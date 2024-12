Dans le cadre de cette mission, une nouvelle subvention de 5 millions USD a été annoncée pour l'intervention de première urgence d'ECW, portant à 93 millions USD le total des investissements d'Education Cannot Wait dans le pays.

NEW YORK, 9 décembre 2024 /CNW/ -- À la conclusion d'une mission conjointe de haut niveau en Éthiopie, la défenseuse mondiale d'Education Cannot Wait (ECW) et ministre danoise des Finances, Nicolai Wammen, et la directrice générale d'ECW, Yasmine Sherif, ont appelé à des mesures audacieuses de la part des donateurs pour générer des solutions de financement nouvelles et novatrices qui permettront d'offrir une éducation de qualité aux millions d'enfants otages des crises en Éthiopie et ailleurs.

On estime à 9 millions le nombre d'enfants non scolarisés en Éthiopie aujourd'hui en raison des violences continues, des catastrophes climatiques et des déplacements forcés généralisés, chiffre trois fois plus élevé qu'il ne l'était en 2022. Près de 18 % des écoles du pays ont été détruites ou endommagées. L'Éthiopie accueille également la troisième population de réfugiés en importance en Afrique, avec plus de 200 000 nouveaux arrivants du Soudan et de la Somalie rien qu'en 2023 et 2024, accroissant la pression sur les ressources existantes.

Une délégation de haut niveau d'ECW s'est rendue dans la région du Tigré, qui se remet à peine d'un conflit de trois ans ayant engendré un arrêt complet de l'éducation. La délégation a visité des écoles qui bénéficient du financement d'ECW et de partenaires stratégiques, et a rencontré des enfants, des parents et des enseignants. Elle a pu constater par elle-même l'impact des programmes soutenus par ECW et mis en œuvre par les Nations Unies et divers partenaires internationaux et locaux de la société civile - notamment l'UNICEF, le Norwegian Refugee Council, Save the Children et Imagine1Day - en étroite collaboration avec le gouvernement. Dans une école seulement, les inscriptions ont augmenté de 20 % l'an dernier grâce à un programme complet d'interventions financé par ECW.

« La crise de l'éducation en Éthiopie est l'une des plus importantes crises silencieuses dans le monde d'aujourd'hui. Pourtant, nous avons constaté l'impact impressionnant des investissements d'ECW. La passion pour l'apprentissage chez les jeunes filles et les jeunes garçons était manifeste. Nous devons maintenant les soutenir et demander de toute urgence aux partenaires donateurs stratégiques des financements supplémentaires », a déclaré Yasmine Sherif, directrice générale d'Education Cannot Wait, le fonds mondial pour l'éducation en situation d'urgence et de crise prolongée au sein des Nations Unies.

Dans le cadre de la mission, Mme Sherif a annoncé une nouvelle subvention de 5 millions USD pour une intervention de première urgence (First Emergency Response, FER), ce qui porte le total des investissements d'ECW en Éthiopie à plus de 93 millions USD depuis 2017. La nouvelle subvention FER, mise en œuvre par l'UNICEF (4 millions USD), l'organisation locale Imagine1Day (1 million USD) et leurs partenaires de consortium, vise à répondre aux besoins urgents dans les régions d'Oromia et d'Afar, où les conflits incessants, la violence intercommunale, la sécheresse et les déplacements ont aggravé la perturbation des services d'éducation au cours des derniers mois. Ces interventions d'urgence s'appuieront sur le programme de résilience pluriannuel de 24 millions USD annoncé le mois dernier par ECW, et ciblant les besoins dans les régions d'Amhara, du Somali et du Tigré.

« Il est réconfortant d'être témoin du pouvoir transformateur d'une éducation de qualité dans les situations de crise les plus complexes. J'ai rencontré des jeunes filles et des jeunes garçons forts et résilients qui retrouvent l'instruction, la santé et l'épanouissement grâce au soutien d'ECW. Cependant, les conflits, les changements climatiques et d'autres crises continuent de pousser des millions d'enfants hors des écoles chaque année, en Éthiopie et ailleurs. Faire comme d'habitude ne permettra pas de relever ce défi. J'encourage les partenaires du secteur privé à se joindre aux efforts d'ECW et à investir dans des stratégies de financement nouvelles et innovantes pour combler le fossé grandissant », a déclaré Nicolai Wammen, ministre des Finances du Danemark et défenseuse mondiale d'ECW.

À ce jour, les investissements pluriannuels et d'urgence combinés d'ECW en Éthiopie ont permis de toucher plus de 550 000 enfants et adolescents, en offrant une gamme complète de soutiens.

« UNICEF Éthiopie et ses partenaires sont très reconnaissants du soutien continu et dévoué d'ECW. « Les enfants doivent être en salle de classe et, grâce à ECW, ils sont capables d'apprendre et jouer dans des environnements sûrs partout dans le pays », a déclaré le Dr Aboubacar Kampo, représentant de l'UNICEF en Éthiopie.

« Imagine1Day est profondément reconnaissante de cette subvention d'intervention de première urgence de la part d'ECW. Grâce à ce généreux soutien, nous allons pouvoir offrir à plus de 13 000 enfants non scolarisés de la région d'Afar - dont 60 % sont des filles et 13 % des enfants handicapés - un accès à des environnements d'apprentissage sécurisés. Ce projet va non seulement permettre d'améliorer leur bien-être, mais aussi leur donner les moyens d'atteindre leur plein potentiel. Étant donné que l'éducation dans les situations d'urgence en Éthiopie a souffert d'un grave manque de financement, cette subvention est essentielle pour veiller à ce que les enfants touchés par la crise reçoivent l'éducation et le soutien dont ils ont besoin pour se construire un avenir meilleur », a déclaré le Dr Seid Aman, directeur pays d'Imagine1Day.

Les investissements d'ECW sont alignés sur le Plan d'intervention humanitaire (Humanitarian Response Plan, HRP) de l'Éthiopie et sur l'Ethiopia Education Sector Development Programme VI. ECW demande de toute urgence des ressources supplémentaires pour combler le déficit de financement de 64 millions USD qui permettra de répondre aux besoins aigus en matière d'éducation mis en évidence par le HRP 2024.

