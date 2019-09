La mode rencontre la nouvelle technologie 5G : le ZTE Axon 10 Pro 5G est brillamment mis en avant lors de la Semaine de la mode de Vienne 2019

VIENNE, Autriche, 27 septembre 2019 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), grand fournisseur international de solutions de télécommunications, d'entreprise et de technologies grand public pour l'Internet mobile, a brillamment présenté le ZTE Axon 10 Pro 5G, son premier téléphone intelligent 5G, en Autriche, à l'occasion de la Semaine de la mode de Vienne (Vienna Fashion Week) 2019 qui se déroule, pour la onzième fois, devant le MuseumsQuartier (MQ) de Vienne, en présence de marques internationales et de défilés présentant quelque 70 collections de créateurs sur le podium. Début juillet, la série ZTE Axon 10 Pro a été lancée en Autriche en collaboration avec trois grandes entreprises de télécommunications autrichiennes, de grands détaillants et des distributeurs du commerce électronique. Tous les participants, dont les créateurs de mode, créatifs, blogueurs et amoureux de la mode trouveront facilement le chic avec le ZTE Axon 10 Pro 5G qui permettra d'immortaliser des moments mémorables sur cette scène internationale de la mode, des tendances et du style de vie grâce à son triple appareil photo basé sur l'intelligence artificielle. Cela donne également l'occasion parfaite aux visiteurs et aux invités de découvrir les capacités spéciales du ZTE Axon 10 Pro 5G, ainsi que de se rendre sur le stand ZTE pour examiner plus de technologies et d'expériences 5G puisque ZTE est le seul partenaire de téléphonie mobile de la Semaine de la mode de Vienne au MQ.

L'élégance alliée à l'innovation

« L'essence de la griffe Emma Sweet peut se résumer par le chic naturel et l'éternel pouvoir féminin. Les touches discrètes de stylisme n'apportent pas seulement une élégance unique, mais s'intègrent également dans les situations de la vie quotidienne. Le ZTE Axon Pro 5G laisse aussi transparaître cette composition de conception expressive », a déclaré la créatrice de mode Emma Sweet. Au premier rang, des invités spéciaux comme l'ancienne architecte et influenceuse Ana Barros ont immortalisé les plus beaux moments avec le ZTE Axon 10 Pro 5G. « Le ZTE Axon 10 Pro 5G a été un choix judicieux car son triple appareil photo doté d'IA donne des résultats impressionnants. J'ai été particulièrement impressionnée par la qualité du zoom optique. L'objectif à longue focale m'a permis de photographier tous les détails sans aucun problème et de prendre de superbes photos du défilé », a déclaré Ana Barros de façon élogieuse. « J'ai aussi été convaincue par l'apparence du ZTE Axon 10 Pro 5G. Son boîtier en verre réfléchissant et sa scintillante surface en verre font de lui un téléphone racé. Par ailleurs, l'écran latéral courbé et flexible et la forme de gouttelette le rendent très préhensible. J'attends avec impatience l'ère 5G qui s'annonce et j'ai hâte de vivre des expériences nec plus ultra avec ces formidables dispositifs 5G comme le ZTE Axon 10 Pro 5G ». Tous les visiteurs ont eu l'occasion de se faire leur propre opinion sur le téléphone intelligent emblématique de la 5G et de l'essayer.

Le ZTE Axon 10 Pro 5G est doté d'un écran AMOLED de 6,47 pouces. Ces écrans sont nettement supérieurs aux écrans conventionnels en termes de contraste, de niveau de noir et d'angle de vue. Il est équipé d'une encoche en forme de goutte, d'un capteur d'empreintes digitales sur l'écran et d'un puissant appareil photo triple basé sur l'IA. Les trois appareils photo se chargent des différentes distances focales. En plus de l'appareil photo principal de 48 mégapixels à ouverture f/1.7 et objectif de 6P, le téléphone intelligent 5G est également doté d'un objectif ultra grand-angle de 125 degrés avec un capteur de 20 mégapixels et d'un appareil photo à téléobjectif de 8 mégapixels à ouverture f/2,4, qui correspond à un triple zoom optique.

Un engagement à l'égard de l'amélioration du réseau 5G sur le marché local

ZTE a acquis une réputation de pionnier dans le domaine de la 5G sur le marché mondial et local. En juin dernier, ZTE et l'entreprise de télécommunications Hutchison Drei Austria se sont associés pour développer et déployer le premier réseau 5G opérationnel d'Autriche disponible pour certains clients professionnels à Linz, où ZTE et Hutchison Drei Austria ont créé la toute première couverture 5G continue dans une ville autrichienne. En août, Hutchison Drei Austria et ZTE ont construit l'un des meilleurs réseaux sans fil de la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse). ZTE collabore avec Hutchison Drei Austria depuis 2010 et apportera sans relâche son soutien à Hutchison Drei Austria pour améliorer les performances du réseau 4G de l'entreprise de télécommunications et assurer une transition en douceur vers la 5G. Le téléphone intilligent 5G de pointe ZTE Axon 10 Pro 5G est aussi un élément important pour démontrer les solides capacités complètes 5G de ZTE sur le marché local. ZTE joue un rôle actif dans l'écosystème 5G et collabore avec des partenaires de premier plan pour accélérer le processus de commercialisation des dispositifs 5G. À ce jour, ZTE a mené une collaboration en termes de dispositifs 5G avec plus de 20 entreprises de télécommunications dans le monde entier.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :

Margrete Ma

Téléphone : +86-755-26775189, +86-13641437743

Courriel : ma.gaili@zte.com.cn

SOURCE ZTE Corporation