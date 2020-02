La Monnaie royale canadienne dédie sa pièce du Mois de l'histoire des Noirs de 2020 à Willie O'Ree, pionnier de la LNH

« La diversité et l'inclusion sont certaines des valeurs les plus chères à la population canadienne, et c'est merveilleux de les voir prendre vie chaque fois que des enfants et des adultes de toutes origines se réunissent pour pratiquer notre sport national », a déclaré Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. « Le courage et la détermination dont Willie O'Ree a fait preuve pour accéder aux plus hautes sphères du hockey professionnel ont inspiré des générations de joueurs noirs à se tailler une place dans la LNH. La Monnaie est ravie d'immortaliser la place toute particulière qu'il occupe dans l'histoire sur une pièce en argent gravée de main de maître ».

Rappelé comme remplaçant au moment de ses débuts historiques dans la LNH en 1958, Willie O'Ree a disputé 43 autres parties dans l'uniforme des Bruins pendant la saison 1960-1961. Il a marqué quatre buts et récolté 10 passes, tout en essuyant les insultes racistes des joueurs et partisans adverses. Échangé aux Canadiens de Montréal, Willie O'Ree a ensuite évolué pendant 14 saisons dans la ligue mineure avant d'accrocher ses patins en 1979.

Il a réintégré la LNH en 1998 à titre d'ambassadeur de la diversité, rôle qu'il continue d'occuper encore aujourd'hui. Récipiendaire de l'Ordre du Canada et de l'Ordre du Nouveau-Brunswick, Willie O'Ree est également la source d'inspiration derrière le prix Héros de la communauté nommé en son honneur. Son influence positive dans le sport lui a valu d'être intronisé au Temple de la renommée du hockey en 2018.

« Je suis touché et profondément reconnaissant que mon portrait figure sur une pièce canadienne en argent. » (Willie O'Ree)

Le motif au revers de la pièce de 20 dollars en argent pur 2020 - Mois de l'histoire des Noirs : Willie O'Ree présente un portrait gravé de Willie O'Ree, membre du Temple de la renommée du hockey. Sa signature est reproduite au-dessus du numéro de son chandail (« 22 ») devant un arrière-plan formé du logo récurrent de l'équipe des Boston Bruinsᴹᴰ. L'avers est à l'effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth II, selon Susanna Blunt.

À propos du Mois de l'histoire des Noirs

Le Mois de l'histoire des Noirs a été institué en 1926, lorsqu'un historien afro-américain de l'Université Harvard, Carter G. Woodson, a proposé de consacrer un moment dans l'année pour souligner les réalisations des Afro-Américains et mieux faire connaître l'histoire des Noirs. Par la suite, le Canada a décidé d'emboîter le pas. En février 2008, lorsque la motion présentée par le sénateur Donald Oliver a été approuvée à l'unanimité, le mois de février a officiellement été déclaré comme le Mois de l'histoire des Noirs au Canada.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle propose une vaste gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur Twitter, Facebook et Instagram.

