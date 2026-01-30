MISSISSAUGA, ON, le 30 janv. 2026 /CNW/ - Le contexte mondial évolue rapidement, ce qui laisse les économies, les entreprises et les travailleurs dans un climat d'incertitude. En conséquence, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler : bâtir une économie plus forte pour rendre la vie des Canadiens et des Canadiennes plus abordable. Les pressions liées à l'abordabilité, surtout celles associées à l'alimentation, nécessitent un soutien immédiat pour la population canadienne.

Aujourd'hui, à Mississauga, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez, et la députée de Mississauga--Erin Mills en Ontario, Iqra Khalid, ont visité Iqbal Foods pour souligner le travail réalisé par le gouvernement visant à remettre plus d'argent dans les poches des personnes les plus touchées par la hausse des prix des aliments et à lutter contre l'insécurité alimentaire à plusieurs égards.

Comme l'a annoncé le premier ministre le 26 janvier, le gouvernement propose la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels pour offrir un soutien à plus de 12 millions de Canadiennes et de Canadiens à revenu faible et modeste, dont environ 5 millions 1 de personnes en Ontario, afin de les aider à se procurer les produits essentiels dont ils ont besoin au quotidien, à compter du printemps 2026 (sous réserve de la sanction royale).

Le projet de loi déposé au Parlement pour mettre en œuvre la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels permettrait :

le versement d'un supplément unique, dès que possible au printemps et au plus tard en juin 2026 (sous réserve de la sanction royale), correspondant à une hausse de 50 % de la valeur annuelle du crédit pour la TPS en 2025-2026. Cette mesure apporterait une aide supplémentaire de 3,1 milliards de dollars aux particuliers et aux familles qui reçoivent le crédit pour la TPS;

l'augmentation de la valeur de l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels de 25 % pendant cinq ans, à compter de juillet 2026 (sous réserve de la sanction royale). Cette augmentation représenterait une aide supplémentaire de 8,6 milliards de dollars de 2026-2027 à 2030-2031, y compris pour 500 000 nouveaux particuliers et nouvelles familles.

Au total, ces mesures permettraient de verser jusqu'à 402 $ supplémentaires à une personne seule sans enfants, 527 $ à un couple et 805 $ à un couple ayant deux enfants. Grâce à celles-ci, le gouvernement du Canada compenserait alors la hausse du coût du panier d'épicerie qui dépasse le taux d'inflation global depuis la pandémie.

Le gouvernement a aussi annoncé une série de mesures pour lutter contre l'insécurité alimentaire, soutenir les producteurs et renforcer les chaînes d'approvisionnement, qui comprennent entre autres ce qui suit :

Réserver 500 millions de dollars du Fonds de réponse stratégique pour aider les entreprises à absorber les coûts attribuables aux perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, sans refiler la facture aux Canadiens.

Créer un fonds de 150 millions de dollars pour la sécurité alimentaire dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire pour les petites et moyennes entreprises et les organisations qui les soutiennent.

Instaurer la passation en charges immédiate pour les serres afin de réduire le coût de la production alimentaire. Les producteurs pourront ainsi déduire le coût total des serres acquises depuis le 4 novembre 2025 et pouvant être utilisées avant 2030. Cette mesure fait augmenter l'approvisionnement au pays et l'investissement dans la production alimentaire à moyen terme.

Injecter 20 millions de dollars dans le Fonds des infrastructures alimentaires locales afin d'alléger les pressions que connaissent actuellement les banques alimentaires. Cette mesure permet d'aider les banques alimentaires et les autres organisations locales, régionales et nationales à offrir plus d'aliments nutritifs aux familles dans le besoin.

Élaborer une stratégie nationale de sécurité alimentaire pour nous attaquer aux causes profondes de l'insécurité alimentaire. Elle permettra de renforcer la production d'aliments au pays et d'améliorer l'accès à des aliments abordables et nutritifs.

Cette stratégie comprendra aussi des mesures visant à mettre en œuvre l'étiquetage des produits à l'unité et à soutenir le travail du Bureau de la concurrence dans la surveillance et l'application des règles de concurrence sur les marchés, notamment dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire.

« Les familles de Mississauga et de l'ensemble de la région du Grand Toronto ressentent la pression chaque fois qu'elles entrent dans une épicerie. La nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels offre un soutien concret directement aux personnes qui en ont le plus besoin, en les aidant à assumer le coût des aliments et des produits essentiels du quotidien, tout en poursuivant le travail que nous menons pour bâtir l'économie la plus forte du G7. »

Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme)

« J'entends chaque jour, dans ma circonscription, des gens qui travaillent fort et qui font tout leur possible, tout en ressentant la pression liée à la hausse des coûts de l'épicerie et des dépenses du ménage. L'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels envoie un message clair selon lequel la population canadienne n'est pas seule et que son gouvernement agit. Cette mesure offre un soulagement immédiat pour l'achat de produits d'épicerie et de produits essentiels, tout en renforçant la production alimentaire nationale et les chaînes d'approvisionnement afin de contribuer à une économie plus abordable pour la population canadienne. »

Iqra Khalid, députée, Mississauga--Erin Mills (Ontario)

Dans le cadre de l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels proposée : une personne âgée vivant seule avec un revenu net de 25 000 $ recevrait un supplément unique de 267 $ en plus d'une bonification à long terme de 136 $ pour l'année de prestations 2026-2027 (une augmentation totale de 402 $). Au total, elle recevrait 950 $ pour l'année de prestations 2026-2027 (avec le supplément); un couple ayant deux enfants dont le revenu net est de 40 000 $ recevrait un supplément unique de 533 $ en plus d'une bonification de 272 $ pour l'année de prestations 2026-2027 (une augmentation totale de 805 $). Au total, il recevrait 1 890 $ pour l'année de prestations 2026-2027 (avec le supplément).

Après le versement du supplément unique au printemps de 2026 (sous réserve de la sanction royale), les familles et les particuliers admissibles au Canada recevront des paiements réguliers bonifiés dans le cadre de la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels à partir de juillet 2026 (sous réserve de la sanction royale).

Cette allocation sera versée au début de chaque trimestre afin de permettre aux familles d'accéder rapidement aux fonds dont elles ont besoin pour couvrir leurs dépenses quotidiennes. Ces montants s'ajoutent aux prestations existantes telles que l'Allocation canadienne pour enfants, la Prestation canadienne pour les personnes handicapées et le Supplément de revenu garanti.

[1T.-N.-L. : 187 000. Î.-P.-É. : 56 000. N.-B. : 280 000. N.-É. : 360 000. Qc : 2,8 millions. Ont. : 5 millions. Man. : 475 000. Sask. : 354 000. Alb. : 1,3 million. C.-B. : 1,7 million. Yn : 10 000. T.N.-O. : 11 000. Nt : 9 000.]

