plan de lignes radiales encerclé d'étoiles et de feuilles d'érable. À l'avers de la pièce, l'effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth II, selon Susanna Blunt, est également encerclée d'étoiles et de feuilles d'érable.

L'avers (pile) de la pièce American Eagle de une once en argent représente une allégorie de la Liberté telle que l'a imaginée Adolph A. Weinman. Vue de pied en cap et en marche, elle est enveloppée du drapeau américain, la main droite tendue vers l'avant, tandis qu'elle tient des branches de laurier et de chêne dans la gauche. Le revers de la pièce (face) montre un aigle héraldique portant un bouclier et tenant dans ses serres une branche d'olivier à droite et des flèches à gauche.

Ces impressionnantes pièces numismatiques sont emballées dans un boîtier spécial à double coque orné des logos de la Monnaie royale canadienne et de la United States Mint. Le certificat à l'intérieur présente les images des drapeaux canadien et américain et ajoute une belle touche de couleur.

Des images de l'ensemble de pièces Fiers emblèmes de deux pays sont disponibles ici.

Le tirage est limité à 10 000 ensembles et le prix de détail est de 189,95 $. Il est possible de commander cet article directement auprès de la Monnaie en composant le 1-800-267-1871 au Canada et le 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou en ligne sur le site Web de la Monnaie, à partir du 3 juillet 2019. Cet ensemble est également vendu dans les boutiques de la Monnaie à Ottawa et à Winnipeg, ainsi que par l'entremise de son réseau mondial de marchands et de distributeurs, dont les établissements de Postes Canada participants.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur Twitter, Facebook et Instagram.

À propos de la United States Mint

Le Congrès américain a créé la United States Mint en 1792; en 1873, elle passe au département du Trésor. À titre d'unique productrice nationale de pièces ayant cours légal, la US Mint est chargée de produire les pièces de circulation nécessaires aux activités commerciales du pays. Elle produit également des pièces numismatiques, dont des pièces au fini épreuve numismatique, hors-circulation et commémoratives; les médailles en or du Congrès; des médailles en argent et en bronze; et enfin, des pièces d'investissement en argent et en or. Ses programmes numismatiques sont financièrement autonomes et sont réalisés sans frais pour les contribuables.

SOURCE Monnaie royale canadienne

Renseignements: Alex Reeves, Chef principal, Affaires publiques, Tél. : 613-884-6370, reeves@monnaie.ca

Related Links

https://www.mint.ca/