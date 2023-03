La mise à jour des Principes de gouvernance d'entreprise et de vote par procuration d'Investissements PSP reflète l'importance accrue qu'elle accorde aux changements climatiques et à l'exécution d'une stratégie climatique

Dans le cadre de la stratégie d'investissement durable de l'entreprise, les Principes actualisés orientent les efforts d'actionnariat actif d'Investissements PSP en tant qu'investisseur à long terme pour contribuer à un meilleur profil risque-rendement à long terme du portefeuille global, en ayant recours aux activités de dialogue et de vote par procuration afin d'améliorer les pratiques et la divulgation des sociétés en matière de changements climatiques.

MONTRÉAL, le 22 mars 2023 /CNW/ - Investissements PSP a actualisé ses Principes de gouvernance d'entreprise et de vote par procuration (les « Principes »), afin de communiquer ses points de vue sur certaines questions financières et de durabilité. Les Principes présentent aux conseils d'administration et aux dirigeants des sociétés en portefeuille la façon dont Investissements PSP est susceptible de voter sur certaines questions soumises aux actionnaires et communiquent le point de vue de l'entreprise sur les questions financières et de développement durable importantes, notamment celles liées aux saines pratiques de gouvernance et aux changements climatiques.

Ces Principes renforcent également l'accent existant sur certaines questions, dont la composition et l'efficacité des conseils d'administration, et communiquent les attentes d'Investissements PSP à l'égard de la gestion des changements climatiques en expliquant certaines pratiques qui s'harmoniseraient à la Feuille de route pour la stratégie climatique et à la nouvelle Politique d'investissement durable d'Investissements PSP.

« Notre Feuille de route pour la stratégie climatique oriente nos démarches en vue d'utiliser notre capital et notre influence pour soutenir la transition vers des émissions carboneutres d'ici 2050 », souligne Herman Bril, directeur général et chef du groupe Durabilité et innovation climatique. « En actualisant nos Principes, nous mettons en œuvre notre stratégie, qui consiste notamment à utiliser notre droit de vote par procuration pour promouvoir des pratiques d'entreprise qui tiennent compte des changements climatiques, soutiennent des plans de transition et contribuent à la performance à long terme des sociétés dans lesquelles nous investissons. »

La nouvelle version des Principes comprend les principaux aspects liés au climat ci-dessous :

Nous demandons aux conseils d'administration de veiller à ce que les risques et les opportunités liés au climat soient intégrés dans leur stratégie et leurs opérations.





Nous attendons des sociétés qu'elles fassent preuve de transparence quant à leur gestion des risques et des opportunités liés au climat. En appui au Groupe de travail sur la divulgation de l'information financière relative aux changements climatiques, Investissements PSP encourage les sociétés à divulguer leur gestion des changements climatiques à l'aide de ce cadre. De plus, elle soutient, en règle générale, les propositions d'actionnaires qui visent à améliorer la divulgation liée aux changements climatiques.





Investissements PSP encouragera les sociétés à accroître la crédibilité de leurs efforts de transition et s'attend à une saine structure de gouvernance en matière de climat, à une supervision responsabilisée des engagements climatiques, à un plan de transition aligné sur la science du climat et à une meilleure divulgation des informations utiles à la prise de décision.





Au cas par cas, et selon la portion de l'actionnariat qu'elle détient, Investissements PSP donnera la priorité aux dialogues actionnariaux afin de lui permettre d'exprimer ses points de vue sur la transition vers la carboneutralité à l'échelle mondiale et de déterminer la volonté et la capacité des dirigeants d'améliorer leurs pratiques de gestion liées au climat. Lorsque des conseils d'administration ne parviennent pas à démontrer une prise en compte adéquate des impacts physiques et liés à la transition, et qu'ils échouent à développer et à divulguer des plans de gestion efficaces en réponse à ces risques, Investissements PSP pourrait envisager de voter contre les administrateurs pour les responsabiliser, et ainsi préserver la valeur durable à long terme.

« La nouvelle version de nos Principes vise avant tout les sociétés cotées, mais elle permet également, au besoin, de s'y référer pour orienter nos dialogues avec les sociétés en portefeuille dans le cadre de nos investissements directs sur les marchés privés », renchérit Herman Bril.

Investissements PSP s'efforce d'examiner et d'actualiser régulièrement ses Principes, afin de s'assurer d'avoir la meilleure approche en la matière, et que celle-ci reflète l'évolution des marchés et les pratiques exemplaires concernant la gouvernance d'entreprise. Vous pouvez consulter notre Politique d'investissement durable et nos Principes de gouvernance d'entreprise et de vote par procuration ici.

L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l'un des plus importants gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada avec un actif net sous gestion de 230,5 milliards de dollars au 31 mars 2022. Investissements PSP gère un portefeuille mondial diversifié composé d'investissements dans les marchés de capitaux, les placements privés, les placements immobiliers, les placements en infrastructures, les ressources naturelles et les titres de créance. Créé en 1999, Investissements PSP gère et investit les montants qui lui sont transférés par le gouvernement fédéral pour les régimes de pensions de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d'Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d'affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York, à Londres et à Hong Kong. Pour plus de renseignements, visitez investpsp.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

