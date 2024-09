4 entrepreneurs sur 5 sont plus préoccupés que jamais par la fraude

Les entreprises touchées ont perdu en moyenne 7 800 $ au cours de la dernière année.

Les arnaques par courriel et tentatives d'hameçonnage, les arnaques par texto et les arnaques par téléphone sont les stratagèmes les plus utilisés.

Toutefois, les entreprises sont plus susceptibles d'être victimes de paiement frauduleux et de rétrofacturation.

90 % des propriétaires d'entreprise craignent que l'intelligence artificielle (IA) rende les fraudes plus sophistiquées et plus difficiles à détecter.

MONTRÉAL, le 24 sept. 2024 /CNW/ - Selon un nouveau rapport de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) publié en collaboration avec Interac Corp. (Interac), de plus en plus de PME canadiennes sont touchées par la fraude. Au cours des 12 derniers mois, 50 % des propriétaires de PME ont été victimes d'une tentative ou d'un cas véritable de fraude/d'escroquerie, et 36 % de ceux ayant été victimes d'une fraude avérée ont subi des pertes financières.

Les entreprises touchées par la fraude ont perdu en moyenne 7 800 $. En plus des coûts financiers, les fraudes leur ont fait perdre du temps à gérer la situation (76 %), ont nui au bien-être émotionnel des propriétaires (51 %) et miné le moral du personnel (23 %).

« Consommateurs, entreprises familiales, grandes entreprises… la fraude touche tout le monde d'une manière ou d'une autre. Ses conséquences peuvent créer des frustrations et faire perdre du temps, surtout pour les propriétaires de PME, qui n'ont généralement pas le temps ni les ressources pour gérer ce problème grandissant », souligne Alchad Alegbeh, analyste de la recherche à la FCEI.

Plus une entreprise est grande, plus elle est susceptible d'être victime de tentatives de fraude. Les types de fraudes les plus courantes sont les arnaques par courriel et tentatives d'hameçonnage (85 %), les arnaques par texto (77 %) et les arnaques par téléphone (76 %). Les paiements frauduleux (19 %) et la rétrofacturation (16 %), soit une transaction légitime contestée à tort, sont moins courants, mais plus susceptibles d'entraîner des pertes commerciales. Les données de la FCEI indiquent que l'hébergement et la restauration, le commerce de détail, les transports, les services personnels ainsi que les arts, les loisirs et l'information sont les secteurs les plus touchés par la rétrofacturation et les paiements frauduleux.

« Pour moi, ce qui est le plus problématique, ce sont les appels constants au sujet de paiements refusés par une banque ou Amazon. J'en reçois énormément - parfois plusieurs par jour. »

- Commerce de détail, Alberta

Par ailleurs, 90 % des propriétaires d'entreprise craignent que l'intelligence artificielle (IA) rende les fraudes plus sophistiquées et plus difficiles à détecter.

« Ce rapport montre à quel point il est important que l'écosystème mise sur la prévention et la détection de la fraude. Nous investissons dans des solutions qui aident les propriétaires d'entreprise à se protéger contre une menace en constante évolution et leur permettent de se concentrer sur leur croissance opérationnelle et la confiance des clients », indique Joanna Schoneveld, responsable de la gestion de la fraude chez Interac.

Les gouvernements ont un rôle à jouer pour aider les PME à se protéger contre la fraude et l'escroquerie. Voici nos recommandations aux gouvernements :

Améliorer le Code de conduite destiné à l'industrie canadienne des cartes de crédit et de débit de sorte à assurer une reddition de comptes aux commerçants au moyen d'un système de paiement juste, transparent et concurrentiel. Cela comprend l'amélioration du processus de traitement des plaintes des commerçants, par exemple pour contester les rétrofacturations.

de sorte à assurer une reddition de comptes aux commerçants au moyen d'un système de paiement juste, transparent et concurrentiel. Cela comprend l'amélioration du processus de traitement des plaintes des commerçants, par exemple pour contester les rétrofacturations. S'assurer d'avoir des ressources adéquates pour lutter contre la cybercriminalité et publier annuellement les résultats, notamment les statistiques présentant un intérêt pour les PME.

Accorder aux PME des incitatifs financiers (p. ex., des crédits d'impôt ou des subventions) pour favoriser leur investissement dans la sécurité des technologies de l'information.

Informer de façon proactive les entreprises et les associations professionnelles au sujet des ressources disponibles et des meilleures pratiques en matière de prévention.

Offrir des services adaptés aux PME sur la prévention des cyberattaques.

Mesures de prévention adoptées par les PME

Pour se protéger contre la fraude, 50 % des propriétaires d'entreprise ont adopté un processus de vérification des paiements renforcé, comme l'authentification multifacteur pour les transactions en ligne, 36 % ont opté pour un investissement accru dans les mesures de cybersécurité et 32 % ont offert plus fréquemment des séances de formation aux employés.

« La fraude ne disparaîtra pas. De plus, l'utilisation accrue de divers outils d'IA ne fait qu'aggraver le problème. Bien qu'octobre soit le Mois de la sensibilisation à la cybersécurité au Canada, il faut faire preuve de vigilance en tout temps », conclut M. Alegbeh.

Vous pouvez contacter les conseillers aux entreprises de la FCEI ou visiter le site Web interac.ca pour obtenir des conseils et des pratiques exemplaires sur la protection de votre entreprise et les paiements. Pour signaler une fraude, contactez le Centre antifraude du Canada, la GRC ou le service de police local.

Méthodologie

Les données s'appuient sur les résultats finaux du Sondage Votre Voix, mené en ligne du 8 au 21 août 2024 auprès de 2 340 membres FCEI. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste de cette taille, la marge d'erreur serait de +/- 2,0 %, 19 fois sur 20.

