« Les employés de la Monnaie royale canadienne sont fiers de contribuer une fois de plus à la célébration nationale du Mois de l'histoire des Noirs avec une magnifique pièce en argent qui fait revivre l'histoire importante du chemin de fer clandestin », a déclaré Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. « En nous souvenant de ceux qui ont entrepris le long et périlleux voyage pour échapper à l'esclavage au 19 e siècle, ainsi que de leurs guides courageux et infatigables, nous nous rappelons que la liberté est l'une de nos valeurs les plus durables. »

Le motif au revers de cette pièce en argent pur à 99,99 % est un hommage novateur à ceux qui ont emprunté le chemin de fer clandestin. Des hommes, des femmes et des enfants guidés vers le nord et la liberté par les étoiles de la Grande Casserole sont illustrés le long de la tranche pour créer une impression de mouvement circulaire qui évoque un long et incessant périple. L'avers, orné d'un motif récurrent de feuilles d'érable, est à l'effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth II selon Susanna Blunt.

« Cette pièce rend hommage aux esclaves d'autrefois qui se sont échappés vers le nord en quête de liberté, a déclaré l'artiste Kwame Delfish. Bon nombre n'ont pas pu atteindre leur destination, condamnés à revivre les épreuves qu'ils tentaient de fuir (ou même pire). Ceux qui y sont arrivés ont bâti leur héritage et donné forme à la mosaïque qu'est aujourd'hui le Canada. J'espère avoir su illustrer leur force et leur courage sur cette pièce et chanté leur gospel. »

La pièce de 20 dollars en argent fin 2022 - Commémoration de l'histoire des Noirs : Le chemin de fer clandestin a un tirage limité à 5 500 exemplaires et se vend au prix de détail de 99,95 $. On peut se procurer dès aujourd'hui cette pièce de collection auprès de la Monnaie en composant le 1 800 267-1871 au Canada ou le 1 800 268-6468 aux États-Unis, ou en se rendant en ligne à www.monnaie.ca.

Vous trouverez des images de cette pièce ici.

