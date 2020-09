Un sondage Interac révèle que les Canadiens utilisent davantage le paiement par débit afin de contrôler leurs dépenses pendant la pandémie

TORONTO, le 28 sept. 2020 /CNW/ - Selon un récent sondage d'Interac Corp., l'anxiété financière est bien présente chez les jeunes Canadiens depuis le début de la pandémie. Plus de la moitié des milléniaux et des adultes de la génération Z (53%) se disent être plus préoccupés que jamais quant à la gestion de leurs finances. Ceci les amène à utiliser prioritairement les paiements numériques afin de bien suivre leurs dépenses, et ils affirment que de payer par débit leur offre un sentiment de contrôle.

« L'adoption des paiements numériques s'est accélérée au cours de la pandémie pour plusieurs raisons outre celle de la facilité », a déclaré William Keliehor, chef des activités commerciales chez Interac Corp. « En fait, nos recherches révèlent que les jeunes Canadiens apprécient les paiements numériques puisque cette méthode de paiement leur fournit des perspectives intéressantes quant à leurs habitudes de dépenses, et le paiement par débit est utilisé comme un outil de gestion financière. »

Selon le sondage, les craintes des jeunes Canadiens de dépasser leur capacité financière sont majeures (50% des milléniaux; 47% des adultes de la génération Z), par rapport aux baby-boomers (31%) et à la génération silencieuse (36%). Dans ce contexte, respecter le budget est une priorité, et la moitié des milléniaux et des adultes de la génération Z (50%) utilisent les paiements numériques pour gérer leurs finances en temps réel.

Cet état d'esprit se reflète par la façon dont les jeunes Canadiens utilisent le service Virement InteracMD pour partager des factures et des coûts, en plus de tenir un registre de leurs dépenses. Par exemple, près de six adultes sur dix de la génération Z (57%) et la moitié des milléniaux (50%) ont compté sur le service Virement Interac pendant la pandémie afin de recevoir ou de rembourser de l'argent pour des achats quotidiens tels que l'épicerie. Cela a contribué à une croissance de 55% de l'ensemble des transactions de Virement Interac entre avril et août 2020, par rapport à la même période l'année dernière. Un total de plus de 66 millions d'opérations de Virement Interac a eu lieu en août 2020 uniquement1.

Le plus grand rôle du débit comme outil de gestion financière personnelle est clair. Sept milléniaux sur dix (72%) et près des deux tiers des adultes de la génération Z (65%) croient que les Canadiens devraient avoir la possibilité d'utiliser le débit, peu importe le lieu de l'achat, soit pour un paiement en ligne, un achat intégré dans une application, ou un achat en magasin. Ces cohortes générationnelles rapportent que l'utilisation du débit les rend moins susceptibles d'acheter quelque chose dont elles n'ont pas besoin (52% des milléniaux; 57% des adultes de la génération Z) et leur permet de se sentir en contrôle financièrement (56%; 48% respectivement). À leur tour, 67% des milléniaux et 59% des adultes de la génération Z affirment que le contrôle de leurs dépenses leur permet de se sentir plus optimistes envers leur avenir financier.

« Les résultats de la recherche témoignent de l'impact positif que les paiements numériques peuvent avoir sur les Canadiens en leur donnant un sentiment de contrôle financier quotidien à une période de grande incertitude. Alors que la communauté de la Fintech continue d'innover, il est essentiel que la capacité des Canadiens à utiliser leur argent demeure une priorité », a ajouté Keliehor.

Les autres principaux résultats du sondage comprennent:

Plus de six milléniaux sur dix (64%) et près de six adultes sur dix de la génération Z (58%) ont augmenté la fréquence de leur utilisation des paiements numériques pendant la pandémie.

Près de la moitié des Canadiens (46%) disent que leur utilisation du service Virement Interac a augmenté pendant la pandémie. À l'heure actuelle, cinq sur dix (52% utilisent le service Virement Interac au moins deux fois par mois, contre près de quatre sur dix (39%) avant la pandémie.

a augmenté pendant la pandémie. À l'heure actuelle, cinq sur dix (52% utilisent le service Virement au moins deux fois par mois, contre près de quatre sur dix (39%) avant la pandémie. Plus de la moitié des milléniaux (58%) et des adultes de la génération Z (54%) dépensent plus pour les produits essentiels, mais moins pour les achats discrétionnaires qu'avant la pandémie.

La moitié des milléniaux (53%) disent que la pandémie les a rendus plus prudents quant à l'endettement.

En ce qui concerne l'avenir, six adultes sur dix de la génération Z (62%) veulent mieux contrôler leurs dépenses après la pandémie, tandis que 63% des milléniaux ont l'intention de rendre leurs finances plus résilientes en cas de nouvelle crise.

Utilisation des produits Interac pendant la pandémie COVID-19

Le nombre d'utilisateurs du service Virement Interac atteint un niveau record avec le nombre d'expéditeurs mensuels augmentant de 18% et les destinataires de 16%, depuis février 2020.

atteint un niveau record avec le nombre d'expéditeurs mensuels augmentant de 18% et les destinataires de 16%, depuis février 2020. 325 millions de transactions Virement Interac ont eu lieu entre avril et août 2020, contre 210 millions au cours de la même période en 2019.

ont eu lieu entre avril et août 2020, contre 210 millions au cours de la même période en 2019. En plus d'utiliser le service pour partager les coûts des achats quotidiens, le sondage montre que les Canadiens se tournent vers le service Virement Interac pour envoyer de l'argent à des amis ou à des membres de leur famille dans le besoin pendant la pandémie (33%) et pour faire des achats sur les marchés en ligne (24%).

pour envoyer de l'argent à des amis ou à des membres de leur famille dans le besoin pendant la pandémie (33%) et pour faire des achats sur les marchés en ligne (24%). De plus en plus, les entreprises utilisent également le service pour accepter des paiements pour des services et payer leurs factures. Par exemple, 21% plus d'entreprises recevaient des transactions de Virement Interac en août comparativement à février 2020.

en août comparativement à février 2020. Pendant ce temps, après avoir initialement diminué à la mi-mars, les données pour les transactions de paiement montrent que l'utilisation générale du Débit Interac a augmenté de 66% en août comparativement au moins d'avril 2020. De plus, les transactions Flash Interac (débit sans contact) ont augmenté de 74% au cours de cette même période. Par exemple, les transactions Flash Interac ont augmenté de 85% dans les différents établissements de restauration, y compris les établissements de restauration rapide, et de 44% dans les épiceries et les supermarchés au cours de cette période.

À propos du sondage Interac

Interac Corp. a chargé Hill+Knowlton Stratégies de mener un sondage national auprès des adultes canadiens. Un total de 992 adultes canadiens a été sondé en ligne, du 25 au 31 août 2020. L'échantillon a été tiré au hasard à partir d'un panel de répondants potentiels au sondage. Une poststratification visant à ajuster les poids de l'échantillon en fonction des paramètres de population du recensement de 2016 pour assurer la représentation par province du Canada, âge et sexe a été complétée. Une marge d'erreur associée pour un échantillon probabiliste de cette taille serait de ± 3%, 19 fois sur 20. Les tranches d'âge des participants au sondage comprennent: génération Z adulte (18-23), milléniaux (24-39), génération X (40-55), baby-boomers (56-74) et la génération silencieuse (75+). Pour les besoins du sondage, un paiement numérique a été défini comme un paiement électronique, contrairement aux paiements en espèces ou par chèque.

À propos d'Interac

Interac Corp. permet aux Canadiens d'effectuer des transactions numériques en toute confiance en offrant des services de paiement et d'échange de valeur basés sur la sécurité, la fiabilité et l'efficacité. En tant que chef de file en matière de sécurité numérique et d'authentification avec notre filiale, 2Keys Corporation, la sécurité est au cœur de tout ce que nous faisons. Grâce à notre expertise de classe mondiale en matière de confidentialité, d'atténuation de la fraude et de gouvernance, nous contribuons à assurer la sécurité des clients canadiens 24/7 et 365 jours par année lors de transactions en ligne avec Interac. Avec près de 300 institutions financières connectées à notre réseau, les Canadiens choisissent les produits Interac en moyenne 18 millions de fois par jour pour payer et échanger de l'argent. Interac s'engage à défendre la culture d'entreprise et la citoyenneté d'entreprise en se basant sur les principes de la responsabilité, de la diversité et de l'inclusion. Nous sommes fiers d'être l'une des marques financières les plus importantes et les plus fiables au Canada. Pour plus d'information, visitez salledepresse.interac.ca/

Interac, Flash Interac, Virement Interac et le logo Interac sont des marques déposées d'Interac Corp.









1 Transactions Virement Interac entre le 01/08/2020 et le 31/08/2020

SOURCE Interac Corp.

Renseignements: Contact pour les médias: Interac Corp., 416-869-2017, [email protected]