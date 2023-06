OTTAWA, ON, le 20 juin 2023 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a achevé une mission concluante en Inde, où elle a participé à la réunion des ministres de l'Agriculture du G20 et rencontré ses homologues internationaux, des hauts fonctionnaires et des intervenants canadiens et indiens du secteur agricole.

Tout au long de sa participation à la réunion des ministres de l'Agriculture du G20, la ministre Bibeau a réaffirmé l'engagement du Canada à demeurer une source fiable de produits agroalimentaires sûrs et de qualité pour le monde entier. Elle a partagé le point de vue du Canada sur l'importance de mettre en place des systèmes agroalimentaires plus durables, plus résilients et plus inclusifs. Elle a félicité l'Inde pour sa présidence du G20 et pour avoir facilité d'importants dialogues. Elle s'est aussi engagée à renforcer les relations bilatérales avec ce partenaire clé dans l'Indo-Pacifique. La ministre Bibeau a joint sa voix à celle d'autres délégués pour condamner l'invasion illégale, injustifiable et non provoquée de l'Ukraine par la Russie, et a réaffirmé l'engagement du Canada à travailler avec ses proches partenaires commerciaux pour assurer une intervention coordonnée face aux répercussions de la guerre sur la sécurité alimentaire mondiale et la stabilité des marchés.

Dans le cadre du G20, la ministre Bibeau a participé à une rencontre bilatérale avec son homologue indien, le ministre de l'Agriculture et du Bien-être des agriculteurs de l'Inde, Narendra Singh Tomar. La ministre Bibeau y a réitéré l'engagement du Canada à travailler avec l'Inde pour renforcer le partenariat agricole entre les deux pays et aborder conjointement des questions plus globales, dont la sécurité alimentaire mondiale et les changements climatiques. La ministre Bibeau a exprimé son optimisme quant à la conclusion d'un accord commercial qui aidera les le Canada et l'Inde à répondre à l'évolution des besoins des marchés et à diversifier leur production agricole et alimentaire. La ministre Bibeau a aussi tenu une série de réunions et de discussions bilatérales avec le Royaume-Uni, le Japon, le Vietnam, le Royaume d'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et plusieurs autres.

Au cours de son séjour en Inde, la ministre Bibeau a visité une jeune entreprise d'agrotechnologie, dirigée et gérée par plus de 700 agriculteurs. Cette visite a été l'occasion de discuter du semoir SMART de l'entreprise canadienne Clean Seed Capital. L'entreprise a mené des essais sur le terrain dans les États du Punjab et de l'Haryana. Cette nouvelle technologie d'ensemencement pourrait apporter un changement de paradigme dans l'agriculture indienne grâce à l'innovation. La ministre Bibeau a aussi rencontré un grand nombre d'acteurs du secteur agricole grâce à l'appui du Centre d'excellence en alimentation et en agriculture de la Confédération des industries indiennes. Les discussions ont porté sur les défis et les possibilités de l'exportation agricole et agroalimentaire canadienne. La ministre Bibeau a également rencontré le ministre indien de l'Élevage et de la Production laitière, Parshottam Rupala, et celui de la Consommation, du Commerce et de l'Industrie, Piyush Goyal, pour promouvoir les produits agricoles canadiens et pour discuter des façons dont les deux pays peuvent coopérer en matière de commerce, de recherche, de priorités liées à l'accès aux marchés et de la prévisibilité des marchés.

Pour conclure sa mission en Inde, la ministre Bibeau a visité McCain Foods India, où elle a appris comment cette entreprise canadienne mène des activités de recherche et de développement sur le marché des aliments surgelés en Inde et dans les pays du sous-continent. Elle a finalement visité Heads Up For Tails, une animalerie qui a récemment commencé à importer des aliments pour les animaux de compagnie du Canada.

Citation

« Nous nous engageons à approfondir cette relation importante avec l'Inde, un pays qui partage notre profond engagement envers le secteur et un attachement à son histoire.Le développement de notre partenariat commercial avec l'Inde, en particulier dans le secteur des légumineuses, est essentiel pour améliorer la durabilité, soutenir les chaînes d'approvisionnement et renforcer la sécurité alimentaire dans le monde entier.". »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

Le G20 est le principal forum de coopération économique internationale. Ses membres incluent les principales économies développées et émergentes du monde et représentent tous les continents habités. Selon le Fonds monétaire international, en 2022, les membres du G20 représentaient plus de 80 % du PIB mondial, environ 75 % du commerce mondial et plus de 60 % de la population mondiale.

L'Inde est le pays le plus peuplé du monde et la cinquième économie en importance.

En 2022, le Canada a exporté 454,3 millions de dollars de produits agricoles et de produits de la mer en Inde.

a exporté 454,3 millions de dollars de produits agricoles et de produits de la mer en Inde. L'Indo-Pacifique comprend 40 pays et économies : Australie, Bangladesh , Bhoutan, Brunéi, Cambodge, Chine, Corée du Sud, Inde, Indonésie, Japon, Laos , Malaisie, Maldives , Mongolie, Myanmar , Népal, Nouvelle-Zélande, Corée du Nord, pays insulaires du Pacifique (14), Pakistan , Philippines , Singapour, Sri Lanka , Taïwan, Thaïlande, Timor-Leste et Vietnam .

, Bhoutan, Brunéi, Cambodge, Chine, Corée du Sud, Inde, Indonésie, Japon, , Malaisie, , Mongolie, , Népal, Nouvelle-Zélande, Corée du Nord, pays insulaires du Pacifique (14), , , Singapour, , Taïwan, Thaïlande, Timor-Leste et . La région Indo-Pacifique devrait représenter les deux tiers de la classe moyenne d'ici 2030 et plus de la moitié du PIB mondial d'ici 2040.

Lien connexe

Document d'information

Visite de la ministre Bibeau en Inde

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, s'est rendue en Inde du 15 au 19 juin pour assister à la réunion des ministres de l'Agriculture du G20. Elle a aussi fait avancer les priorités liées à l'accès aux marchés, fait la promotion des produits agroalimentaires et de la mer sûrs et de haute qualité du Canada et renforcé la collaboration avec des partenaires clés dans la région de l'indopacifique sur des questions comme la sécurité alimentaire, l'écoresponsabilité et la résilience des chaînes alimentaires.

Itinéraire

Jeudi 15 juin 2023

Visite à Hyderabad

La ministre Bibeau a commencé sa mission en rencontrant des représentants de l'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides, un organisme international sans but lucratif, pour discuter de la recherche agricole novatrice liée au développement durable, aux changements climatiques et à la sécurité alimentaire. Elle a ensuite visité WE Hub, la première organisation gouvernementale indienne pour les femmes entrepreneures, dont l'objectif est d'aider les femmes à démarrer, à exploiter et à développer des entreprises.

Vendredi 16 juin 2023 - samedi 17 juin 2023

Réunion des ministres de l'Agriculture du G20

Vendredi, la ministre Bibeau a participé à la réunion des ministres de l'Agriculture du G20, où elle a assisté à une séance plénière et engagé un dialogue avec ses homologues internationaux sur d'importants enjeux qui ont une incidence sur le secteur agricole, comme la sécurité alimentaire, le développement durable, la résilience des systèmes agroalimentaires et le commerce ouvert et fondé sur les règles. La ministre Bibeau a réitéré que le Canada condamne fermement la guerre menée par la Russie en Ukraine et ses conséquences sur la sécurité alimentaire et énergétique mondiale. Elle a aussi précisé que le Canada appuiera l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. La ministre a ensuite participé à une table ronde d'experts sur l'importance d'inclure les femmes et les jeunes en agriculture. Elle a souligné les mesures que le Canada a mises en œuvre pour assurer une plus grande participation de ces deux segments de la population, des peuples autochtones et des autres groupes sous-représentés.

Au G20, la ministre Bibeau a tenu une rencontre bilatérale avec son homologue indien, Narendra Singh Tomar, ministre de l'Agriculture et du Bien être des agriculteurs, pour discuter des priorités du Canada liées à l'accès aux marchés et de la façon d'améliorer la coopération agricole entre les deux partenaires commerciaux. La ministre Bibeau a aussi mené une série de réunions et de discussions bilatérales avec :

Thérèse Coffey, ministre de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales du Royaume-Uni;

Tetsuro Nomura , ministre de l'Agriculture, des Forêts et des Pêches du Japon;

, ministre de l'Agriculture, des Forêts et des Pêches du Japon; Lê Minh Hoan , ministre de l'Agriculture et du Développement rural du Vietnam ;

, ministre de l'Agriculture et du Développement rural du ; Abdulrahman Abdulmohsen A. AlFadley, ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture de l'Arabie saoudite;

Son Excellence Mariam bint Mohammed Saeed Hareb Almheiri, ministre des Changements climatiques et de l'Environnement des Émirats arabes unis.

Samedi 17 juin 2023

Visite à Hyderabad

Samedi, la ministre Bibeau a visité l'Institut indien de recherche sur le millet (IIMR) avec d'autres délégués ministériels du G20 à l'occasion de l'Année internationale du millet. L'IIMR dispose d'installations de recherche sur le millet à la fine pointe de la technologie, et la ministre a eu l'occasion de goûter à des produits alimentaires à base de millet et d'apprendre comment cette riche source de protéines et d'antioxydants influe sur la nutrition et l'agriculture adaptée au climat en Inde.

Dimanche 18 juin 2023

Visite à l'État de Haryana

En Haryana, la ministre Bibeau a visité Khewra Farmers Producer Company Limited, une jeune entreprise d'agro technologie, dirigée et gérée par plus de 700 agriculteurs. Pendant sa visite, ils ont discuté du semoir SMART de l'entreprise canadienne Clean Seed Capital. L'entreprise a mené des essais en conditions réelles dans les États du Punjab et de l'Haryana. Cette nouvelle technologie d'ensemencement pourrait apporter un changement de paradigme dans l'agriculture indienne grâce à l'innovation..

La ministre Bibeau a aussi rencontré les ministres indiens Rupala et Goyal pour discuter de grandes priorités liées aux relations commerciales agricoles internationales du Canada, réaffirmer l'importance de maintenir des marchés et des échanges agricoles robustes, ouverts et prévisibles et explorer les domaines de la coopération en matière de réglementation qui faciliteront le commerce et favoriseront la collaboration dans la recherche et le développement de technologies agricoles.

Lundi 19 juin 2023

Visite à Delhi

La ministre Bibeau a aussi rencontré un grand nombre d'intervenants en agriculture, dont des importateurs et des transformateurs d'aliments et de produits de base. Ces réunions, organisées par le Centre d'excellence en alimentation et en agriculture de la Confédération des industries indiennes, ont porté sur les difficultés et les possibilités de l'exportation agricole et agroalimentaire canadienne. Les discussions ont mis en lumière plusieurs possibilités de partenariats qui pourraient offrir des avantages et des gains économiques pour le secteur agricole respectif des deux pays.

La ministre Bibeau a aussi pris le temps de visiter des entreprises canadiennes et indiennes, dont McCain Foods India et l'animalerie Heads Up For Tail, pour mieux comprendre les opportunités et les défis du marché dans ces secteurs. Ainsi, de nouvelles voies peuvent être créées pour permettre aux exportateurs canadiens de faire affaires en Inde.

