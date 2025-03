OTTAWA, ON, le 26 mars 2025 /CNW/ - Selon les données d'un nouveau sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), les perturbations commerciales généralisées causées par la situation tarifaire entre les États-Unis et le Canada incitent les propriétaires de PME canadiennes à se tourner vers d'autres fournisseurs et à investir dans des marchés nationaux et internationaux autres que les États-Unis.

« Les entreprises ont besoin de plus de certitude, c'est aussi simple que cela. Comme nous l'a dit un propriétaire de PME, l'imprévisibilité de la situation actuelle donne l'impression que survivre à la pandémie a été un jeu d'enfant. Alors que nous nous préparons à des tarifs réciproques le 2 avril, personne ne sait ce que la guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada réserve à long terme. Pour certaines entreprises, il n'est pas possible de procéder à des changements drastiques, mais d'autres prennent des mesures pour compenser les impacts actuels », affirme Simon Gaudreault, Économiste en chef et vice-président de la recherche à la FCEI.

Les résultats de ce sondage révèlent que 32 % des propriétaires de PME se sont déjà tournés vers d'autres fournisseurs/marchés au Canada, 27 % prévoient d'augmenter leurs investissements au Canada, tandis que 33 % ont l'intention de réduire leurs investissements aux États-Unis au cours des 6 prochains mois.

Les PME font également la promotion des produits fabriqués au Canada, en plus de reporter ou d'annuler leurs projets d'expansion, et explorent des options à l'international. Toutefois, seules 3 entreprises sur 10 sont convaincues que leurs actions contribueront à compenser les impacts de la guerre commerciale.

Le nouveau sondage de la FCEI révèle également que :

Bien que 70 % des PME appuient les contre-tarifs canadiens, près de 9 sur 10 estiment que les tarifs nuisent à la planification des affaires.

Près de 47 % des PME ne considèrent pas les États-Unis comme un partenaire commercial fiable.

Bien que la plupart des exportateurs canadiens qui vendent aux États-Unis aient des produits conformes à l'ACEUM, 30 % d'entre eux ne sont pas sûrs de leur conformité. Ainsi, la moitié des PME trouveraient utile que le gouvernement les aide à remplir les formalités administratives liées à l'ACEUM.

Pour exporter des marchandises vers les États-Unis, près d'un tiers des exportateurs utilisent la règle de minimis, qui exempte de tarifs douaniers les marchandises dont la valeur est inférieure à 800 $ US, mais cette règle pourrait être progressivement supprimée.

« Le niveau d'optimisme des propriétaires de PME n'a jamais été aussi faible. Alors que les élections fédérales sont en cours, nous demandons à tous les partis politiques d'inclure des politiques favorables aux PME dans leurs programmes respectifs. Cela inclut un engagement à éliminer les obstacles restants au commerce intérieur et à réduire le fardeau fiscal des PME pour leur redonner confiance et renforcer notre économie. C'est vital pour traverser les mois incertains qui s'annoncent », conclut Jasmin Guénette, Vice-président des Affaires nationales à la FCEI.

Méthodologie

Sondage sur la guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada, lancé le 13 mars 2025 (en cours). Résultats en date du 20 mars, basés sur les réponses de 2 957 membres FCEI. À titre de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur de plus ou moins 1,8 %, 19 fois sur 20.

