La mobilité, c'est l'affaire de tous! L'Agence de mobilité durable renforce la surveillance des zones débarcadères et des places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite

Augmentation des amendes et remorquage des véhicules en infraction

MONTRÉAL, le 21 juin 2021 /CNW Telbec/ - Dans un souci d'améliorer encore davantage l'accessibilité universelle dans notre métropole, l'Agence de mobilité durable (l'Agence), dans un effort conjoint avec la Ville de Montréal, annonce aujourd'hui qu'elle intensifiera ses actions afin de s'assurer que les zones débarcadères pour personnes à mobilité réduite (PMR) demeurent disponibles en tout temps pour l'embarquement et l'arrivée des citoyens et citoyennes à mobilité réduite.

À cet effet, la Ville de Montréal a récemment augmenté le montant de la contravention pour le non-respect des zones débarcadères, qui passera prochainement de 79 $ à 309 $ - soit le même montant que celui pour le non-respect des places de stationnement réservées aux PMR. Ces zones débarcadères sont avant tout des espaces réservés pour les personnes à mobilité réduite, au sens du Code de la sécurité routière. La même réglementation doit donc s'appliquer pour tous les espaces réservés aux PMR.

Parallèlement à cette mesure, et afin d'assurer le respect des zones débarcadères et des places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite sur le territoire de la Ville de Montréal, à compter du 28 juin 2021, tout véhicule ne respectant pas la signalisation en vigueur ou sans la vignette requise :

recevra une contravention ET sera remorqué sans délai (aux frais du propriétaire du véhicule), conformément à la réglementation en vigueur et selon la disposition du règlement municipal applicable.

Période de tolérance concernant le remorquage

Une période de tolérance pour le remorquage sera appliquée pendant la semaine du 21 juin 2021, bien que des contraventions seront tout de même remises, comme c'est le cas actuellement, pour les véhicules en infraction. Parallèlement aux constats d'infraction qui seront remis au cours de cette période, des avis de courtoisie seront également déposés à même les parebrises des véhicules stationnés ou arrêtés illégalement dans ces zones afin de sensibiliser les contrevenants et de les informer des mesures supplémentaires à venir.

Véhicules remorqués

Dans l'éventualité où un véhicule est remorqué, le propriétaire peut aisément retrouver son véhicule grâce au service en ligne de la Ville de Montréal, Info-remorquage, à l'aide du numéro de plaque d'immatriculation ou en indiquant sur une carte l'endroit où il était stationné. Il est également possible de communiquer avec le 311, un agent pourra, à ce moment, effectuer les recherches afin d'accompagner le contrevenant dans la recherche de son véhicule.

« La vision de l'Agence repose sur la volonté de rendre la ville accessible à toutes et à tous, d'ici 2030, et faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite est un des éléments importants parmi ses actions prioritaires, telles qu'elles sont définies dans son premier plan stratégique organisationnel 2021-2030. Dans une optique de gestion optimale du stationnement, une plus grande durabilité passe entre autres par une surveillance plus équitable, reflétant davantage les réalités de tous les usager », a indiqué le directeur général de l'Agence, Laurent Chevrot.

« Dès la création de l'Agence, nous souhaitions que sa mission première soit d'effectuer le changement de paradigme vers la mobilité durable, qui inclut bien sûr l'accessibilité universelle. Avec cette nouvelle directive, nous posons un geste fort afin de s'assurer que toutes les Montréalaises et tous les Montréalais puissent se déplacer aisément, peu importe leurs conditions ou leurs capacités physiques », a souligné Éric Alan Caldwell, responsable de la mobilité au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Nous saluons avec grande fierté cette nouvelle directive de la Ville et son application par l'Agence de mobilité durable, qui contribuera très concrètement à favoriser la mobilité de nos concitoyens et concitoyennes à mobilité réduite. La Ville de Montréal a une grande responsabilité dans la réduction des obstacles à l'intégration des personnes vivant avec des limitations fonctionnelles et nous faisons de l'accessibilité universelle une priorité. Rappelons que l'accessibilité universelle est l'affaire de toutes et de tous. C'est une approche essentielle pour permettre à l'ensemble de la population, sans exception, d'accéder aux mêmes services », a ajouté Nathalie Goulet, responsable de l'inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance ainsi que de la jeunesse au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Nous accueillons favorablement cette initiative très attendue de l'Agence de mobilité durable, qui appuie la Ville de Montréal dans sa démarche globale de mieux répondre aux besoins des Montréalais et Montréalaises ayant des limitations fonctionnelles. À cet égard, rappelons que la disponibilité des zones débarcadères pour personnes à mobilité réduite est absolument essentielle pour améliorer les déplacements des clients du Transport adapté de la STM », a ajouté Laurence Parent, membre du conseil d'administration de la STM et représentante des clients du transport adapté.

Toutes les équipes des agents de stationnement de l'Agence seront donc sollicitées et appliqueront les nouvelles directives de la Ville. Au cours des prochains mois, l'Agence réévaluera également l'ensemble des besoins et des enjeux relativement à ces zones débarcadères PMR afin d'assurer une meilleure cohérence sur l'ensemble du territoire montréalais.

À propos de l'Agence de mobilité durable

L'Agence de mobilité durable est une organisation paramunicipale qui innove pour une mobilité plus durable, en gérant les espaces qui lui sont confiés dans la bordure et dans les stationnements hors rue, par ses activités de surveillance de l'espace public sur le territoire montréalais et par une information améliorée à la collectivité. Elle met son expertise en mobilité durable au service de la Ville de Montréal afin d'améliorer la qualité de vie et d'appuyer la vitalité économique en facilitant le partage équitable de l'espace et l'accessibilité de la ville pour tous. En soutenant les actions qui favorisent la mobilité urbaine, l'Agence travaille entre autres à améliorer l'expérience client, le partage de la rue et l'occupation du domaine public. Elle mise également sur sa capacité opérationnelle et d'expérimentation pour appuyer la Ville de Montréal et ses partenaires dans l'atteinte de leurs objectifs, tout en fédérant les acteurs de la mobilité.

Depuis le 1er janvier 2020, les activités de Société en commandite Stationnement de Montréal, de même que celles du Service d'application réglementaire de stationnement (SARS) qui relevait du Service de police de la Ville de Montréal, ont été transférées à l'Agence de mobilité durable. En février 2021, la Ville de Montréal a annoncé que l'équipe de Jalon joindra les rangs de l'Agence et contribuera, par son expertise, à provoquer et accompagner l'innovation et les changements de pratiques pour rendre la mobilité plus durable.

www.agencemobilitedurable.ca

SOURCE Agence de mobilité durable

Renseignements: Caroline Martel, conseillère principale, communications et relations publiques, [email protected], 514-868-3795

Liens connexes

www.statdemtl.qc.ca