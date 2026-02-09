TORONTO , le 5 févr. 2026 /CNW/ - L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), et Leslie Church, secrétaire parlementaire des secrétaires d'État pour le Travail, pour l'Enfance et la Jeunesse et pour les Aînés et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi et des Familles (Personnes en situation de handicap), annonceront un soutien fédéral visant la viabilité des organismes nationaux de femmes partout au Canada.

Une conférence de presse suivra l'annonce.

Date : Le 9 février 2026

Heure : 9 h 15 (HNE)

Lieu : Fondation canadienne des femmes

1920, rue Yonge, bureau 302

Toronto (Ontario)

M4S 3E2

Remarques à l'intention des personnes représentantes des médias : Les personnes représentantes des médias qui souhaitent assister à cet événement en personne ou de façon virtuelle doivent s'inscrire d'ici le 9 février à 8 h 15 (HNE) en envoyant un courriel à l'adresse [email protected].

Personnes-ressources: Sharpina Chui, Attachée de presse,Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme),⁠343-597-5341,[email protected] ;Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]