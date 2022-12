Une étude de Robert Half révèle un regain d'optimisme sur le plan de l'emploi malgré l'incertitude économique

TORONTO, le 14 déc. 2022 /CNW/ - De nombreux travailleurs s'attendent à de meilleures conditions au cours de la nouvelle année, malgré l'incertitude économique, selon une nouvelle étude menée par Robert Half, cabinet de solutions en gestion des talents offrant également des services-conseils aux entreprises. Le sondage semestriel sur l'optimisme à l'égard de l'emploi mené par l'entreprise auprès de plus de 1 100 travailleurs au Canada indique que 50 % des répondants envisagent actuellement de changer d'emploi au premier semestre de 2023, en hausse par rapport à 31 % six mois auparavant.

Voici les catégories de personnes les plus susceptibles de réorienter leur carrière au début de 2023 :

Les membres de la génération Z et de la génération Y (56 %)

Les professionnels des technologies (57 %)

Les employés qui travaillent pour leur entreprise depuis deux à quatre ans (61 %)

Les parents qui travaillent (55 %)

« De nombreux travailleurs canadiens continuent d'avoir confiance dans le marché du travail malgré les annonces de mises à pied et le ralentissement de l'embauche, a déclaré David King, directeur général principal, Robert Half, Canada et Amérique du Sud. Les professionnels qui possèdent des compétences recherchées savent qu'ils ont un certain avantage compte-tenu de la pénurie de talents et sont ouverts à de nouvelles possibilités qui offrent un travail plus satisfaisant, un salaire plus élevé et de meilleurs avantages sociaux. »

L'appel de la carrière contractuelle et le retour auprès d'un ancien employeur

L'augmentation de la demande pour des employés contractuels pourrait expliquer pourquoi près de trois professionnels sur dix (29 %) envisagent de quitter leur emploi pour poursuivre une carrière contractuelle à temps plein. Les répondants considèrent également de retourner travailler pour un ancien employeur; quatre professionnels sur dix se disent prêts à retourner dans une entreprise où ils ont déjà travaillé s'ils peuvent obtenir un salaire égal ou supérieur à leur salaire actuel.

Facteurs qui motivent la recherche d'emploi

Pour le quatrième sondage consécutif sur l'optimisme à l'égard de l'emploi, l'argent est le principal facteur de motivation pour faire avancer sa carrière. Voici les principales raisons pour lesquelles les travailleurs prévoient de chercher un nouvel emploi au cours du premier semestre de 2023 :

Un salaire plus élevé (62 %)

De meilleurs avantages sociaux et privilèges (39 %)

De meilleures possibilités d'avancement (30 %)

Une plus grande souplesse permettant de choisir le moment et l'endroit où ils travaillent (27 %)

Les employeurs qui chercheront à recruter les meilleurs talents en 2023 devront peaufiner et simplifier leurs processus d'embauche et mettre en valeur la culture de leur entreprise. Voici les principaux irritants qui font en sorte que les candidats perdent de l'intérêt après avoir soumis leur candidature :

Responsabilités professionnelles imprécises ou déraisonnables (55 %) Mauvaise communication avec le responsable du recrutement (46 %) Décalage par rapport à la culture et aux valeurs de l'entreprise (35 %)

« Bien que nous ne sachions pas ce que nous réserve l'avenir alors que le marché du travail continue d'évoluer, il sera toujours essentiel d'accorder la priorité au bien-être, à l'engagement et à la reconnaissance des employés pour attirer et retenir les talents convoités », a ajouté M. King.

À propos de l'étude

Le sondage de Robert Half sur l'optimisme à l'égard de l'emploi cerne les sentiments des travailleurs au sujet des perspectives de carrière actuelles et futures et révèle les principales répercussions pour les employeurs. Le sondage en ligne indépendant (mené du 17 octobre au 7 novembre 2022) comprend les réponses de plus de 1 100 travailleurs âgés de 18 ans ou plus et opérant dans les domaines de la finance, de la technologie, du marketing et de la création, du droit, du soutien administratif et du service à la clientèle, des ressources humaines et d'autres domaines dans des entreprises canadiennes comptant 20 employés ou plus.

