OTTAWA, ON, le 20 oct. 2022 /CNW/ - Les récits de grandes réalisations se taillent souvent une place sur les pièces de la Monnaie royale canadienne. À l'occasion de son 175e anniversaire de naissance, nous rendons hommage à Alexander Graham Bell pour ses nombreuses inventions révolutionnaires et pour le legs d'innovation issu de ses multiples années passées à travailler et à vivre au Canada. La mémoire du célèbre inventeur du téléphone, qui a transformé le monde des communications et a produit beaucoup d'autres inventions révolutionnaires, est immortalisée sur une nouvelle pièce commémorative de un dollar entrant en circulation aujourd'hui.

La pièce de circulation de 1 $ 2022 de la Monnaie royale canadienne commémorant Alexander Graham Bell (Groupe CNW/Monnaie royale canadienne)

« L'histoire d'Alexander Graham Bell en est une d'exploration scientifique acharnée et de grandes réalisations personnelles; c'est aussi un grand récit d'innovation canadienne », affirme l'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances du Canada. « Les Canadiennes et les Canadiens peuvent être fiers du lien qui les unit à l'un des plus grands inventeurs de l'histoire, à qui l'on doit non seulement le téléphone - inventé à Brantford, en Ontario - mais aussi de nouvelles machines aériennes et maritimes conçues plus tard dans sa vie à Baddeck, en Nouvelle-Écosse. »

« Alexander Graham Bell occupe une place importante dans nos livres d'histoire en tant qu'inventeur du téléphone, mais sa plus célèbre invention tend à éclipser le reste de sa carrière - de sa jeunesse passée à Brantford, en Ontario, à son retour au Canada où il a vécu des décennies à Baddeck, en Nouvelle-Écosse, à inspirer ses pairs et à travailler avec de nombreux Canadiens talentueux et ingénieux », explique Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. « En émettant une pièce de un dollar à l'occasion de son 175e anniversaire de naissance, la Monnaie célèbre l'esprit d'innovation et le savoir-faire qui animent de merveilleuses créations canadiennes, comme le tout premier avion motorisé du Canada et un hydroptère considéré comme l'embarcation la plus rapide de son temps. »

Le revers de cette nouvelle pièce de circulation commémorative, œuvre de l'artiste canadien Christopher Gorey, représente M. Bell et deux des inventions qu'il a conçues : l'hydroptère HD-4 et le Silver Dart. On y voit également une gravure de la signature de l'inventeur ainsi que l'inscription « 175 YEARS/ANS » qui souligne son anniversaire de naissance. L'avers est à l'effigie de la reine Elizabeth II, conçue par Susanna Blunt en 2003.

Né à Édimbourg, en Écosse, en 1847, Alexander Graham Bell s'établit avec sa famille à Brantford, en Ontario, où il développe dès son jeune âge une passion pour la science et la résolution de problèmes. C'est là qu'il construit un atelier où il mène des expériences sur le son et que l'idée d'un « téléphone électrique » lui vient pour la première fois. En 1871, il accepte un poste de professeur à Boston; il fait alors des allers-retours entre sa nouvelle ville et la maison familiale à Brantford.

« Mon arrière-grand-père possédait une curiosité intellectuelle sincère et peu commune qui le poussait à persévérer, à chercher et à créer sans relâche. Selon mon père, il avait autant besoin d'inventer que de respirer », raconte Sara Grosvenor, descendante d'Alexander Graham Bell. « Son héritage demeure bien vivant grâce à ses nombreuses inventions, dont nous tenons bon nombre pour acquises. Du téléphone au photophone, en passant par la recherche en aviation et les appareils médicaux comme le respirateur, le poumon d'acier, ou encore le détecteur de métal et l'audiomètre, ses inventions ont changé la vie des gens. Voilà l'essence d'un héritage selon moi : l'incidence positive d'une personne sur la vie des autres. »

Après l'invention du téléphone en 1876, Alexander Graham Bell construit une résidence appelée Beinn Breagh près de Baddeck sur l'île du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. C'est là qu'il conçoit d'autres grandes inventions, notamment le Silver Dart, premier avion piloté du Canada, et l'hydroptère, bateau futuriste à ailes portantes qui fendait spectaculairement les flots du lac Bras d'Or. C'est aussi là qu'il passera le plus clair de son temps à travailler dans les années précédant son décès en 1922. Baddeck accueille maintenant le Lieu historique national Alexander-Graham-Bell, où l'on peut admirer des artéfacts et des représentations grandeur nature de ses inventions transformatrices. Pour aider la population de tout le pays à découvrir l'incroyable histoire d'innovation d'Alexander Graham Bell, la Monnaie a créé un parcours muséal virtuel en 3D à explorer au www.monnaievers.ca.

La pièce de circulation Alexander Graham Bell a un tirage limité à trois millions d'exemplaires, dont deux millions sont rehaussés d'une touche de couleur. Désormais en circulation, cette nouvelle pièce de un dollar fera son chemin vers les Canadiens au fur et à mesure que les banques et les commerces renouvelleront leur stock de pièces.

Il est toutefois possible d'acheter les versions colorée et non colorée de la pièce de circulation dans un ensemble de collection de sept pièces-souvenirs. Cette carte de collection magnifiquement illustrée comprend un exemplaire de chaque pièce actuellement en circulation, de la pièce de cinq cents à celle de deux dollars. La Monnaie a aussi émis des rouleaux spéciaux de la pièce de circulation colorée et non colorée ainsi qu'une pièce de 200 $ de 1 oz en or pur portant le même motif que la pièce de circulation.

Au cours de l'année, la Monnaie a aussi lancé plusieurs produits de collection rendant hommage à M. Bell :

Le dollar épreuve numismatique en argent 2022;

L'ensemble épreuve numismatique en argent 2022;

L'ensemble épreuve numismatique en argent édition spéciale 2022;

La pièce de 100 $ en or pur 2022.

