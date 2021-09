La mobilité, c'est l'affaire de tous! Surveillance accrue des zones débarcadères et des places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite, un bilan positif!

MONTRÉAL, le 16 sept. 2021 /CNW Telbec/ - En juin dernier, de concert avec la Ville de Montréal, l'Agence de mobilité durable (l'Agence), annonçait une intensification de la surveillance pour améliorer la disponibilité des espaces pour personnes à mobilité réduite (PMR). Depuis l'annonce, les employés de l'Agence ont distribué plus de 1000 constats d'infraction et fait remorquer près de 300 véhicules, permettant ainsi une meilleure accessibilité à ces zones.

« L'augmentation du montant de la contravention, combinée au remorquage, a clairement un effet dissuasif pour les automobilistes et est très certainement bénéfique aux personnes à mobilité réduite qui doivent avoir accès à ces espaces en tout temps », a indiqué le directeur général de l'Agence, Laurent Chevrot

« Je suis très heureux de constater l'efficacité de cette nouvelle mesure que nous avons mise en place avec l'Agence de mobilité durable. Grâce à elle, nos citoyens peuvent se déplacer aisément, peu importe leurs conditions ou leurs capacités physiques. C'est en posant des gestes forts et concrets que notre métropole deviendra plus inclusive et plus équitable pour l'ensemble des Montréalaises et Montréalais. » a déclaré Éric Alan Caldwell, responsable de la mobilité au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Rappelons que la Ville de Montréal a augmenté le montant de la contravention pour le non-respect des zones débarcadères, qui est passé de 79 $ à 309 $ - soit le même montant que celui pour le non-respect des places de stationnement réservées aux PMR. Ces zones débarcadères sont avant tout des espaces réservés pour les personnes à mobilité réduite, au sens du règlement municipal C4.1.

Tout véhicule ne respectant pas la signalisation en vigueur ou sans la vignette requise reçoit une contravention et est remorqué sans délai (aux frais du propriétaire du véhicule), conformément à la réglementation en vigueur et selon la disposition du règlement municipal applicable.

À propos de l'Agence de mobilité durable

L'Agence de mobilité durable est une organisation paramunicipale qui innove pour une mobilité plus durable, en gérant les espaces qui lui sont confiés dans la bordure et dans les stationnements hors rue, par ses activités de surveillance de l'espace public sur le territoire montréalais et par une information améliorée à la collectivité. Elle met son expertise en mobilité durable au service de la Ville de Montréal afin d'améliorer la qualité de vie et d'appuyer la vitalité économique en facilitant le partage équitable de l'espace et l'accessibilité de la ville pour tous. En soutenant les actions qui favorisent la mobilité urbaine, l'Agence travaille entre autres à améliorer l'expérience client, le partage de la rue et l'occupation du domaine public. Elle mise également sur sa capacité opérationnelle et d'expérimentation pour appuyer la Ville de Montréal et ses partenaires dans l'atteinte de leurs objectifs, tout en fédérant les acteurs de la mobilité.

Depuis le 1er janvier 2020, les activités de Société en commandite Stationnement de Montréal, de même que celles du Service d'application réglementaire de stationnement (SARS) qui relevait du Service de police de la Ville de Montréal, ont été transférées à l'Agence de mobilité durable. En février 2021, la Ville de Montréal a annoncé que l'équipe de Jalon joindra les rangs de l'Agence et contribuera, par son expertise, à provoquer et accompagner l'innovation et les changements de pratiques pour rendre la mobilité plus durable.

